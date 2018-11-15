Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Kaşıkçı cinayeti soruşturmayla ilgili önemli açıklamalar

Riyad - Suudi Savcılığı Sözcüsü, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 11 zanlıdan 5'i için idam cezası istedi. Sözcü, Cemal Kaşıkçı'nın ülkeye dönme konusunda ikna edilemediğinin, kendisine öldürücü dozda ilaç verildiğinin, cesedinin de parçalara ayrılıp İstanbul'daki Başkonsolosluk binasından çıkarıldığının belirlendiğini kaydetti.

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Suudilerden gelen açıklamaya ilk değerlendirme

Ankara - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan Savcılığından yapılan açıklamayla ilgili, ""Talimat verenlerin de gerçek azmettiricilerin de ortaya çıkması gerekiyor. Bu sürecin bu şekilde kapatılmaması gerekiyor" dedi.

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İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı, geçen yıla göre 0,5 puanlık artarak yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Ölü sayısı 56'ya yükseldi: Uzaydan bile görülüyor

Kaliforniya - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen perşembe sabahı başlayan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi. 130 kişi ise halen kayıp.

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Tek tekerlek üzerinde giden maganda kaza yaptı

İstanbul - Beykoz'da Halil Ulukurt Tünelinde tek tekerlek üzerinde metrelerce giderek trafiği tehlikeye atan motosikletli maganda, dengesini kaybedince kaza yaptı. O anlar ise kameralara yansıdı.

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Korkunç ölüm !

Florida - ABD'nin Florida eyaletinde kamyonetle forklift arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

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Cip çocuğa böyle çarptı

Moskova - Rusya'nın Taganrog şehrinde bir cip, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı.

(İHA)