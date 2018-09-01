Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Ticaret Bakanlığı ihracat-ithalat rakamlarını açıkladı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Son 12 aylık dönemde; ihracat bir önceki yıla göre yüzde 6,5 oranında artış ile 162 milyar 417 milyon dolar, ithalat ise yüzde 12,1 oranındaki artış ile 242 milyar 725 milyon dolar olmuştur" denildi.

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2 terörist daha...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova İkiyaka Dağları bölgesinde devam eden operasyonda İHA ile tespit edilen 2 terörist Hava Kuvvetlerinin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Ünlü oyuncu ölümden döndü

Tatilden dönen oyuncu Sefa Zengin ve ailesinin bulunduğu otomobil, İzmir'de başka bir araçla çarpışarak takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.

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İstanbul'da 'makas' ve 'drift' terörü kamerada

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aracıyla akan trafikteki otomobillerin arasında dakikalarca 'makas' atan şahıs kameralara yansıdı. Şehir içinde de 'drift' olarak adlandırılan yanlama hareketini yapan maganda, caddelerde adeta terör estirdi.

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Valizden kadın çıktı

Sarp Sınır Kapısı'nda valiz içinde Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmak istenen Özbekistan uyruklu kadın yakalandı.

(İHA)