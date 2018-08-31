Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Dövizdeki istikrarsızlık operasyondur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dövizdeki istikrarsızlık ülkemize yönelik operasyondur. Terör örgütleriyle yapamadıklarını döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah'ın izniyle Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir" dedi.

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Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6'sı eski pilot olmak üzere 18 üsteğmen, 4 teğmen toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Hakkari/Çukurca bölgesine 30 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Danıştay saldırısı davasında sanıklara ceza yağdı

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Danıştay saldırısı davasında, saldırının faili Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ı ise 39 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırdı.

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisarspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu. Fenerbahçe D Grubu'nda Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti. Beşiktaş'ın I Grubu'ndaki rakipleri ise Genk, Malmö ve Sarpsborg oldu. Akhisarspor J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standard Liege ile eşleşti.

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Ölümden böyle kurtuldu

İstanbul Kadıköy'de dönüş yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü arkasından gelen motosikleti fark etmeyince kazaya neden oldu. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Jet-ski bomba gibi patladı

Rusya'nın Soçi şehrinde bulunan Kabardinka tatil köyünde bir baba ile çocuğu jet-ski ile denizin keyfini sürmek isterken jet-ski patladı. Baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

(İHA)