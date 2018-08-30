Günün Özeti

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

İstanbul - 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

"Kanla yoğurduğumuz bu topraklar..."

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanla yoğurduğumuz bu topraklar, bizim ilelebet vatanımızdır" dedi.

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Rus mevkidaşıyla görüştü

Ankara - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü.

İstanbul'da feci kaza: 2 ölü

İstanbul - Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil, önce EDS direğine çarptı, ardından da takla attı. TEM otoyolunda Gişeler mevkiinde meydana gelen feci kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

AVM'de satırlı saldırı dehşeti: 2 yaralı

İstanbul - Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. 2 kişinin yaralandığı olaysa güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haftanın maçında düdük Fırat Aydınus'un

İstanbul - Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de

İstanbul - Fenerbahçe, kaleci Harun Tekin'le 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.

(İHA)

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