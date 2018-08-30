Günün Özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
İstanbul - 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
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"Kanla yoğurduğumuz bu topraklar..."
Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanla yoğurduğumuz bu topraklar, bizim ilelebet vatanımızdır" dedi.
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Rus mevkidaşıyla görüştü
Ankara - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü.
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İstanbul'da feci kaza: 2 ölü
İstanbul - Sultanbeyli'de kontrolden çıkan otomobil, önce EDS direğine çarptı, ardından da takla attı. TEM otoyolunda Gişeler mevkiinde meydana gelen feci kazada araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.
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AVM'de satırlı saldırı dehşeti: 2 yaralı
İstanbul - Gaziosmanpaşa'da bir alışveriş merkezinde satırlı saldırgan dehşeti yaşandı. 2 kişinin yaralandığı olaysa güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haftanın maçında düdük Fırat Aydınus'un
İstanbul - Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
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Harun Tekin resmen Fenerbahçe'de
İstanbul - Fenerbahçe, kaleci Harun Tekin'le 3+1 yıllık anlaşma imzaladı.
(İHA)