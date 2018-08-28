Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Dışişleri'nden Macron'a tepki

Ankara - Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Paris'teki Büyükelçiler Konferansı'nda Türkiye 'ye yönelik sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

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Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı: 137 ölü !

Ankara - Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm tedbirlere rağmen Türkiye genelinde meydana gelen 106 ölümlü kazada 137 can kaybı yaşandı.

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5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak - Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylasında süren operasyonda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı

Giresun - Karadeniz Sahil Yolunda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

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Teknik direktör oyuncuyu böyle düşürdü

Bükreş - Romanya 2. Ligi'nde oynanan Targoviste - Arges Pitesti maçında çok ilginç bir olay yaşandı.

(İHA)