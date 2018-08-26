Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyindeki Avasin-Basyan bölgesine yönelik düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Fotoğraf çekmek için küçük kızın canını hiçe saydılar

İstanbul Pendik'te küçük bir çocuğu çatıya çıkararak fotoğraf çekmek isteyen iki kişi adeta faciaya davetiye çıkardı. İki genç kız küçük kıza nasıl poz vereceğini de tarif ederken, küçük kızın canını hiçe sayan sorumsuzlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Turistlerin yamaç paraşütü keyfi

Ordu'nun turistik cazibeleri arasında yer alan yaklaşık 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'den yıllardır yapılan yamaç paraşütü, Kurban Bayramı tatilinde de tercihler arasında yer aldı.

(İHA)