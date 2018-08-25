Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan Zafer Haftası mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Erzincan'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 3 yaralı

Erzincan-Sivas Karayolunun Heybeli köyü kavşağında meydana gelen kazada, 3'ü çocuk 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Tartıştığı şahsın elini kesti

İstanbul Sultanbeylli'de alacak verecek yüzünden tartışan 2 kişiden biri dönerciden aldığı döner bıçağıyla dehşet saçtı. Döner bıçaklı saldırgan kavga ettiği şahsın elini bilekten keserken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sarıyer'de denize at düştü

İstanbul Sarıyer'de bir kişi atla birlikte denize düştü. Şahıs denizden kendi imkanlarıyla kurtulurken, itfaiye atı kurtarmak için operasyon başlattı. Kurtarma çalışması sırasında bir kez daha denize düşen at, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

(İHA)