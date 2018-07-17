Günün Özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Bedelli askerlikle ilgili detaylar açıklandı
Ankara - Bedelli askerlikle ilgili detaylar belli oldu. Detaylar, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tarafından açıklandı.
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3 askeri şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi
Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harakatında, 3 askerin şehit edilmesi olayına karışan teröristlerin de aralarında olduğu 8 hain etkisiz hale getirildi.
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31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Ankara -FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 316 sanığın yargılandığı davada, mahkeme heyeti 31 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verdi.
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Boğa festivalinde ortalık fena karıştı
Aydın- Aydın'da geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşi festivalinde ortalık fena karıştı. Cazgırların ikazlarına rağmen bir türlü bitmeyen boğa sahiplerinin kavgasını seyirciler ayırmaya çalıştı.
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Taksim Meydanında duygulandıran anlar
İstanbul - 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Taksim Meydanı'na konulan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in maketini görenler duygusal anlar yaşadı.
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Eski koca dehşet saçtı!
Balıkesir - Ayvalık ilçesinde bir kişi, boşandığı eşini ve o sırada evde bulunan şahsı bıçaklayarak ağır yaraladı.
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Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı
Moskova - Rusya'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı. Kazada 2 kişi yaralandı.
(İHA)