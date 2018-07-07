Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Sinsice bekleyen FETÖ'cüler olduğunu biliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hala kendini gizlediğini sanarak sağda solda faaliyet yürüten ve sinsice bekleyen FETÖ'cüler olduğunu biliyoruz. Milletimiz müsterih olsun, nerede olurlarsa olsunlar birer birer tespit edecek ve gereğini yapacağız" dedi.

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AK Parti'nin adayı belli oldu

AK Parti'nin Meclis Başkan adayı Binali Yıldırım oldu.

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8 terörist daha...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat Haftanin bölgesiyle Mardin'in Ömerli ilçesinde düzenlenen hava harekatlarında 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı

İstanbul Sultangazi'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, bir kişi aracın kapısıyla birlikte dışarı fırladı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken. 1 kişi de yaralandı.

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Motosikletliler 100 metre sürüklendi

Bursa'da otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

(İHA)