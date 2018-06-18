Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan açıkladı: Türk askeri Menbiç'te

Samsun- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin Menbiç'e girdiğini açıkladı.

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Muharrem İnce'den "namaz" gafı

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Muharrem İnce, 15 yaşından beri her gün Cuma namazı kıldığını söyledi.

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22 terörist etkisiz hale getirildi !

Ankara - 11-18 Haziran haftasında 22 terörist etkisiz hale getirildi.

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İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı Mart ayında 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

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Ölümlü trafik kazalarında büyük gerileme

Ankara - Arife günü dahil 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen kazalarda 69 kişi hayatını kaybetti. Son 14 yılda yaşanan can kayıplı trafik kazaları incelendiğinde, yüzde 23'lük bir azalma yaşandığı görüldü.

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Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı

İstanbul - Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

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Ayı sirkte görevliye saldırdı

Volgograd - Rusya'nın Volgograd şehrinde kurulan bir sirkte korku dolu anlar yaşandı.

… Metrelerce havaya uçtu !

Ontario - Kanada'da otoyolda bir anda şerit değiştiren cip, feci bir kazaya yol açtı.

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Helikopterin pervanesi tesise çarptı

Arhangelsk - Rusya'nın Tümen Oblastında bir havaalanına iniş yapan helikopter zamanında duramayınca kaza da kaçınılmaz oldu.

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Leopar köpeğe böyle saldırdı

Durban - Afrika'da yolculuk yapan gruba eşlik eden köpek, bir leoparın saldırısına uğradı. O dehşet anlarıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)