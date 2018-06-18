Günün Özeti

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan açıkladı: Türk askeri Menbiç'te

Samsun- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk askerinin Menbiç'e girdiğini açıkladı.

Muharrem İnce'den "namaz" gafı

Kahramanmaraş - Kahramanmaraş'ta halka hitap eden Muharrem İnce, 15 yaşından beri her gün Cuma namazı kıldığını söyledi.

22 terörist etkisiz hale getirildi !

Ankara - 11-18 Haziran haftasında 22 terörist etkisiz hale getirildi.

İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - İşsizlik oranı Mart ayında 1,6 puanlık azalış ile yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ölümlü trafik kazalarında büyük gerileme

Ankara - Arife günü dahil 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen kazalarda 69 kişi hayatını kaybetti. Son 14 yılda yaşanan can kayıplı trafik kazaları incelendiğinde, yüzde 23'lük bir azalma yaşandığı görüldü.

Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı

İstanbul - Fenerbahçe, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Ayı sirkte görevliye saldırdı

Volgograd - Rusya'nın Volgograd şehrinde kurulan bir sirkte korku dolu anlar yaşandı.

… Metrelerce havaya uçtu !

Ontario - Kanada'da otoyolda bir anda şerit değiştiren cip, feci bir kazaya yol açtı.

Helikopterin pervanesi tesise çarptı

Arhangelsk - Rusya'nın Tümen Oblastında bir havaalanına iniş yapan helikopter zamanında duramayınca kaza da kaçınılmaz oldu.

Leopar köpeğe böyle saldırdı

Durban - Afrika'da yolculuk yapan gruba eşlik eden köpek, bir leoparın saldırısına uğradı. O dehşet anlarıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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