Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

34 terörist daha: Rakam 1062'ye yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 62 olduğunu açıkladı.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci görevinden istifa etti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci göreve gelmesinin üçüncü yılında istifa etti. Temurci görevden ayrılmasıyla ilgili, "Onurla şerefle geldiğimiz görevimden hamdolsun, yine büyük bir onurla, itibarla ayrılmanın mutluluğu içindeyim" dedi.

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Gaziantep'te soba faciası: 3 ölü

Gaziantep'te gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti.

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7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 32 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 32 kişi gözaltına alındı.

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Lisede yapılan boya, 17 öğrenciyi hastanelik etti

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir sağlık lisesinde boyadan etkilenen öğrenci hastanelik. Konu hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli incelemenin başlatıldığı açıklandı.

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İstanbul'da lüks sitede uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Esenyurt'ta bulunan lüks bir siteye operasyon düzenledi. 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

(İHA)