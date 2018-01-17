Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Uçağın enkazından ilk görüntü

Isparta - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde askeri uçak düştü, uçaktaki 3 asker şehit oldu.

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Yılın ilk MGK toplantısı başladı

Ankara - Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Masada, 'Afrin operasyonu' ve 'OHAL'in uzatılması' olmak üzere iki kritik başlık olacak.

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CHP Genel Başkanlığına aday oldu: Yönetimi topa tuttu

İstanbul - Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısıyla CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Konuşmasında CHP'nin mevcut durumunu eleştiren Kocasakal, "HDP güzellemesi yapanlar Atatürk partisinde siyaset yapamaz" dedi.

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Sınır kırmızı-beyaza büründü

Hatay - Reyhanlı ilçesine bağlı Suriye sınırında bulunan Oğulpınar Mahallesi sakinleri, olası Afrin operasyonunda askerlere destek vermek adına evlerini Türk bayraklarıyla donattılar.

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Kırıkkale'de korkunç olay: Anne ile oğlu öldü

Kırıkkale - Keskin ilçesindeki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Otomobil köpeğe çarpıp tır ile çarpıştı: 2 ölü

Konya - Ereğli ilçesinde, otomobilin yola çıkan köpeğe çarptıktan sonra kontrolden çıkarak karşı şeritteki tırla çarpışması sonucu, 2 kişi hayatını kaybetti.

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Hırsızlar kaza yapınca yakalandı

Sao Paulo - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde polisten kaçan 2 hırsız, kaza yapınca yakayı ele verdi.

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Kırmızı ışıkta geçmek isteyince otomobil çarptı

Izhevsk - Rusya'da ışık ihlali yapan genç kıza otomobil çarptı.

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Genç kızların pizza hırsızlığı

Londra - İngiltere'de 2 genç kız, bir pizzacının motosikletinden pizzayı böyle çaldı.

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Kamyon değil motosiklet !

Gansu - Bu gördüğünüz bir kamyon değil motosiklet.

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Ronaldinho futbolu bıraktı

İstanbul - Dünya futbol tarihine damga vuran Brezilyalı yıldız Ronaldinho futbolu bıraktı.

(İHA)