Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Terör yuvalarını birer birer dağıtacağız"

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını birer birer dağıtacağız" dedi.

…

"Allah gazamızı mübarek kılsın"

Ankara - Afrin operasyonuna tam destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Korkak ve kaçak yaşamaktansa kahramansa ölmeyi tercih ederiz. Allah gazamızı mübarek kılsın" dedi.

…

Gönüllü asker olmak isteyen yüzlerce kişi dilekçe verdi

İstanbul - Üsküdar'da yaklaşık 500 kişi, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine destek vermek amacıyla orduya katılmak için gönüllü oldu. Vatanseverler, yanlarında getirdikleri dilekçeleri şubeye vererek askere alınmak istediklerini söyledi.

…

Uyuşturucuya büyük darbe!

Ankara - İçişleri Bakanlığı, yılın ilk iki haftasında Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 78 milyon 747 bin 846 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

…

Maharetmiş gibi bir de kaydettirdi

Bursa - Bursa'da, lüks aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü, o onları cep telefonuyla arkadaşına çektirerek sosyal medyada paylaştı.

…

Sen insan olamazsın!

Bangkok - Tayland'da insan denilemeyecek bir yaratık, yolda yanından geçen çocuğa sebepsiz yere tekme attı.

…

İki araç da takla attı

Quennsland - Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanan feci kaza, bir kamyonun kamerasına yansıdı.

…

Can pazarı kamerada

Kaliforniya - ABD'nin Georgia eyaletinde bir binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekibinin binadakileri kurtarma çalışmalarıysa böyle görüntülendi.

(İHA)