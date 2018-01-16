Günün Özeti

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Terör yuvalarını birer birer dağıtacağız"

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa bir süre içinde Afrin ve Münbiç'ten başlayarak Suriye'deki diğer terör yuvalarını birer birer dağıtacağız" dedi.

"Allah gazamızı mübarek kılsın"

Ankara - Afrin operasyonuna tam destek veren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Korkak ve kaçak yaşamaktansa kahramansa ölmeyi tercih ederiz. Allah gazamızı mübarek kılsın" dedi.

Gönüllü asker olmak isteyen yüzlerce kişi dilekçe verdi

İstanbul - Üsküdar'da yaklaşık 500 kişi, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine destek vermek amacıyla orduya katılmak için gönüllü oldu. Vatanseverler, yanlarında getirdikleri dilekçeleri şubeye vererek askere alınmak istediklerini söyledi.

Uyuşturucuya büyük darbe!

Ankara - İçişleri Bakanlığı, yılın ilk iki haftasında Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda piyasa değeri 78 milyon 747 bin 846 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Maharetmiş gibi bir de kaydettirdi

Bursa - Bursa'da, lüks aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücü, o onları cep telefonuyla arkadaşına çektirerek sosyal medyada paylaştı.

Sen insan olamazsın!

Bangkok - Tayland'da insan denilemeyecek bir yaratık, yolda yanından geçen çocuğa sebepsiz yere tekme attı.

İki araç da takla attı

Quennsland - Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşanan feci kaza, bir kamyonun kamerasına yansıdı.

Can pazarı kamerada

Kaliforniya - ABD'nin Georgia eyaletinde bir binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekibinin binadakileri kurtarma çalışmalarıysa böyle görüntülendi.

(İHA)

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