Günün Özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir"
Ankara - Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son KHK'daki düzenlemeye ilişkin CHP'den gelen 'örtülü af' suçlamalarına cevaben, "Buna af diyenler, darbenin başarısızlığına üzülenlerdir. Darbe severlerdir bunlar" dedi.
…
Cenaze törenine Başbakan Yıldırım da katıldı
Ankara - Kuzey Irak'ta el bombasının kazara patlaması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
…
Taşeron işçilerin başvuru tarihleri belli oldu
Ankara - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, alt işveren işçilerinin istihdamına yönelik, "Başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak. İşçiler çalıştıkları alt işveren şirketlere değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvuracaklardır" açıklamasında bulundu.
…
Başdanışmanına FETÖ'den 10 yıl 6 ay hapis cezası
Ankara - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Fatih Gürsul, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
...
4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Ankara - TSK, Hakkari Yüksekova'da bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan taciz atışı ve sızma girişimine karşılık verilmesi sonrası bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
…
Zehirlendikleri sanılan askerlerin durumu iyi
Ankara - Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'de rahatsızlanan 44 askerin 40'ının hayati tehlikesi olmadığını açıkladı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.
…
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 28 gözaltı
İstanbul - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik 29 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 28 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kameralarına yansıdı.
...
Hırsız sert kayaya çarptı
Konya - Konya'da çevreyi gözetledikten sonra bir iş yerine hırsızlık yapmak için giren şahıs, iş yeri sahibi tarafından tekme tokat dövüldü.
…
Geniş bulvarda akıl almaz kaza
Anhui - Çin'in Anhui eyaletinde inanılmaz bir trafik kazası yaşandı.
…
Köprüden halatla atlama aktivitesi kötü bitti
Moskova - Köprüden halatla sallanma aktivitesi kötü bitti.
(İHA)