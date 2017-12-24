Günün Özeti

Günün Özeti

Günün tüm önemli görüşmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli görüşmelerini sizin için derledik.

İki yeni KHK yayımlandı: 2 bin 76 kişiye ihraç

Ankara - Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname ile kamudan toplam 2 bin 76 kişi ihraç edildi.



Trump'la görüşecek mi ?

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs konusunda ABD Başkanı Trump'la görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, "Kendisini öyle veya böyle yine de tabii ki arayabiliriz ama şu anda bir verilmiş kararım henüz yok" yanıtını verdi.



"Dünyanın 1'den büyük olduğu artık anlaşılmıştır"

Adıyaman - Başbakan Yıldırım, BM'nin Kudüs kararı ile ilgili, "Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın 1'den (ABD'den) büyük olduğu artık anlaşılmıştır" dedi.



Filipinler'de yangın faciası: 37 ölü

Bohol - Filipinler'in Davao kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişi hayatını kaybetti.



Bursa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Bursa - Karacabey ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.



Muş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Muş - Hasköy ilçesinde akraba iki aile arasında ağaç kesme ve arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.



Otobüs şarampole devrildi: 32 yaralı

Konya - Konya'da kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.



Otomobil çarptı: Metrelerce uçtu

Houston - ABD'nin Illinois eyaletinde yaşanan feci kaza, bir aracın kamerasına yansıdı.



Sollama yapanı sollayınca burun buruna geldiler

Bükreş - Romanya'da hatalı sollama, az daha feci bir kazayla noktalanıyordu.



Trabzonspor da puan kaybıyla tamamladı

Karabük - Trabzonspor, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında konuk olduğu Kardemir Karabükspor'la 1-1 berabere kaldı.

(İHA)

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