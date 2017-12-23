Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"Dolarları sadece oraya yetti"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kudüs meselesinde dünyayı tehdit ettiler mi? Evet. Peki kimler oy verdi? Adı bile bilinmeyen 21 bin nüfuslu yer. Niye? Dolarları sadece oraya yetti. 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarınızla bizim irademizi satın alamazsınız' dedi" ifadelerini kaydetti.



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"Yanlış hesap Kudüs'ten döner"



Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump'ı eleştirerek, "Bir gün çıktı böyle de böbürlenerek imzasını da göstererek bir kağıda imza attı. Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapacakmış. Ben yaptım demekle olmuyor. O gün dedik ki 'yanlış hesap Kudüs'ten döner'" dedi.



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2018 bütçesi kabul edildi



2018 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2016 Kesin Hesapları kabul edildi.



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Diyarbakır'da teröre darbe üstüne darbe



Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalanırken, teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 doğal mağara imha edildi. Narko-terör operasyonunda da 12 milyon TL değerinde esrar maddesi ele geçirildi



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81 ilde 'Huzur Uygulaması': Bin 159 kişi yakalandı



Yurt genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 159 kişi yakalanırken 267 kişi gözaltına aldı.



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Soyguncu sert kayaya çarptı



Ankara'da Milli Piyango bayi işletmecisi, silah zoruyla biletlerini çalmak isteyen saldırganı etkisiz hale getirdi. İşletmeci soyguncuyu kelepçelerken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



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Türkiye yeni yıldan ne bekliyor ?



İhlas Haber Ajansı (İHA), 2018 yılına sayılı günler kala yurdun dört bir yanında vatandaşlara "Yeni yıldan ne bekliyorsunuz?" diye sordu. İşte Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin yeni yıl dilekleri…



(İHA)