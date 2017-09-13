Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



CHP'ye SİHA ve 'kavgaysa kavga' cevabı



Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla ilgili CHP'den yapılan açıklamalara tepki göstererek, "-Teröristleri yok etmek bizim görevimiz değil- öyle mi? Ondan sonra utanmadan, sıkılmadan da çıkacaksın, '4 yılda ben terörü bitiririm' diyeceksin. Sen kimsin ya, neyi bitireceksin?" dedi.



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"Bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız !"



Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, CHP'den SİHA'larla ilgili yapılan açıklamalara tepki göstererek," Bugün yalanla dolanla devlete, güvenlik güçlerine çamur atmaya çalışıp teröre açıktan destek veriyorsunuz. Peki, yarın oy istemek için vatandaşın önüne gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız" dedi.



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Ankara'da ByLock operasyonu: 79 gözaltı kararı



Ankara - Kapatılan özel okul ve dershane çalışanlarından Fetullahçı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 79'u hakkında gözaltı kararı verildi.



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Fenerbahçe'nin acı günü



İstanbul - Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay hayatını kaybetti.



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Başkent'te düğün yolunda feci kaza: 5 ölü



Ankara - İstanbul'dan Kahramanmaraş'a düğüne giden 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.



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Hesabı çok bulunca kalaşnikofla bara ateş açtı



Adana - Bir bara giden 6 kişi, gelen 900 lira hesabı fazla bulup 600 lira ödedi. Daha sonra içlerinde biri geri dönüp kalaşnikof silahla mekana ateş açtı. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.



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Dev ağaç cipin önüne devrildi



Georgia - Irma kasırgasının etkisi altında olan ABD'nin Georgia eyaletinde feci bir kaza yaşandı.



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Genç kız tren yoluna uçtu



Gansu - Çin'de çok korkunç bir trafik kazası yaşandı.



(İHA)