Günün Özeti

Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Türkiye AB'den uzaklaştı" iddialarına yanıt verdi

Londra - "Türkiye Avrupa Birliğinden uzaklaştı" iddialarının doğru olmadığını söyleyen Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, darbe girişiminden sonra Türkiye'nin, destek görmediği halde AB ile çalışacağını defaatle deklare ettiğini söyledi.



Eski MİT çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 8 ilde MİT Müsteşarlığı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Türk, 22'si yabancı olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı.



İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul - İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, başkalarının üzerine aldıkları telefon hatlarına ByLock'u yükleyerek örgüt içi haberleşmede kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.



Halil Sezai babasını son yolculuğuna uğurladı

Eskişehir - Ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, babasını son yolculuğuna uğurladı.



Akaryakıt istasyonunda tanker patladı !

Guangdong - Çin'de bir benzin istasyonunda akaryakıt tankeri patladı.



Bu da motosikletli maganda

İstanbul - İstanbul'da motosikletiyle tek tekerlek üzerinde seyreden sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bu tehlikeli şov, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

(İHA)