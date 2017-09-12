Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Türkiye AB'den uzaklaştı" iddialarına yanıt verdi



Londra - "Türkiye Avrupa Birliğinden uzaklaştı" iddialarının doğru olmadığını söyleyen Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, darbe girişiminden sonra Türkiye'nin, destek görmediği halde AB ile çalışacağını defaatle deklare ettiğini söyledi.



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Eski MİT çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı



Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 8 ilde MİT Müsteşarlığı eski çalışanı 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 25 gözaltı



İstanbul - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 3'ü Türk, 22'si yabancı olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı.



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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı



İstanbul - İstanbul merkezli 4 ilde Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, başkalarının üzerine aldıkları telefon hatlarına ByLock'u yükleyerek örgüt içi haberleşmede kullandıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.



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Halil Sezai babasını son yolculuğuna uğurladı



Eskişehir - Ünlü şarkıcı ve oyuncu Halil Sezai, babasını son yolculuğuna uğurladı.



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Akaryakıt istasyonunda tanker patladı !



Guangdong - Çin'de bir benzin istasyonunda akaryakıt tankeri patladı.



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Bu da motosikletli maganda



İstanbul - İstanbul'da motosikletiyle tek tekerlek üzerinde seyreden sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Bu tehlikeli şov, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.



(İHA)