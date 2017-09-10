Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



İslam ülkelerine 'Arakan' çağrısı



Astana - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatına 'Arakan' çağrısında bulunarak, "Elimizden gelen tüm imkanlarla bu zulmün son bulması için birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.



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"Söğüt ruhu 15 Temmuz'da yeniden dirilmiştir"



Bilecik - Söğüt ruhunun 15 Temmuz'da yeniden doğduğunu kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, "Alçaklara Söğüt Meydanından sesleniyorum, asla kazanamayacaksınız. Bu şanlı bayrağı asla indiremeyeceksiniz, bu ezanları asla susturamayacaksınız" dedi.



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"Böyle bir ihanet olabilir mi?"



Yozgat - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'larla ilgili açıklamasına tepki göstererek, "Sen kimden yanasın, PKK'dan yana mısın yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana mısın? Böyle bir ihanet olabilir mi?" dedi.



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İstanbul'da dev rüşvet operasyonu: 47 gözaltı



İstanbul - Esenyurt Tapu Dairesine rüşvet operasyonu düzenlendi. 3'ü müdür yardımcısı, 11'i memur 47 kişi gözaltına alındı



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Diyarbakır'da karakola saldırı



Diyarbakır - Lice ilçesinde jandarma karakoluna patlayıcı yüklü kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. Olayda bir askerin hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist ise öldü.



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Madde bağımlısı metroda dehşet saçtı: 2 yaralı



İstanbul - Yenikapı Metro İstasyonu'nda madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, güvenlik görevlisini başından yaralayarak silahını aldı. Silahla rastgele ateş açan şahıs, bir vatandaşı yaraladı.



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Forklift kadını ezdi



Bangkok - Dikkatsiz operatör, iş makinesiyle kadını böyle ezdi.



(İHA)