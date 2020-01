Günün öne çıkan spor haberleri

24.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:01

Sivassporlu Hakan Arslan: Liderliğin tesadüf olmadığını gösterdik

"Bütün Anadolu bizi destekliyor"

"Şampiyonluğun adayıyız""Stresi altımızdaki takımlar yaşayacak, biz keyfine bakacağız"Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS - Demir Grup Sivasspor'un başarılı futbolcusu Hakan Arslan, "Liderlik bizde kalıcı oldu. Bu noktada tesadüf olmadığını tüm Türkiye'ye gösterdik. Herkes şampiyonluktan bahsediyor. Biz de şampiyonluğun adayıyız" dedi.Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kulüp ve takım olarak iyi bir yolda olduklarını söyleyen Arslan, "Sezona iyi başlamıştık ve devreyi iyi bitirdik. İkinci yarıya da aynı şekilde iyi başlamak istiyorduk ve amacımıza da ulaştık. Liderlik bizde kalıcı oldu. Bu noktada tesadüf olmadığını gösterdik. Bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdik. Herkes şampiyonluktan bahsediyor. Biz de şampiyonluğun adayıyız. Fakat maç maç bakıyoruz. Tabii ki uzun vadeli düşüncelerimiz var. Önümüzdeki Rize maçına odaklanıp, bu maçı geçip daha sonra tekrar maç maç odaklanıp büyük hedefe bu şekilde ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu."STRESİ ALTIMIZDAKİ TAKIMLAR DÜŞÜNECEK"Ligin ikinci yarısının başlamasıyla şampiyonluğa odaklandıklarını ve stres yapmadıklarını belirten Arslan, "Bizim stres yapacak bir durumumuz yok. Sonuçta sezon başı kulüplerin önlerine bir hedef konulurken, Anadolu takımları için ilk 6'nın ya da ilk 10'un içinde gibi hedefler açıklanır. Ama büyük takımların harcamış olduğu bütçeler neticesinde şampiyonluk hedefine odaklanıp kadro kuruyorlar. Örneğin Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bunların 2'nci, 3'üncü ya da 4'üncü olması başarısızlığını gösterecek. Fakat bizim öyle bir durumumuz yok. Şampiyon olursak mükemmel olur. Eğer olamazsak da 2'nci, ya da 3'üncü olmamız da bizim başarılı olduğumuzu gösterir. Bundan dolayı bizim bir stres yapacak durumumuz yok. Stresi onlar yapacak, biz keyfine bakacağız. Odaklanıp maç maç bu güzel ortamın tadını çıkaracağız. Bundan dolayı bizim stres yapacak durumumuz yok. Stresi altımızdaki takımlar düşünecek. Bundan dolayı bizim vicdanımız ve gönlümüz de rahat. Oynadığımız futboldan dolayı huzurluyuz. Yaptığımız işin başarısını ve meyvesini de alıyoruz. Halkımız da gördüğü zaman bizi tebrik ediyor. Bizim için en büyük mutluluk da bu oluyor" diye konuştu."BÜTÜN ANADOLU'NUN DESTEĞİNİ HİSSETMEYE BAŞLADIK"Ligde taraftarın ve bazı Anadolu takımlarının desteğini hissettiklerini söyleyen Arslan, "Biz en başında zaten inanırken takım arkadaşlarımız olarak 'bu sene neden olmasın' dedik. Ligin 11'inci haftasından itibaren zaten liderlik bizde kalıcı oldu. Bizler için söylenen 'tipik Anadolu takımı, alt sıralara düşecek' gibi ifadelerde bulundular. Fakat öyle olmadığını gösterdik. Ligin bitiminde en yakın puan takipçimize 4, 5, 7, 9 puan fark attık. Bunun tesadüf olmadığını gösterdik. Ligin 2'nci yarısının başlamasıyla Beşiktaş maçını kazandık ve bunun da tesadüf olmadığını gösterdik. Emin adımlarla, sağlam adımlarla gidiyoruz. Buralara gelirken de taraftarımızın da desteğini almamız lazımdı. Bunun da bilincindeydik. Çünkü bazı maçlarda futbolcu grubu olarak başarabiliriz ama taraftarın da desteğine ihtiyaç duyduğumuz maçlar da olacaktı. Onlar da bunun bilincine varıp bizi desteklemeye başladılar. Gözle görülür derecede hem iç sahada, hem de dış sahada taraftarımızda bir artış var. Taraftarın büyük oranda desteğini alıyoruz. Deplasman tribünlerini dolu olarak görüyoruz ve soyunma odasında 'bu maçı onlar için oynayacağız' sözleri çıkmaya başlıyor. İç sahadaki taraftara zaten kelimeler kifayetsiz kalır. Taraftarımızdan çok memnunuz. Sivas insanı ya da Anadoluluyum diyen herkes bizi desteklemeye başladı. Artık Sivasspor'a 'Anadolu'nun yükselen değeri' diyebiliriz. Bütün Anadolu'nun desteğini hissetmeye başladık" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Hakan Arslan ile röportajHakan Arslan'dan detaylarDGS KODU: 200124038=============================================================

Tekvandoda şampiyon olan ikizler LGS'de full çektiZeynel Fırat Tanrıverdi: Babamın arkadaşının önerisi ile başladıkDeniz Tanrıverdi: İkiz olmanın dezavantajı vardı"Sporla ders bir arada yürüyebiliyor"Nesrin AYDIN YALDIZ - Harun ÖZALP/ ANKARA, - İzmir'de astım bronşit hastalığını yenmek için tekvandoya başlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Deniz Tanrıverdi, hem liselere giriş sınavında (LGS) hem de tatamide elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekti.İkiz tekvandocular Demirören Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda spor ve eğitim hayatlarıyla ilgili hedeflerini anlattı. Çocukken astım bronşit teşhisi konulan ikizler Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Deniz Tanrıverdi, hastalığı yenmek için öneri üzerine 7 yaşında tekvandoya başladı. Tekvandoda yetenekli ve başarılı oldukları görülen ikizler, çeşitli turnuvalara katıldı. Zeynel Fırat ve Deniz, bu turnuvalarda çok sayıda madalya kazandı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ikiz sporcuların şimdiki hedefi olimpiyatlarda yarışabilmek.Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Tanrıverdi kardeşler, Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 51 kiloda Zeynel Fırat, 55 kiloda da Deniz birincilik kürsüsüne çıktı. Kendilerine olimpiyat şampiyonluğu hedefi koyan Zeynel Fırat ve Deniz Tanrıverdi kardeşler, sporla eğitim hayatını birlikte götürerek, LGS'de de derece yaptı.ZEYNEL FIRAT TANRIVERDİ: BABAMIN ARKADAŞININ ÖNERİSİ İLE BAŞLADIKÖzel Tevfik Fikret Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren ikizlerden Zeynel Fırat, tekvandoya öneri üzerine başladıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, "7 yaşından beri bu sporu yapıyoruz. 3 yaşından 6 yaşına kadar cimnastik yapmıştık. Bu spor için esneklik, kondisyon önemli. Biz de küçük yaşlarda bu esnekliği sağlamıştık. Babamın arkadaşının önerisi ile başladık ve güzel dereceler elde ettik. Türkiye ve Avrupa şampiyonluğum var, birçok uluslararası derecem var. 1-2 yıl önceye kadar aynı kiloda mücadele ediyorduk, bunun için finallerde birbirimizle yarışıyorduk" dedi.DENİZ TANRIVERDİ: İKİZ OLMANIN DEZAVANTAJI VARDIDeniz Tanrıverdi ise ikiz olarak spor yapmanın hem avantajları hem de dezavantajlarını olduğunu söyleyerek, "İkimizin gelişimini görmek güzel. Bana partner oluyor, gelişmemde katkı sağlıyor. Geçtiğimiz senelere kadar aynı kiloda yarışmak dezavantajdı çünkü Avrupa şampiyonalarına 1 kişi gidebiliyor. Finalde ya o ya ben gidiyordum. Ama şimdi kilolarda ayrıldık, dezavantajı yok artık. Günde 2 saat antrenman yapıyoruz, maç ya da turnuva olduğunda sabah akşam antrenmanlarımız oluyor. Çocukken evde de çalışıyorduk ama artık sakatlık olur diye yapmıyoruz artık" ifadelerini kullandı.Finallerde kardeşiyle 7 kez karşı karşıya geldiklerini anlatan Deniz, "4 maçı Zeynel kazandı, 3 maçı da ben kazandım" diye konuştu."SPORLA DERS BİR ARADA YÜRÜYEBİLİYOR"LGS'de Deniz Tanrıverdi tüm sorulara doğru yanıt verirken, Zeynel Fırat Tanrıverdi ise sadece 1 yanlış yaptı. Sporla eğitim hayatını bir arada yürüttüklerini ve başarılı olduklarını vurgulayan Deniz Tanrıverdi, "Sporla eğitim hayatı bir arada gidiyor. Ben ve kardeşim bunun örneğiyiz. Ben sınavda full yaptım, hiç hata yapmadım" dedi.Sınavda sadece 1 yanlış yapan Zeynel Fırat ise "Biz spor ve okulu bir arada yürütebildik. Spor, okuldan sonra bir stres atma kaynağı bizim için. Bize yararı var" diye konuştu.MAÇLARDA KARIŞTIRIYORLARKatıldıkları müsabakalarda gülümseten anılarının olduğunu anlatan ikiz kardeşler, "Çok karıştırıyorlar bizi. Hakemler sürekli 'Sen maça çıkmamış mıydın?' diye soruyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Zeynel Fırat Tanrıverdi'nin açıklamalarıDeniz Tanrıverdi'nin açıklamalarıDGS KODU: 200124056=============================================================

Milli motosikletçi Can Öncü: Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım"Bizi izlemeye devam edin"Tolga YILDIRIM- Emrah GÜL/ANTALYA, - DÜNYA Supersport Şampiyonası'nda 600 cc'de mücadele edecek Can Öncü (16), "Şampiyonluk savaşını bırakmayacağım. İlk yarıştan itibaren şampiyonluk için oynamaya çalışacağım" dedi.2018 Red Bull MotoGP Rookies Cup'ta şampiyon olan, geçen sezon Moto3'te çıktığı Valencia Grand Prix'ini kazanmayı başaran Red Bull sporcusu Can Öncü, Demirören Haber Ajansı'na verdiği özel röportajda, 2019 yılının kendisi açısından şanssız geçtiğini belirtti. Kullandığı motorun yavaş olması ve köprücük kemiğinin kırılması nedeniyle 2019'da zorlandığını anlatan Can Öncü, 2020'de Supersport 600 kategorisinde yer alacağını belirtti. Can Öncü, kardeşi Deniz Öncü'nün de Moto3'te şampiyonluk hedeflediğini söyledi.Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu'nun kendisine çok destek olduğunu anlatan Can Öncü, "Kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü Toprak Razgatlıoğlu ağabeyim ve Kenan Sofuoğlu ağabeyimin eski yarıştığı ve 5 kere dünya şampiyonu olduğu yer. Toprak ağabeyim Superbike kategorisinde, ben de Supersport'ta aynı hafta sonunda yarışıyoruz. Onun için çok şanslıyım ve çok mutluyum. Yeni motorumla ilk testleri yapmıştık. Motor çok güzel, takım çok iyi, herkes beni motive etmeye çalışıyor. Şampiyonada her kategoride sporcumuz var. Bahattin Sofuoğlu, Supersport 300'de yarışacak. Ben 600'de olacağım. Toprak ağabeyim de olacak. Kardeşim Deniz, Moto3'te yarışacak. Gelecek için sabırsızlanıyorum. Bizi izlemeye devam edin" diye konuştu.Supersport 600 Dünya Şampiyonası'na çok çalıştığını ve kendisini hazır hissettiğini vurgulayan Can Öncü, şunları söyledi: "Herkesin çok tecrübesi var ama benim hiç tecrübem yok. Ama motor inanılmaz çok hoşuma gitti. Çok çalıştım. İnşallah ilk 5'te veya ilk 10'da, bakarsınız dünya şampiyonluğu için yarışıyor olabiliriz. Şu anda bir şey söyleyemem ama ilk yarıştan sonra, üç, dört yarıştan sonra her zaman puan alabilirsek her şey olabilir. O yüzden hiçbir zaman şampiyonluk savaşını bırakmayacağım. İlk yarıştan itibaren şampiyonluk için oynamaya çalışacağım. İlk yarışta çok iyi olmasa bile diğer yarışlarda kendimi geliştirerek üst sıralara gelmeye çalışacağım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜCan Öncü ile röportajDGS KODU: 200124058=============================================================

Fenomen simitçi Ahmet, Sivasspor antrenmanındaHüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS - DEMİR Grup Sivasspor taraftarı fenomen simitçi Ahmet Yaşin, antrenmanda futbolcularla buluştu. Simitçi Ahmet'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.Beşiktaş galibiyetini kutlarken amatör videoya yansıyan yöresel şiveyle 'Sabaha kadar buradayız' sözleri ile sosyal medyanın gündemine düşen Demir Grup Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin, antrenmana gelerek futbolcularla buluştu. Kulüp Asbaşkanı Faruk Taşseten tarafından antrenmana getirilen Ahmet Yaşin'in futbolcularla buluşması renkli görüntülere sahne oldu. Simitçi Ahmet futbolcularla birlikte büyük ilgi çeken 'Sabaha kadar buradayız' sözlerini tekrarladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Ahmet Yaşin'in antrenmana gelişi-Futbolcuların ilgisi-Birlikte 'Sabaha kadar burdayız' diye bağırmalarıDGS KODU: 200124076=============================================================

Kayserispor'un fanatik gurbetçi taraftarı maç için memleketindeİlyas KAPLAN/KAYSERİ, - HES Kablo Kayserispor'un gurbetçi taraftarı Gülyas Topaktaş Kaya (57), takımın yarın evinde MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçı izlemek için Almanya'dan memleketi Kayseri'ye geldi.Almanya'da yaşayan gurbetçi Gülyas Topaktaş Kaya, taraftarı olduğu Hes Kablo Kayserispor'un maçını izlemek için 2 gün önce kızı Esra Kaya (28) ve eltisi Ayfer Kaya'yı (53) yanına alarak Kayseri'ye ulaştı. Kaya, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan gişeden yarın oynanacak MKE Ankaragücü maçı için kombine bilet aldı. Kayserispor'a destek olmak için her yıl kızı ile birlikte kombine bilet aldıklarını söyleyen Gülyas Topaktaş Kaya, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kayserispor sevdalısı olduğunu söyleyen Gülyas Topaktaş Kaya, "Fanatik bir Kayserisporluyum. Yurtdışından geliyorum. Kayserispor için geldim. İnşallah ayağımız uğurlu gelir ve Kayserispor ligde kalır. Geçen yaz izne geldiğimizde eşimle Kayserispor antrenmanını izlemiştik. 'Bunlarla bu sene ligi tamamlayamayız' dedim. Takım da kötü gitti, keşke haklı çıkmasaydım. Bu sene takımı yakından izleyemedim. Futbolcuların performansları umarım iyi olur. Berna Gözbaşı hanımın başkanlığı da Kayserispor için hayırlı uğurlu olsun" dedi."ATTIĞIMIZ GOL, YEDİĞİMİZ OFSAYT OLSUN"MKE Ankaragücü maçı için skor tahmininde bulunan Gülyas Topaktaş Kaya, "Benim gönlümden geçen hep Kayserispor'un yenmesi. İnşallah maçı biz alırız, 1-0 olsun bizim olsun. Attığımız gol yediğimiz ofsayt olsun" dedi. Kayserispor'un Hırvat teknik adamı Robert Prosinekci hakkında sorulan soru üzerine Kaya "Prosinekci daha önce de gelmişti. Başarılıydı, ligi ilk 5'te bitirmişti. İnşallah başarılı olur ve ligde kalırız, tek umudumuz o" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Gülyas Topaktaş Kaya ile röportaj-Esra Kaya'nın kombine bilet alması-Genel detayDGS KODU: 200124121=============================================================

Rıza Çalımbay: Ligde kritik bir döneme giriyoruzHüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS - DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Çaykur Rizespor maçından mutlaka iyi bir sonuçla ayrılmaları gerektiklerini belirterek, "Biz öyle bir kritik döneme giriyoruz ki Rize ile oynayacağız, Antep'e gideceğiz. Başakşehir ile oynayıp, Trabzon'a gideceğiz. Bu maçlar gidişatımızı belli edecek. Onun için bizim ilk önce Rize maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" dedi.Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular pas, top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmana sakatlığı bulunan Barış Yardımcı ile dinlendirilen Aaaron Appindangoye, Marcelo Goiano ve kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı.Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, kupadaki Yeni Malatyaspor maçına eksik bir kadro ile gittiklerini ifade ederek, "16 kişiyle gittik. Çoğu arkadaşımızı burada tuttuk. Sakat olanlar, cezalı olanlar var. Bir hayli problemliydik. Beklentimizin üzerinde bir oyun oynadı arkadaşlarımız. Özellikle ilk 60 dakika mükemmel oynadılar. Zaten tur için de yeterliydi. Bizim açımızdan mükemmel oldu, çünkü bazı arkadaşlarımızı oynatamıyorduk, oynatma şansımız olmuyordu. Bu maçta oynattık hepsini şimdi o arkadaşlarımızdan inşallah Rize maçında yararlanacağız. Şu anda sağ bekimiz yok. Barış ve Marcelo sakat. Kanatlarımız da öyle. Erdoğan da cezalı sıkıntılarımız var. Şu anda eksiklerimizden dolayı sıkıntılı bir kadromuz var. Ama Rize maçı bizim için kazanmamız gereken bir maç. Kendi sahamızdaki maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay maç da yok. Fark etmiyor, hangi takım olursa olsun kolay maç da yok. Biz yine aynı oyunumuzu aynı şekilde ciddiyetimizi bozmadan, oyun disiplinimizi bozmadan oynayıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Kolay olmayacağını da biliyoruz. Çok çalışmamız, mücadele etmemiz gerekiyor. Tek bizim sıkıntımız, inşallah sakatlarımız düzelir, tam hazır olurlar, onun dışında bir sıkıntımız yok" diye konuştu."TRANSFER YAPAMAZSAK SIKINTI YAŞARIZ"Transferde iki futbolcuyla anlaştıklarını ve kısa sürede takıma katılacaklarını belirten Çalımbay, "Transferde bir stoper ve bir orta saha ile yüzde 90 anlaşıldı. Şimdi bir tane forvet ve orta saha oynayacak bir arkadaşa ihtiyacımız var. Kupada da kuralar çekildiğinde zayıf takım kalmadı, zor takımlar çıkacak. Bir de biz seri başı değiliz. Onun için çok zorlu maçlar oynayacağız. Bir de zaman çok kısa. Antep maçından sonra Başakşehir var tekrar bir daha kupa oynuyorsun tekrar Trabzon'a gidip lig maçı oynuyorsun. Onun için kadromuzun biraz sağlam olması gerekiyor. Transferler biran önce gelirse ikisin de problem yok bugün yarın bir isim daha vereceğiz yönetime eğer olursa, yapabilirsek iyi birisini alabilirsek o zaman alternatifli bir kadromuz olacak. Yoksa büyük sıkıntı yaşarız" şeklinde konuştu."HİÇBİR ZAMAN ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEMEDİK"Takımın liderliğini devam ettirmesiyle desteğin artmasından memnun olduklarını belirten Çalımbay, "Destek vermek çok önemli ama şampiyonluk o kadar kolay değil. Daha 16 tane maç var. Hepsi de zor maçlar, biz maç maç bakıyoruz. Bu destek bize lazım. Bu destek olmazsa işimiz çok zor. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda taraftarlarımız bizle beraber olursa, onların desteğiyle biz çok daha iyi oynarız. Daha güzel şeyler de yapabiliriz. Bu maça göre olmaması lazım. Her maçta bunu görmek gerekiyor. Zaten İstanbul'da veya herhangi gittiğimiz bir yerde Sivaslı mutlaka var. Her türlü destek oluyorlar. Şimdi kendi sahamızda bu desteği sonuna kadar sürdürürsek, bütünlük içerisinde olursak, o zaman çok güzel şeyler olur. Biz hiçbir zaman şampiyon olacağız demedik. Biz öyle bir kritik döneme giriyoruz ki Rize ile oynayacağız, Antep'e gideceğiz. Başakşehir ile oynayıp, Trabzon'a gideceğiz. Bu maçlar gidişatımızı belli edecek, bütün takımların yolunu belirleyecek. Tek biz değil, diğer takımlar da zor maçlar oynayacak. Onun için bizim ilk önce Rize maçını çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıAntrenmandan detaylarDGS KODU: 200124096=============================================================

Galatasaray'da Florin Andone antrenmanlara başladıİSTANBUL, - Galatasaray, Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanda, sakatlığını atlatan Rumen golcü Andone de yer aldı.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda, dün akşam Çaykur Rizespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise salon çalışmasının ardından dinamik ısınma ile antrenmana başladı. Daha sonra pas oyunu oynanan antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.ANDONE GERİ DÖNDÜGalatasaray'da Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda oynanan Gaziantep FK mücadelesinde sakatlanan ve yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalan Florin Andone antrenmanlara başladı. 26 yaşındaki Rumen golcü salon çalışmasının ardından kondisyonerler eşliğinde sahada adaptasyon çalışması yaptı.Sarı-kırmızılılar, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00'da Konya'ya hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.=============================================================

Trabzonspor, Yeni Malatya maçıyla bu sezon ilk peşindeTolga SAĞLAM/TRABZON, - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda penaltı atışları sonrası Yukatel Denizlispor'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor, pazartesi günü ligde BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça odaklandı. Bordo-mavililer, zirve yarışında kayıp yaşamadan bu maçı kazanıp, aynı zamanda sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşmayı hedefliyor.Yukatel Denizlispor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yolculuğuna devam edenTrabzonspor, ligde de zirve mücadelesini sürdürüyor. Kupada çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşayan ve hedeflerine emin adımlarla yürüyen bordo-mavililer, pazartesi günü ligin 19'uncu haftasında deplasmanda BTC Turk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maça odaklandı.KAZANIRSA SEZONUN EN UZUN GALİBİYETİBTC Turk Yeni Malatyaspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak zirve yarışında kayıp yaşamadan yoluna devam etmek isteyen Trabzonspor, aynı zamanda bu maçı kazanması durumunda sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Bu sezon daha önce ligin 6, 7 ve 8'inci haftalarında oynanan Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarını kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan ancak 9'uncu haftada Medipol Başakşehir ile berabere kalan bordo-mavililer, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından Yeni Malatyaspor deplasmanından da 3 puanla dönerek 4 maçlık sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşmak istiyor.HÜSEYİN'DEN TARAFTARA 'ÖN YARGILI' ÇIKIŞIBu arada Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Yukatel Denizlispor ile oynanan maçın ardından Trabzonspor'un genç stoperi Hüseyin Türkmen, bir taraftarın performansını eleştirmesi üzerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Bordo-mavili kulübün maçın ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 'Hüseyin Türkmen kadro dışı' yazarak Hüseyin'i de etiketleyen bir taraftara yanıt veren Türkmen, "Sen mi oynamak istiyorsun? Ön yargılı insan! Diğer taraftarları da etkilemek ve operasyon mu yapmak istiyorsun? Zavallısın" ifadelerini kullandı.YEREL GAZETELER KUPAYI İSTİYORYerel gazeteler, Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda penaltı atışları sonrası elediği Yukatel Denizlispor maçının ardından 'o kupa Trabzon'a gelecek' yorumlarını yaptı. Günebakış gazetesi, "O kupa Trabzon'a gelecek", Karadeniz gazetesi, "Siz ne yaparsanız yapın, bu kupa 21 Mayıs'ta bizim olacak", Sonnokta gazetesi, "Ali Yazar, Erce bozar", Taka gazetesi, "Turu Erce getirdi!", Kuzey Ekspres gazetesi ise, "Penaltılarla turladık" başlıklarına yer verdi.=============================================================

Göztepe hazır kıtaOnur ATIŞ/ İZMİR, - SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin açılış maçında Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de, hazırlıklarda sona gelindi. Statta saha ve tribünler hazır hale getirilirken, çevre düzenlemesi de büyük ölçüde bitti. Merdiven boşluklarının boyandığı statta taraftarın giriş ve çıkış noktalarındaki eksikler giderildi. Elektrik, internet bağlantılarının da yapıldığı Gürsel Aksel Stadı'nda takım ve taraftarın giriş geliş-gidiş yollarına asfalt döküldü. Göztepeli futbolseverler ise biletlere hücum etti. Çıkan 17 bin kombine ve 35 locayı tamamen tüketen futbolseverler satışa sunulan 3 bin adet bileti de çıkar çıkmaz aldı. Göztepeli taraftarların dün fiyatları 449, 405, 216, 189, 162 ve 109 TL olarak belirlenen biletleri dakikalar içinde tükettiği açıklandı.Beşiktaş karşılaşmasına özel olarak hazırlanan taraftarların Göztepe'nin kuruluşu ile ilgili koreografi şov yapacağı bildirildi. Maç öncesi Susuzdede Parkı'nda toplanacak Göztepeliler saat 12.00'de Mithatpaşa Caddesi'nde kortejle stada geçecek. Emniyet mensupları ise geniş güvenlik önlemleri alacak. Konuk Beşiktaş taraftarı kesinlikle münferit olarak stada giriş yapamayacak. Deniz tarafındaki kale arkasında maçı izleyecek siyah-beyazlılar bir süre otoban girişinde bekletilecek ve toplu olarak Gürsel Aksel Stadı'na getirilecek. Bileti olmayan, alkollü, üzerinde kesici, yanıcı ve patlayıcı bulunduran kişiler ise stat çevresine alınmayacak. Göztepe-Beşiktaş maçında resmi açılış töreni de düzenlenecek.KURDELE KESİLECEKGöztepe Gürsel Aksel Stadı'nın temelini 9 Eylül 2017 tarihinde atan dönemin Başbakanı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılış maçında stattaki yerlerini alacak. Saat 14.00'te stadın açılış kurdelesi kesilecek. Yıldırım ve Kasapoğlu, geçen kasım ayında stattaki inşaat çalışmalarını yerinde denetlemişti. Spor, iş ve siyaset dünyasından birçok kişi de pazar günü Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde olacak. Yarın Altınordu Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edip ardından TFF 1'inci Lig'de Altay-İstanbulspor maçını izleyecek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de, Göztepe'nin eski kulübü Beşiktaş'la oynayacağı karşılaşmada yeni stattaki yerini alacak.PALUT MOTİVE EDİYORYeni evindeki ilk maçta taraftarlarını 3 puanla uğurlamak isteyen Göztepe'de sakatlıkları süren defans oyuncuları Alpaslan ve Reis dışında eksik bulunmuyor. Ligde Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut'un öğrencileriyle yaptığı toplantıda, "Tüm Türkiye'nin gözü bu maçta olacak. Tarihimizde ilk kez kendi stadımızda maça çıkacağız. Beklentiler büyük. Taraftarımız ve camiamızın büyük heyecanı var. Bizler de tarihe tanıklık edeceğiz. Yeni stadımızda sahaya çıkmak bizlere nasip olacak. Herkes bu motivasyonla maça hazırlanmalı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Göztepe'nin Beşiktaş maçındaki muhtemel 11'i de şekillendi. İzmir ekibinin sahaya Beto, Gassama, Titi, Leo, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar ve Jerome on biri ile çıkması bekleniyor. Takımla antrenmanlara başlayan son transfer Kamil Wilczek de hazır durumda.=============================================================

Kasımpaşa, Tunuslu sol bek Oussama Haddadi'yi renklerine bağladıİSTANBUL, - Kasımpaşa Kulübü, Tunuslu sol bek oyuncusu Oussama Haddadi'yi 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ın 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Oussama Haddadi, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1.5 yıllığına kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."=============================================================

Ceyda tekvandoda Türkiye şampiyonu oldu, hedefi olimpiyatlarda da madalyaDeniz TOKAT/DENİZLİ, - DENİZLİ'de, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun camına yapıştırılan fotoğrafları görerek tekvandoya başlayan 12 yaşındaki Ceyda Gençer, Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma girmeye hak kazanan Ceyda, "Hedefim 2024 yılında yapılacak olan olimpiyatlarda katılarak derece elde etmek" dedi.Ressam İbrahim Çallı Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Ceyda Gençer, yaklaşık 4 yıl önce bir spor salonunun önünden geçerken, tekvando yapan sporcuların fotoğrafını gördü. Fotoğrafların ilgisini çekmesi üzerine Ceyda, tekvandoya başladı. Ceyda, Ankara'da 10-14 Eylül arasında düzenlenen Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da 1'inci olarak altın madalya kazandı. Başarısıyla dikkat çeken Ceyda, katıldığı seçmelerde de milli takıma girmeyi başardı. Milli formayı giymeye hak kazanan Ceyda, haftanın 5 günü okul çıkışında anternman yaptığını belirtti.'MİLLİ FORMAYI GİYECEĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'Hedefinin 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılabilmek olduğunu belirten Ceyda Gençer, "Ailem çok destek oldu. Zaman ilerledikçe, antrenman yaptıkça, kendimi geliştirmeye başladım. İlk katıldığım turnuvada, çıktığım müsabakada yenildim. Yenilginin hırsıyla daha çok çalıştım. Bununla birlikte de kazanmaya başladım. Kazanma hissi beni bu spora bağladı. 2019'da katıldığım turnuvada Türkiye şampiyonu oldum. Bu yıl ise milli takıma seçilmeye hak kazandım. Milli formayı giyeceğim için çok mutluyum. Ülkem adına maç yapmak gurur verici. Hedefim 2024 yılında yapılacak olan olimpiyatlarda katılarak derece elde etmek" dedi.Ceyda Gençer'in antrenörü Abdullah Çırak ise öğrencisinin azimle çalıştığını ve başarıyı hak ettiğini dile getirdi. Çırak, Ceyda'nın İstanbul'da düzenlenecek olan 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda en iyi dereceyi alacağına inandığını kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ceyda Gençer'in salonda antrenman yapmasıAntrenör Abdullah Çırak'tan detaylarCeyda'nın tekme ve yumruk çalışmasıCeyda Gençer ile röportajAbdullah Çırak ile röportaj(Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, DHA)DGS KODU: 200124116=============================================================

Kaçkarlar'da heliski heyecanı başlıyorArzu ERBAŞ/RİZE, - TÜRKİYE'de sadece Rize'de Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, yarın başlıyor. Dünyanın dört bir yanından kente gelecek macera tutkunları, helikopterle bırakıldıkları dağların tepesindeki zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak.Dünyada Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan, Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı, bu yıl da sürecek. Çamlıhemşin ilçesinde 10 yıldır devam eden heliski sporu için başta İtalya, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, ABD ve Rusya olmak üzere farklı ülkelerden 250 dolayında sporcunun Kaçkarlar'a gelmesi bekleniyor. Kişi başı haftalık 7 bin Euro'yu bulan rakamlar ödeyen sporcu kafileleri, Kaçkarlar'ın zorlu ve dik yamaçlarında adrenalin yaşayacak. 2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılan sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılacak olan kayakçılar, gün boyu zorlu ve dik yamaçlardan kayarak, adrenalin dolu anlar yaşayacak. Hazırlıkların tamamlanıp, helikopterlerin de konuşlandırıldığı bölgedeki heliski heyecanı, yarın başlayacak.REZERVASYONLAR DOLDUKaçkar Dağları'na son 10 yılda heliski için yaklaşık 3 bin sporcu gelirken, bu yıl da rezervasyonların dolduğu ve yaklaşık 250 sporcunun da yeni dönemde bölgeye geleceği belirtildi. Türkiye'den de az sayıda profesyonel kayakçının geldiği heliski faaliyetlerinin Mart ayı ortalarında sona ermesi planlanıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sporcuların helikopterden bırakılmasıKaçkarlar'da kayan sporcularYaylalardan geçen kayakçılarDrone çekimleriKayak sırasındaki go-pro çekimleriDGS KODU: 200124120

Kaynak: DHA