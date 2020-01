Günün öne çıkan spor haberleri

23.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:30

Kırklarelispor'un tek hedefi final oynamak

Kentte bayram havası

Başkan Can: Bu rüyadan uyanmak istemiyoruzToplam bütçe 5 milyon lira"Neden olmasın""İyice inanmaya başladık"Kaptan Babur: Hayal ettik ama tereddütlerimiz vardıTaraftar görüşleriAli Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ KIRKLARELİ, - Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Gaziantep Futbol Kulübü ve son olarak Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselen GMG Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak. Tarihi başarı gösteren Kırklarelispor'da başkan Volkan Can, "Bu başarı hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biz ufak bir futbol takımıyız ama inananlar ordusu arkamızda. Taraftarımız futbolcularımız bir bütün olduğunda neler yapabileceğimizi, bütün Türkiye'ye gösterdik. Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak" dedi.TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü turunda TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımı Kelkit Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek kupa serüvenine başladı. Kupada 4'üncü tura yükselen Kırklareli ekibinin rakibi Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü oldu. Başkent ekibini de 1-0'lık skorla geçen Kırklarelispor, son 32 turunda bir diğer Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanan bu turda yeşil-beyazlılar sahasında yapılan ilk müsabakayı 2-1 kazandı. Kırklarelispor, rövanş mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen deplasman gol kuralı sebebiyle rakibini eleyerek kupada son 16 turuna yükselmeyi başardı. Son 16 turunda Süper Lig'in şampiyonluk adayı takımlarından Medipol Başakşehir ile eşleşen Kırklareli ekibi ilk maçta deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalarak avantajı eline geçirdi. Geçen salı sahasında oynadığı rövanş maçında Başakşehir ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.KENTTE BAYRAM HAVASIZiraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i eleyerek tarih yazan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor'un tek hedefi kupada final oynamak. Futbolcusu, teknik heyeti ve taraftarı ile Kırklarelispor kupaya kilitlendi. Parlak bir sezon geçirmediği TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 18 takım arasında 23 puanla 12'nci sırada bulunan Kırklarelispor, kupa maçlarında ise farklı performans sergiliyor. Sahada büyük bir mücadele örneği gösterip rakiplerini elemeyi başaran Kırklarelispor'un Medipol Başakşehir'i eleyerek çeyrek finale yükselmesi kentte büyük sevinçle karşılandı. Kırklarelililer başarının inanmaktan geldiğini ve yollarına devam edeceklerini belirtti."BU RÜYADAN UYANMAK İSTEMİYORUZ"GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, kupada sonuna kadar giderek final oynamak istediklerini belirterek, "Bu başarı hikayesi birlik beraberlikten geçiyor. Biz ufak bir futbol takımıyız ama inananlar ordusu arkamızda. Taraftarımız futbolcularımız bir bütün olduğunda neler yapabileceğimizi bütün Türkiye'ye gösterdik. Şu anda 3 Süper Lig ekibini eledik. İnşallah 4'üncüsünü elemeyi Allah bize nasip eder. Ligde durumumuz iyi değil, orta sıralarda oynuyoruz. Ama kupada farklı atmosfer ve özveri ile oynuyoruz. Birlik beraberliği yakaladığımızdan dolayı böyle galibiyetler geldi. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz. Bizi inanılmaz desteklediler. Karşımızdaki rakip, Avrupa Ligi'nde son 32'ye kalmış çok değerli bir kulüp Medipol Başakşehir. Buradan onlara kendi yollarında başarılar diliyorum. Avrupa'da bizim gururumuz oldular, inşallah o yolda devam ederler. Kupada da biz Türkiye'nin gururu olduk. Hedefimiz kupada sonuna kadar gidip final oynamak. Son 8'e yükselen 2 ve 3'üncü liglerden tek takımız. Başarı hikayesi böyle devam etti, inşallah bu rüyadan uyanmak istemiyoruz. Sonuna kadar devam etmek istiyoruz" dedi.TOPLAM BÜTÇE 5 MİLYON LİRABaşkan Can, kısıtlı imkanlarla ve bütçeyle mücadelelerini sürdürdüklerini söyleyerek şunları kaydetti: "Bizim futbolcu bütçemize ayırdığımız 2.5 milyon lira, 2.5 milyon lirayı da gelir gidere ayırıyoruz. Toplam bütçemiz 5 milyon lira. Yani 2.5-3 milyon futbolcu bütçemizle bu başarıyı elde ettik. Tabii son elediğimiz Başakşehir'in bütçesi 60 milyon Euro civarında. Ben futbolcu kardeşlerime maç öncesi 'Para oynamıyor, yürek oynuyor, siz bunu ön plana çıkartın' dedim. Kardeşlerim başa baş, korakor mücadele ettiler. Bu yüzden futbolcu ve teknik heyet ekibimi tebrik ediyorum. Bizim gönlümüzdeki büyüklerden birinin bizim rakibimiz olması. Çünkü marka değerimizi artırmak istiyoruz. Bizim bundan sonraki hedefimiz, yeneriz yeniliriz önemli değil, biz bunu final havasında değil de eğlence havasında... Kırklareli, Kırıkkale ile karıştırılan bir ilimiz, reklamını yapmak istiyorduk, bunu başardık. Yani burada rakibimiz Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Trabzon olur onlarla biz ilgilenmiyoruz çünkü biz sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelemizi yapacağız.""NEDEN OLMASIN"Kupayı almak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Can, "Kupadaki hedefimiz; gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Herkes kupayı almak ister ama bir 2'nci Lig kulübünde görüyorsunuz üç tane Süper Lig ekibini eledik. Neden olmasın, bir 2'nci Lig ekibi kupayı almasın. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Hatta bu hafta 2 yeni transferimiz olacak. Kadroyu güçlendirmemiz lazım, rakiplerimiz güçlü. Onlara karşı mücadele etmemiz için kadromuzu geniş tutmamız lazım" ifadelerini kullandı."İYİCE İNANMAYA BAŞLADIK"GMG Kırklarelispor Teknik Direktörü Bilgin Erdem'in cezalı olması nedeniyle Medipol Başakşehir maçına takımın başında çıkan kaleci antrenörü Ali Özçelik ise şunları söyledi: "Biz çok inanmıştık, 2 Süper Lig ekibini elemiştik ve Başakşehir 3'üncü elediğimiz oldu. Alıştık böyle maçlar oynamaya. Camia olarak da hazırdık zaten. Seyircimiz de büyük destek verdi. Neticede büyük bir başarı elde ettik. Bunu doya doya yaşamak istiyoruz. Önümüzdeki maçlara yürümek istiyoruz. Maç beraberliğe gidince umudumuz arttı, direncimiz, mücadelemiz arttı. Olaya iyice inanmaya başladık. Neticede güzel bir sonuç oldu, tur atladık. Kupadaki hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Artık inanıyoruz. Bir oyun planımız var, önümüze hangi rakip çıkarsa çıksın iyi sonuç alacağımıza inanıyoruz. Rakibimize karşı haddimizi bilerek oynadık. Zaten Başakşehir'in ilk yarıda sonuca gittiğini de biliyorduk. Neticede tur atladık."BABUR: HAYAL ETTİK AMA TEREDDÜTLERİMİZ VARDIKırklarelispor'un tecrübeli kaptanı Davut Babur da kupada iyi mücadele ederek çeyrek finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Babur, "Biz kupada buralara geleceğimizi hayal ediyorduk ama yapacağımız konusunda tereddütlerimiz vardı. Ama saha içine çıktığımız zaman, bütün teknik ekibimiz olsun, taraftarımız olsun hep birlikte buraya kadar gelerek başardık. Bu azmin zaferi. İnşallah bundan sonra da devam ederiz kupada. Tabii ki işimizin çok zor olduğunu biliyoruz, farkındayız. Kısıtlı kadromuzla hem ligde hem kupada devam etmeye çalışıyoruz. Sizlerin de takdiri, sonuçta 2'nci Lig ekibiyiz, ne kadar hedefleyebiliriz. Bunun farkındayız, haddimizi biliyoruz. Sahaya çıktığımızda nasıl mücadele edeceğimizin de farkındayız. İnşallah devam ederiz. Tabii ki kupayı almak isteriz. Hele şu aşamaya geldikten sonra daha farklı oluyor" dedi.TARAFTAR GÖRÜŞLERİKırklarelispor taraftarlarından Bilge Tolun da Medipol Başakşehir'i eledikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Kırklarelispor'un Medipol Başakşehir'i elemesi bizi çok sevindirdi. Ben Fenerbahçeliyim. Kırklarelispor, Başakşehir'i elediğinde, Fenerbahçe'nin galip gelmesi gibi bir duygu yaşadım. Şu an Kırklarelispor için de aynı şeyleri hissediyorum. Başakşehir'i eleyeceğimize inanmıyorduk zordu ama zoru başardık, mutluyuz. Kuradan, Fenerbahçe hariç, her takımın çıkmasını isterim" şeklinde konuştu.Taraftarlardan Mehmet Demir ise "Kadro olarak yetersiz bir takımız ama mücadeleyi seven bir takımız biz. Gelen rakipleri de yendik. İyi bir takımız biz. Ligdeki durumumuz iyi değil ama kupada iyiyiz. Başakşehir geldiğinde '5-0 yeniliriz' demiştim ama yendik. Savaşçı bir takımız biz. Futbolcularımız buna inanmış, biz turu geçeceğiz diye ve öyle oldu" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkan Volkan Can'ın açıklamalarıTakım kaptanı Davut Babur'un açıklamalarıTaraftarlarla röportajKentten detay görüntülerGenel detaylarDGS KODU: 200123123DGS KODU: 200123120=============================================================

Japon jokey Veliefendi'de yarışa katıldıGülseli KENARLI-Güven USTA-Can EROK/ - VELİEFENDİ Hipodromu'nda uzun yıllar sonra ilk kez yerel yarışlara bir Japon jokey katıldı. Japon Satoshi Yonekura, "Türkiye'yi çok seviyorum ve Gazi Koşusu'na katılmayı çok istiyorum" dedi."RAKİPLERİYLE ÇEKTİRDİ"1700 birinciliği olan 44 yaşındaki Satoshi Yonekura, ocak ayının başında Türkiye'ye geldi. Yonekura, ilk koşusuna ise dün akşam Veliefendi Hipodromu'nda Cerensel isimli atla çıktı ve 6. oldu. Yarış öncesi Yonekura, diğer jokeylerle birlikte hazırlıklarını tamamladı, kilo kontrolünde geçti, kıyafetlerini hazırladı. Yarışı beklerken rakipleriyle fotoğraf çektirdi, sohbet etti, keyifli anlar yaşadı. Yarış hazırlıkları sırasında jokey arkadaşları da Yonekura'ya yardım etti."İSTANBUL'DA İLK KEZ AT BİNMEKTEN ÇOK MUTLUYUM"Yarış öncesi Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Satoshi Yonekura, "Genç yaştan itibaren ülkemin dışında deniz aşırı bir ülkede at yarışına katılmak istedim. Şimdi buradayım. İstanbul'da ilk kez at binmekten çok mutluyum. Türkiye'ye ilk geldiğimde burayı çok sevdim. Şimdilik Bakırköy'de kalıyorum. Yakında buraya yerleşeceğim" dedi."GAZİ KOŞUSU'NA KATILABİLİR"Yonekura, ülkesi Japonya dışında, Güney Kore ve Singapur'da da at bindiğini belirterek, "1700 koşuda galibiyete ulaştım. Türkiye'de de birincilik elde etmek ve Gazi Koşusu'na katılmayı çok istiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yonekura'nın görüntüleri-Yonekura ile röportaj-Yonekura'nın hazırlık yapması-Muhabir anonsu-Yonekura'nın jokeylerle hazırlık anları-Yonekura'nın fotoğraf çektirmesi-Padokta yarışa katıldığı atla gezmesi-Muhabir anonsu-Yarıştan görüntüler-Genel ve detaylarDGS KODU: 200123115=============================================================

Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yokTaraftar ve camia Beşiktaş yönetiminden radikal kararlar bekliyorTeknik direktör ve futbolcu göndermenin maliyeti korkunç boyutlardaBurak Yılmaz'a fazladan 1 sezon dahaBeşiktaş yönetimi 2 mağlubiyetten sonra yokPersonel maaşları 4 aydır ödenmiyorAli DANAŞ - - Süper Lig'de 2-1'lik Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle zirvenin 10 puan gerisine düşen Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da 3-2 yenilmesinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'na veda ederek kaos günleri yaşamaya başladı.Her ne kadar ikinci yarıya büyük umutlarla girilse de lig ve kupada 3 günde alınan 2 mağlubiyet tüm sorunların çok net bir şekilde açığa çıkmasına ve tartışılmasına neden oldu.Devre arasında transfer yapılamadığı gibi, takımdan gönderilmek istenen oyuncuların yüksek kontratlarını bırakmak istememeleri ve yönetimin bu durum karşısında çaresiz kalması, siyah beyazlı taraftarları adeta çıldırma noktasına getirmiş durumda. Fikret Orman yönetiminin yapmış olduğu kontratların altından kalkamayan ve daha da ilginci sözleşmelerdeki ekstra rakamlar içeren maddeleri gördükçe iyice köşeye sıkışan Ahmet Nur Çebi yönetimi, neredeyse kıpırdayamaz hale gelmiş gibi tepkisizlik duruşu sergiliyor. Taraftarlar; şu ana kadar sadece Pedro Rebecho'nun (tamamlarsa zorunlu devreye girecek olan 2.8 milyon Euro satın alma bedeline denk gelecek) 20'nci maçı oynamasını engellemek için Abdullah Avcı'ya istekte bulunan yönetimden, çok daha keskin hamleler ve icraatlar bekliyor. Bu icraatlar ise başta teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa ettirilmesi ve artık takımda istenmeyen Lens, Ljajic, Oğuzhan, Orkan, Boyd, Karius gibi oyuncuların bir an önce gönderilmesi.TEKNİK DİREKTÖR VE FUTBOLCU GÖNDERMENİN MALİYETİ KORKUNÇ BOYUTLARDATabi Beşiktaş yönetimi açısından böylesi bir operasyonun maliyetini karşılamak mevcut borçlara 160 milyon TL'ye varan yeni bir ekleme yapmak anlamına geliyor.Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa etmeden gönderilmesi halinde, bu sezonki alacaklarıyla beraber kontratının tamamı olan 36 milyon TL ve futbolcuların sözleşme bedelleri toplandığında ortaya korkunç bir rakam çıkıyor.İşte Beşiktaş yönetiminin göndermek istediği ama sözleşmelerinden dolayı elinin kolunun bağlandığı isimler ve rakamlar: Abdullah Avcı: 3 yıllık sözleşmenin tamamını isterse 36 milyon TLOğuzhan Özyakup: 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve rakam 39 milyon TLJeremain Lens: 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve rakam 6.1 milyon Euro = 40 milyon TLOrkan Çınar: 2.5 yıl daha sözleşmesi var ve rakam 9 milyon TLLoris Karius : Kiralık sözleşmesi sezon sonu bitiyor gönderilirse 5 milyon TLTyler Boyd: 3.5 yıl daha sözleşmesi var ve rakam 4.2 milyon Euro = 27 milyon TLToplam: 156 milyon TLGörüldüğü gibi Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş'ın yeni yönetimi, bu operasyonu doğrudan yaparsa kasadan çıkması gereken rakam 160 milyon TL'ye yaklaşıyor. Ancak; bu futbolcuların bir şekilde ikna edilerek ve hasarı en aza indirecek şekilde yeni anlaşmalar yaparak, büyük çapta bir operasyon gerçekleştirilmesi, taraftarın ve camianın en büyük beklentisi.BURAK YILMAZ'A FAZLADAN 1 SEZON DAHATüm bunlara ek olarak Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin Fikret Orman'ın istifa açıklamasından 2 gün sonra 2 yıl uzatıldığı ve Milli golcünün Beşiktaş'tan 2 sezon için 5 milyon Euro kazanacağı da yönetimi ekstra şoka sokan bir gelişme.Burak Yılmaz'ın +1 yıl olan sözleşme şartlarının 5 milyon TL karşılığında fesih edilebilecekken 2 yıl uzatılması ve kasaya 5 milyon Euro yani 34 milyon TL daha eklenmesi de yönetimin başını ağrıtan bir diğer sorun.PERSONELE 3.5 AYDIR MAAŞ YOKBu arada Beşiktaş'ın her gün büyüyen ve içinden çıkılamaz hale gelen ekonomik sorunlarından en çok siyah beyazlı kulübün personeli etkileniyor.Ahmet Nur Çebi yönetimi, göreve gelir gelmez önce futbolcu maaşlarının büyük bir bölümünü ödedi ve ardından personel ödemelerine geçti. İçerde 4 aylık birikmişi olan personele 3 taksit ödeyen yönetimin, Ekim ayının ortasından bu yana personele başka bir ödeme yapmadığı ve çalışanların 3.5 aydır maaş alamadığı öğrenildi.AHMET NUR ÇEBİ, ESKİ YÖNETİM İLE İLGİLİ HER ŞEYİ DİVAN TOPLANTISINDA AÇIKLAYACAKGöreve geldikten sonra Fikret Orman yönetiminin enkazıyla uğraştıklarını her fırsatta dile getiren yönetimin, bu söylemlere de ara vererek (ve hatta maçlarda penaltı olabilecek pozisyonların VAR'a gitmemesi ya da lehine olan pozisyonların VAR'da iptal edilmesine dahi tepki vermeyerek) medyaya ve taraftara herhangi bir açıklama yapmadan hiç ortada görünmemesi de yine en çok tenkit edilen davranışlardan.Beşiktaş yönetimi ise şu anda kulübe 1 lira dahi para girmediğini ve resmen eli kolu bağlı bir şekilde oturduklarını dile getiriyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Fikret Orman dönemi ile ilgili yapılan incelemelerin tüm sonuçlarını 15 Şubat'ta yapılacak Divan Kurulu Toplantısında en ince ayrıntısına kadar açıklayacağı da gelen bilgiler arasında.=============================================================

Altınordu'nun kayıp yıldızlarıMustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, - Altyapısında yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi iki yıldız futbolcunun müthiş performansını Avrupa sahnesinde büyük bir gururla izleyen TFF 1. Lig'deki İzmir temsilcisi Altınordu, son dönemde Süper Lig'e yolladığı gençlerinin patlama yapamaması nedeniyle ise buruk sevinç yaşıyor. A Milli Takım'ın yanı sıra Roma forması giyip dün Juventus'la yapılan İtalya Kupası maçında jeneriklik bir gol atan Cengiz ve Leicester City'de oynayan Çağlar'ın başarılı performanslarıyla göğsü kabaran kırmızı-lacivertliler, büyük umutlarla Süper Lig'e gönderdiği Berke Özer, Barış Alıcı, Alican Özfesli, Erce Kardeşler ve Yusuf Acer gibi eski futbolcularının da yıldızlarını parlatarak Türk futbolunda kendilerinden söz ettirmelerini bekliyor.İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılırken 2018'de Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke, şans bulamaması nedeniyle kiralık olarak Belçika 2. Lig ekibi Westerlo'da forma giyiyor. Berke gibi Fenerbahçe'ye giden ve ilk yılında Yeni Malatyaspor'a kiralanan sağ kanat Barış ise bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor'da kiralık oynuyor. Sezon başında Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan orta saha oyuncusu Alican, 1. Lig'de Hatayspor'da kiralık olarak görev alıyor. Trabzonspor'a transfer olan kaleci Erce de yeni takımında forma şansı bulamıyor. Çaykur Rizespor'da göze giremeyen sol bek Yusuf ise 1. Lig takımı Erzurumspor'a kiralandı.

Milli atlet Simay Özçiftçi'den 300 metre rekoruANKARA, - Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan 300 metre salon deneme müsabakasında Simay Özçiftçi'den rekor geldi.İzmirli atlet Simay Özçiftçi,

Göztepe Başkanı Sepil: "95 yıllık beklenti bitiyor"Onur ATIŞ/ İZMİR, - SÜPER Lig'de pazar günü yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, 95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini o nedenle çok heyecanlı olduklarını söyledi. Kavuşmak için saatleri saydıkları yeni statta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sepil, "Müsabakaya yaklaşık 72 saat kaldı. Çok işimiz var, stat oynamaya hazırsa da son dakikaya kadar elimizden geldiği kadar o günün güzel geçmesi gelecek misafirlerimize güzel bir ambiyans göstermek istiyoruz" dedi.Sepil, statların sadece maç günleri kullanılacak yerler olmaması gerektiğini belirterek, "Biz böyle bir yer yaptık. Bu tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz sadece stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz. Çok güzel bir açılış töreni yapacağız ama tesis bittiği zaman. Güzel sürprizlerimiz de olacak. Şimdilik stat kısmını açıyoruz, bir de çatıyı çok yakında kamunun kullanımına açacağız" ifadelerine yer verdi.Stadın işletmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sepil, Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla tesisin nasıl işletileceğine karar vereceklerini söyledi.SEPİL'DEN TEŞEKKÜRGöztepe Başkanı Mehmet Sepil, stadı yaparken kulübün maddi imkanlarını da seferber ettiklerini, stadın inşaatına emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte görev yapan Gençlik ve Spor Bakanları ile İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a teşekkür ederek, İzmir Büyükşehir, Konak ve Karabağlar Belediyesi'nin de stadı maç gününe hazır hale getirmek için destek verdiğini söyledi.KAPASİTE 25 BİN OLACAKKale arkasında ayakta seyirci uygulamasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından talimat değişikliğiyle artık uygulanabileceğini hatırlatan Mehmet Sepil, "Biz bunu Beşiktaş maçına yapma riskini almadık. Bundan sonraki maçlarda uygulamayı düşünüyoruz. Kale arkasındaki koltukları kaldıracağız. her koltuğa 2 kişinin geleceği bir düzenlemeyle kapasitemiz 25 bin olacak. Karşı tarafı da yaparsak 30 bin oluyor" diye konuştu.TUGAY'A TEPKİSepil, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, "Karşıyaka'ya bir stat yapılacaksa Göztepe Stadı gibi olmasın. Stadın mimari görüntüsü bir kent için uygunsuz ve çok rahatsız edici" açıklamasının kendisine hatırlatılması üzerine, bu tür açıklamalar için çok üzüldüğünü belirterek, "Bu halen İzmir'in eski temsil ettiği kafanın söylediği şeyler. Buna İzmirlilerin prim vereceğine inanmıyorum. Karşıyakalılar kadar ben de üzgünüm. Karşıyaka'nın stadının olması için bir kulüp başkanı ne kadar ağırlık koyabilecekse ben koymaya hazırım" dedi.TORBALI'DAN VAZGEÇTİGöztepe Başkanı Mehmet Sepil, yapmayı planladıkları altyapı tesisinde Torbalı'daki araziden vazgeçtiklerini söyledi. Torbalı'da yapmayı planladıkları altyapı tesisi arazisinin kendilerine tahsisinin Torbalı Belediyesi tarafından iptal edilmesinden sonra yeni bir karar aldıklarını kaydeden Sepil, "Torbalı'da bu işi yapmaktan vazgeçtik. Biz istenmediğimiz yerde olmak istemiyoruz. İzmir'de değişik yerler bakıyoruz. Çok daha iyisini yapacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Mehmet Sepil'in açıklamalarıSepil'den ve Gürsel Aksel Spor ve Saglıklı Yaşam Merkezi'nde detay görüntülerHABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, ( )DGS KODU: =============================================================

Göztepe'de heyecan doruktaOnur ATIŞ/ İZMİR, - Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazar günü yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki ilk maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Göztepe'de heyecan giderek artıyor.Göztepeli futbolseverler ve semt sakinleri geri sayıma geçerken, caddeler, sokaklar, dükkanlar ve apartmanlar bayraklarla süslendi. Taraftarlar Mithatpaşa Caddesi'ne, 'Eve dönüyoruz' yazılı dev bayraklar astı.Pazar günü oynanacak maç için şimdiden organizasyonlara başlayan Göztepeliler, çok güzel bir atmosfer oluşturacaklarını söyledi. Göztepe taraftarı ve semt esnafı Serhan Ergüz, çok heyecanlı olduklarını ifade etti. Yıllardır stadı büyük bir özlemle beklediklerini belirten Ergüz, "Senelerce iç saha maçlarımı farklı yerlerde oynadık. Bursa'ya gittik, Sakarya'ya gittik, Manisa'ya gittik. Son 2 senedir de Bornova'da oynuyoruz. Yeni stadımızın heyecanını yaşıyoruz. Bayraklarımızı hazırladık. Kadınından erkeğine, yaşlısından çocuğuna herkes hazırlık yaptı. Yalı Grubu'ndaki arkadaşlarımız da pazar günü kortej düzenleyecek. Maç günü yürüyüş organize ettik. Koreografi şovları yapacağız, özel bir açılış olacak. Burası sadece futbol maçlarının oynandığı bir stat değil, herkesin faydalanacağı yaşam merkezi olacak" dedi.Göztepe'nin hiçbir maçını kaçırmadıklarını belirten Rüştü Benli, "Çok heyecanlıyız, inanılmayacak kadar mutluyuz. Saatleri değil, dakikaları sayıyoruz. Çok acılar çektik, çok cefalar çektik. Bizim için hayaldi. Gerçekleştiği için çok mutluyuz. Yeni stadımız bütün Göztepe camiasına, İzmir'e uğurlu gelecek" diye konuştu. Cüneyt Çetindere ise "Sözün bittiği yerdeyiz. Çocukluğumuzun geçtiği yerlerde evimiz yoktu. Başkanımız Mehmet Sepil'e çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız, toprak sahalarda oynadık ve şimdi hayalimiz gerçek oluyor" ifadelerini kullandı.Kadınların yeni statta daha fazla yer alacağını vurgulayan Arzu Ergüz, maçlarda küfrün ve şiddetin yer almaması gerektiğini söyledi. Arzu Ergüz, "Stadımız hepimize hayırlı olsun. Bunu açılış gibi değil bayram gibi görüyoruz. Semtte erkeklerden çok, kadınların coşkusu var. Hazırlıklarımızda hepimizin elleri değdi. Renkler bizi büyülüyor, yaşasın Göztepe. Umuyorum küfrün, hakaretin, şiddetin olmadığı maçlar izleriz. Bu semtte hep beraber eğlenceli işler yapabiliriz. Stadımızı özlemle bekliyoruz, evimize geri dönüyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göztepe semtinden ve bayraklardan detay görüntülerGöztepe taraftarı Serhan Ergüz'ün açıklamalarıGöztepe taraftarı Rüştü Benli'nin açıklamalarıGöztepe taraftarı Cüneyt Çetindere'nin açıklamalarıGöztepe taraftarı Arzu Ergüz'ün açıklamalarıHaber: Onur ATIŞ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR, DGS KODU: 200123148=============================================================

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile temastaTaha AYHAN/MALATYA, - SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile görüşecek. Bugün yapılacak görüşme sonrası kulüp yönetimi, Özdeş ile ilgili kararını açıklayacak.Yeni Malatyaspor, bir süre görev yaptıktan sonra yollarını ayıdığı Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör arayışını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevi için bir çok ismin konuşulduğu Yeni Malatyaspor'da yönetim, bugün saat 14.30'da Kemal Özdeş ile görüşecek. Görüşme sonunda Özdeş'in takımın başına getirilip gerilmediği açıklanacak.Ayrıca Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise bugün bazı futbolcular ile görüşmek için Yunanistan'a gitti.=============================================================

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçtiTaha AYHAN/MALATYA, - Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı Remi Walter, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Walter, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.=============================================================

Avrupalı Pınar KarşıyakaErgin KARATAŞ/ İZMİR, - FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda ZZ Leiden'i de 36 sayı farkla, 112-76 yenerek çeyrek finali grup aşamasının bitimine 2 maç kala garantileyen namağlup lider Pınar Karşıyaka, Avrupa arenasında son 9 sezonda 7'nci kez finaller aşamasına adını yazdırdı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yakaladığı tarihi galibiyet serisiyle üst üste 9'uncu galibiyetini alan, Europe Cup'ta çıktığı 12 maçın 11'ini kazanan Kaf-Kaf, bu sezon final kabusunu yenip kupayı kazanmak için dev bir adım attı. Art arda 3 sezondur Avrupa'ya çeyrek final aşamasında veda eden Karşıyaka, bu yıl Sarıca önderliğinde hedefini kupa olarak belirledi.4'te 4 yaptığı L Grubu'nda kalan 2 maçını Enisey'le deplasmanda, Bahçeşehir Koleji'yle evinde oynayacak Karşıyaka, tek galibiyet daha alırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan lider çıkacak. Kaf-Kaf, lider olursa K Grubu'nun ikincisiyle, ikinci olursa ise K Grubu lideriyle çeyrek finalde eşleşecek. Bu grupta Ukrayna temsilcisi 4 galibiyetli BC Kyiv Basket ve 3 galibiyet alan Ventspils de temsilcimiz gibi çeyrek finali erken garantiledi. Yeşil-kırmızılı ekibin son 8'de daha önce farklı sezonlarda rakip olduğu Letonya temsilcisi Ventspils'le karşılaşma ihtimali yüksek olarak görülüyor.CİDDİYETİ BIRAKMAYACAKAVRUPA'da bu sezon fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, kalan 2 grup maçında ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi."Güzel bir galibiyetle matematiksel olarak gruptan çıkmayı garantiledik" diyen Sarıca, Leiden randevusu sonrası, "Bundan dolayı mutluyum. Birincilik ve ikincilik kısmı kesinleşmedi ama kalan 2 maçımızı da tüm ciddiyetimizle oynayacağız ve grubu birinci bitirmek adına elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.=============================================================

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Güçlü bir gruptayızGürkan DURAL/BURSA, - TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Eurocup TOP16 turunda güçlü bir grupta yer aldıklarını ve iç sahada oynayacakları iki maçın olduğunu hatırlatarak, "Gelecek hafta Badalona'ya karşı evimizde oynayacağımız maça odaklanmak ve daha iyi olmak önemli" dedi.7Days EuroCup TOP16 turu 3. haftasında deplasmanda Joventut Badalona'ya 88-84 mağlup olan TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. İspanya deplasmanında üçüncü çeyreğin başında tüm avantajlarını kaybettiklerini belirten Ene, "Öncelikle iyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Zaman zaman iyi oynadığımız bölümler oldu. Ancak önemli anlarda, örneğin üçüncü çeyreğin başında tüm avantajımız kaybettik. Badalona'ya karşı oynamak kolay değil çünkü iyi organize olmuş bir takım ve faul yapmayı bilen akıllı oyuncuları var. Tam konsantrasyonla savunmada 24 saniye oynamanız gerekiyor ve bu konsantrasyonu kaybettiğimizde savunması zor oyuncular haline geldiler. Şut sokup sizi cezalandırırken faul problemine de sokabiliyorlar" dedi.Güçlü bir grupta yer aldıklarını ve özellikle iç sahada oynayacakları 2 maçın önemini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Maçtan önce de konuşmuştuk, ancak Prepelic'in 37 sayı atmasına izin verdik ve bu bizim için kabul edilemez. Sakatlanan ve antrenman yapmayan üç oyuncumuz vardı. Aldıkları sürede ritimde olmadıklarını gördüm, bu da maç içinde iniş çıkışlara neden oldu. En iyisini denediler ama ritimlerini bulmak için daha fazla zamana ihtiyaçları var. Güçlü bir grup ve şimdi evimizde iki maçımız var. Gelecek hafta Badalona'ya oynayacağımız maça odaklanmak ve daha iyi olmak önemli" şeklinde konuştu.=============================================================

