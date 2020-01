Günün öne çıkan spor haberleri

14.01.2020 15:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:19

Bakan Kasapoğlu: Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı kardeşlik ruhuna uygun ilerliyor

Kulüpler Birliği Başkanı Sepil: Buradan çok iyi sonuçlar çıkacak

TFF Başkanı Özdemir: Yeni kulüpler yasasının çok önemli verilerini elde ettikErcan ATA - Celal ATALAY/ ANKARA, - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın sporun kardeşlik ruhuna ve dostluk anlayışına uygun ilerlediğini söyledi.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Ankara'da süren "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın ikinci gününde öğle arasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Ankara'da dün başlayan "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı"nın öğle arasında, ilk olarak Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil konuşma yaptı. Çalıştayda özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişikliklerin tartışıldığını kaydeden Sepil, "Süper Lig, 1'inci Lig, 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu. Dün öğleden sonraki panellerde bakanlığımız yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştılar. Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı. Herkes görüşlerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız sürecek. Ama ilk günden şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle söylüyorum; buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.ÖZDEMİR: ÇOK ÖNEMLİ KARALAR ALACAĞIMIZA İNANIYORUMTFF Başkanı Nihat Özdemir ise çalıştay sonunda çok önemli kararlar alacaklarına ve önemli bir yol haritasına ulaşacaklarına inandığını söyledi. Özdemir, "Türk futbolunu her yönüyle her konuda masaya yatırdık. Sorunları masaya yatırırken sadece Süper Lig kulüplerinin değil 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Lig kulüplerinin tamamını, bütün liglerin kulüplerinin neredeyse tamamına yakınını başkanları temsil ettiler. Türk futbolunda yaşanan bütün sorunları ve neler yapabileceğimiz konusunda önemli oturumlar yapıyoruz. Bu organizasyonların sık sık devam etmesini arzuluyorum. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanımıza canıgönülden teşekkür ediyorum. Burada bütün liglerdeki sorunlar masaya yatırıldı. Her konu tartışıldı. Görüşlerini ifade ettiler. Yapılan toplantılar sonucunda çok önemli karalar alacağımıza ve önemli bir yol haritasına ulaşacağımıza inanıyorum" dedi."YASASININ ÇOK ÖNEMLİ VERİLERİNİ ELDE ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ"Yeni kulüpler yasası için çok önemli veriler elde ettiklerini vurgulayan Özdemir, "Buradan aldığımız neticelerle önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisimize gelecek olan yeni kulüpler yasasının da çok önemli verilerini bu toplantılar neticesinde elde etmiş bulunmaktayız. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki aylarda yasa Meclis'e gelecek ve kulüplerimizin bundan sonraki hayatları ile ilgili yeni yasa tasarısı Meclis'te tartışılarak yasalaşacak. Bundan sonraki süreçte de kulüplerimiz bu yasa şartlarına göre kulüp yönetimi sürdürülecek" diye konuştu."SÜREÇ SPORUN KARDEŞLİK RUHUNA ÇOK UYGUN BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise çalıştayın sporun kardeşlik ruhuna ve dostluk anlayışına uygun ilerlediğini vurguladı. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: "Pazartesi başlayan ve Cuma günü sona erecek olan bu süreç sporun kardeşlik ruhuna, sahada kalacak olan rekabet anlayışına, dostluk anlayışına çok uygun bir şekilde ilerliyor. Ben bu anlamda müteşekkirim ve bundan sonraki süreçte de bugüne kadar belki de kronikleşen sorunların konuşulmasıyla, masaya yatırılmasıyla bir süreci, inşallah sorunları çözerek, dün de ifade ettim, hatalarla yüzleşerek çözeceğiz. Bundan sonraki süreçte hem idari anlamda hem mali anlamda disipline edilmiş bir anlayışla camiamıza egemen kılma noktasında da çalışacağız. Ben oturumlara bizzat katılmaya gayret gösteriyorum. Bu hususta kulüplerimiz, takımlarımız ve federasyonlarımız hakikaten çok hassaslar. Bu çalıştayın sadece toplanarak, ayrılarak değil, bundan sonraki süreçteki aksiyonlarla, yol haritaları, geliştirilecek strateji ve planlarla bu çalıştayın ruhunun devam edeceğini düşünüyorum. Bu tür birliktelikleri biz inşallah sürekli hale getireceğiz.""İMKANLARIMIZ ÇOK İLERİ BOYUTTA"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelinen aşamayı ve süreci arz edeceklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Camiayla bir araya gelecek, dertlerimiz sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi konuşacağız. İletişimi güçlü kılarak, sporun da ruhuna uygun bir şekilde ülkemizin marka değerini inşallah yukarılara taşıyacağız. Bunu görüyor ve inanıyoruz. Bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizleri kabul edecek. Kendilerine gelinen aşamayı ve süreci arz edeceğiz. Bu çalıştayın sonuçlarını da arz etmekten ayrıca heyecan duyuyoruz. Yolumuz uzun bir yol. Ülkemiz genç bir nüfusa sahip. İmkanlarımız çok ileri boyutta. Bu imkanları bu genç nüfusla birlikte değerlendirdiğimizde önümüzde hiç kimse duramayacaktır" dedi."HER ŞEY ÇOK ŞEFFAF ÇOK GÜZEL BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"Yarın da diğer federasyonlarla konuları görüşeceklerini bildiren Bakan Kasapoğlu, futbolda ve diğer branşlarda güçlü bir geleceğin kendilerini beklediğini dile getirdi. Kasapoğlu, "Hep birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Çalıştayımız bereketli sonuçlar getirdi. Yarın da diğer federasyonlarımızla konuları masaya yatıracağız. Sonuçları da sizlerle aşama aşama paylaşacağız. Her şey çok şeffaf çok güzel bir şekilde ilerliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sepil'in açıklamalarıÖzdemir'in açıklamalarıKasapoğlu'nun açıklamaları

Sivassporlu Fernando: Bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar"Lider durumda olmamız sürpriz""Kendi attığım golden ziyade takımın başarısını önemserim""İkinci yarı çok daha zor geçecek""Sivas'ta geçmişte oynamış oyuncular gibi başarılı olmayı ümit ediyorum""Sivas taraftarı bana kucak açtı""Sivas kadar soğuk bir yerde oynamamıştım""Hepimiz birbirimize yardımcı olduğumuz için gol performansımız yüksek""Attığım en kritik gol Trabzonspor'a karşıydı""Takımda 11'e dahil olduktan sonra başarı sağlamaya başladım""Fenerbahçe'de Jailson ve Gustavo'yu beğeniyorum""Rıza hoca ile baba-oğul ilişkimiz var""Tesislerde bazen bana 'Fernando Çalımbay' diyorlar""İlk yarıdaki performansımızın altına düşmeden ikinci yarıda da devam etmeliyiz""Futbola 7-8 yaşında başladım""İdolum Alex""Brezilya, en iyi milli takımdır""Robinho'nun Sivas'a gelmesini çok isterim"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Fernando, teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Kendisi ile çok iyi bir ilişkimiz var, baba-oğul gibi diyebiliriz. Hatta bana şakadan tesislerde bazen 'Fernando Çalımbay' dedikleri de oluyor. Aramız çok iyi, hocamızla birlikte çok mutluyuz" dedi.Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan ve buradaki çalışmalarını tamamlayan Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Fernando, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ligde liderliği beklemediklerini söyleyen deneyimli forvet, "Bulunduğumuz noktayı hiçbirimiz beklemiyorduk, burada olmamız sürpriz. Şu an en yakın rakibimize 4 puan farkla 1'inci sıradayız. Şu an şampiyonluk konusunda bir şey söylemek istemiyorum çünkü çok güçlü rakiplerimiz var ve puanlar birbirine çok yakın. Takım olarak çok iyi bir ekibiz, saha içinde ve dışında birbirimize çok iyi yardım ediyoruz. Neler olacağını zaman gösterecek" diye konuştu."KENDİ ATTIĞIM GOLDEN ZİYADE TAKIMIN BAŞARISINI ÖNEMSERİM"Attığı gollerden çok, takıma verdiği katkının kendisi için önemli olduğunu belirten Fernando, "Ben kendi attığım golden ziyade takımın başarısını önemserim. Benim gösterdiğim performans takıma ne kadar katkı sağlıyorsa ve yardımcı oluyorsa benim için önemli olan odur. Önemli olan 3 puan alarak maçtan ayrılmaktır" ifadelerini kullandı."İKİNCİ YARI ÇOK DAHA ZOR GEÇECEK"Ligde ikinci yarının daha zorlu geçeceğini dile getiren Fernando, "İkinci yarılar bütün liglerde her zaman zorlu geçer. Bütün takımlar kendini daha fazla ortaya koyup, daha fazla göstermeye çalışır. Dolayısıyla Süper Lig'de de bu böyle olacaktır. Maç maç düşünmek zorundayız. Çok güçlü rakiplerimiz var. İlk yarıda gösterdiğimiz performansı gösterdiğimiz sürece başarılı bir noktaya geleceğimize inanıyorum" dedi."SİVAS'TA GEÇMİŞTE OYNAMIŞ OYUNCULAR GİBİ BAŞARILI OLMAYI ÜMİT EDİYORUM"Sivasspor'a gelmeden kulübün tarihini araştırdığını anlatan 27 yaşındaki oyuncu, "Sivasspor'a gelmeden önce takımın geçmişine, burada oynamış oyunculara bakmıştım. Cicinho, Douglas, David Braz gibi oyunculara bakmıştım. Bu futbolcuların kendileri burada çok başarılı olmuştu. Şimdi ben de kendimi onlar gibi görüyorum. Bir zamanlar onların olduğu noktadayım, ben de başarılı olacağımı ümit ediyorum" şeklinde konuştu."SİVAS TARAFTARI BANA KUCAK AÇTI"Türkiye'de oynadığı için mutlu olduğunu vurgulayan Fernando, şunları söyledi: "Türkiye'de bu ligde oynadığım için çok mutluyum. Burada kendimi çok farklı çok iyi hissediyorum. Sivas taraftarı bana kucak açtı. Gelecek için şu an bir şey söyleyemiyorum. Çünkü ikinci yarının bitmesine 5 ayımız var. İkinci yarının sonuna kadar ne olur ne biter bilemem. Ama tabii ki bu ligde devam etmek istiyorum.""SİVAS KADAR SOĞUK BİR YERDE OYNAMAMIŞTIM""Hiçbir zaman Sivas kadar soğuk bir yerde oynamamıştım" diye sözlerini sürdüren Brezilyalı oyuncu, "Daha önce Japonya'da oynamıştım. Japonya da ülkemden çok uzak bir yerdi. Bizim işimiz bu, gittiğimiz yere adapte olup kendimizi göstermek, işimizi yerine getirmek zorundayız. Sivas'ın soğuğuna rağmen yavaş yavaş alışmaya başladım" dedi."HEPİMİZ BİRBİRİMİZE YARDIMCI OLDUĞUMUZ İÇİN GOL PERFORMANSIMIZ YÜKSEK"Takımdaki herkesin birbirine yardımcı olduğunu belirten Fernando, şöyle devam etti: "Bizim ekibimiz tek bir golcüden oluşan bir ekip değil. Orta saha oyuncularımızdan itibaren hepimizin gol atma kapasitesi var. Bireysel değil de takım olarak oynadığımız için hepimiz birbirimize gol attırıyoruz, gol atmamıza yardımcı oluyoruz. Emre'nin 6 golü, benim 5 golüm, Yatabare 7, Erdoğan 3, Mert Hakan'ın 4 golü var. Bunun sebebi yardımlaşma. Aynı zamanda Hakan Arslan'ın da golleri var. Yetenekli olduğumuzu da düşünüyorum, zaten yetenekli olmasak gol atamayız. Birbirimize aşırı derecede yardımcı olduğumuz için bu gol performansına ulaştık. Aynı şekilde Ziya ve Uğur'un da 1'er golleri var. Arkadaşlarım gol atınca ben de mutlu oluyorum çünkü bu takıma yarıyor. Takıma yaraması demek; bana, arkadaşıma, bize, teknik ekibimize ve kulübümüze fayda demek.""ATTIĞIM EN KRİTİK GOL TRABZONSPOR'A KARŞIYDI"Sivasspor ile attığı en kritik golün Trabzonspor'a karşı olduğunu söyleyen Fernando, "Sivas ile bugüne kadar attığım en kritik gol Trabzonspor'a attığım goldü. Çünkü biz gerideydik ve hoca beni oyuna aldı. Oyuna girdikten iki dakika sonra golü attım ve durumu beraberliğe getirdim. Zaten maç sonuna doğru da Uğur attığı golle bize galibiyeti getirdi" dedi."TAKIMDA 11'E DAHİL OLDUKTAN SONRA BAŞARI SAĞLAMAYA BAŞLADIM"Takıma geç katıldığını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Ben ekibe geç katılan biriyim. Yaz kampına da gitmemiştim, direkt Porto'dan Sivas'a geldiğimde ekip hazırdı ve insanlar birbiri ile biraz kaynaşmıştı. Ben sonradan dahil oldum ve o yüzden de ilk 11'de daha geç rol aldım. Hoca beni 11'e dahil ettikten sonra başarı sağlamaya başladım" diye konuştu."FENERBAHÇE'DE JAİLSON VE GUSTAVO'YU BEĞENİYORUM"Süper Lig'de beğendiği futbolculardan da bahseden kırmızı-beyazlı oyuncu, "Ligde benim bir sürü favori oyuncum var. Genel olarak söylemem gerekirse Başakşehirli Caiçara'yı, Yeni Malatyalı Guilherme'yi çok beğeniyorum. Fenerbahçe'deki Jailson ve Gustavo'yu da beğeniyorum" şeklinde konuştu."RIZA HOCA İLE BABA-OĞUL İLİŞKİMİZ VAR"Teknik direktör Rıza Çalımbay'a övgüler de bulunan Fernando, "Kendisi ile çok iyi bir ilişkimiz var, baba-oğul gibi diyebiliriz. Hatta bana şakadan tesislerde bazen 'Fernando Çalımbay' dedikleri de oluyor. Aramız çok iyi, hocamızla birlikte çok mutluyuz" dedi."İLK YARIDAKİ PERFORMANSIMIZIN ALTINA DÜŞMEDEN İKİNCİ YARIDA DA DEVAM ETMELİYİZ"İkinci yarıda ilk yarıdaki performanslarını devam ettirmek istediklerini vurgulayan Fernando, "Bizim şu an içinde bulunduğumuz güne odaklanmamız lazım. İlk yarıdaki performansımızın altına düşmeden ikinci yarıda da devam edebilirsek başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı."FUTBOLA 7-8 YAŞINDA BAŞLADIM"Futbola 7-8 yaşında başladığını anlatan Sivasspor'un golcüsü, "Benim hikayem, her futbolcu gibi çocukken futbola ilgi duyarak başladı. 7-8 yaşında top oynayarak başladım. Daha sonradan çok çalıştım, çok uğraştım. Hiçbir oyuncu bugüne kolay gelmedi. Çalıştığı günlerden sonra bugünlere gelebilir, bu başarıları sağlayabilir. Ben de şu an Sivas'taki başarımı geçmişte yaptığım çalışmalara bağlıyorum" açıklamasında bulundu."İDOLUM ALEX"Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane oyuncusu Alex de Souza'nın idolü olduğunu belirten Fernando, "Türkiye'de Alex de Souza geldi geçti. Ben onu çok örnek alırdım. Eskiden de ben onu beğenerek, severek izlerdim. Onu çok örnek alırdım, onun dışında çok örnek aldığım biri olmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fernando'nun açıklamaları

Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu futbolcusu Arturo Mina: Sergen Yalçın'la birlikte ligin sonunda iyi yerlerde olacağız"Türkiye ligi hiç kolay bir lig değil""En beğendiğim forvet Vedat Muric""Buralara gelmek benim için çok kolay olmadı""Malatya'ya gelmeden önce Alanyaspor benimle ilgileniyordu""Sahaya çıktığımda şehrin numarası olan 44 numara için elimden geleni yapıyorum""Gelecek sene Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz"Taraftara Türkçe mesaj: Şampiyon Malatya!İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu futbolcusu Arturo Mina, "Sergen Yalçın çok hırslı, dediklerini yaptığımız sürece büyük ihtimalle ligin sonunda iyi yerlerde olacağız, kendisiyle beraber iyi şeyler bulacağız" dedi.Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da hazırlanan Yeni Malatyaspor'da Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.İlk yarıda fazla forma şansı bulamadığını ifade eden Arturo Mina, "Kendi adıma ilk yarı için şunu söyleyebilirim; çok fazla şans bulamadım, yeterince oynayamadım. Daha fazla puan alma şansımız vardı ama siz de biliyorsunuz ki son dakikalarda ikişer 4 puan bıraktık. Şimdi puan durumu olarak böyleyiz ama hedefimiz yukarılar, yukarıya çıkabiliriz" diye konuştu."SERGEN YALÇIN İLE BİRLİKTE LİGİN SONUNDA İYİ YERLERDE OLACAĞIZ"Teknik direktörü Sergen Yalçın'a övgü dolu sözlerde bulunan Mina, "Kendisi çok iyi bir hoca, futbolu çok iyi biliyor ve futbolun içinden de geliyor. Sergen Yalçın çok hırslı, dediklerini yaptığımız sürece büyük ihtimalle ligin sonunda iyi yerlerde olacağız, kendisiyle beraber iyi şeyler bulacağız" şeklinde konuştu."TÜRKİYE LİGİ HİÇ KOLAY BİR LİG DEĞİL"Arjantin Ligi ile Süper Lig arasında kıyasta bulunan Ekvadorlu oyuncu, "Arjantin Ligi iyi bir lig, çok yetenekli futbolcular var. Birçoğu da zaten bir süre sonra yeteneklerini gösterip Avrupa'ya gidiyorlar. Türkiye Ligi'ne geldiğim zaman önce bir saat ve kültür farklılığı var, farklı bir yapının içerisine geldim. Önce alışamadım bunun için bir süreç gerekti, bir süre sonra buraya da alıştım. Şimdi iki buçuk yıldır buradayım, burada da çok çekişmeli bir lig var, yarışmacı bir futbol var. Futbol sert oynanıyor, tüm takımın koşması gerekiyor, herkes koşuyor. Hiç de kolay bir lig olduğunu söyleyemem" ifadelerini kullandı"MALATYA'YA GELMEDEN ÖNCE ALANYASPOR BENİMLE İLGİLENİYORDU"Yeni Malatyaspor'a gelmeden önce Aytemiz Alanyaspor'dan da teklif aldığını söyleyen Mina, "Buraya gelmeden önce 2 tane ciddi teklif aldım biri Paraguay'ın Serro takımından, oranın çok büyük takımlarından biri. Diğeri de Türkiye Süper Ligi'nden Alanyaspor benimle ilgileniyordu, sonuç itibariyle Malatya'ya geldim ve yaklaşık 3 senedir de buradayım. Mutluyum, şu an için burada her şey iyi" dedi."EN BEĞENDİĞİM FORVET VEDAT MURIC"Türkiye'de en beğendiği forvetin Fenerbahçeli Vedat Muric olduğunu söyleyen Arturo Mina, "Türkiye'de çok iyi, hızlı ve kuvvetli forvetler var. Bana karşı oynayan, aklımda kalan, en çok ismini duyduğum, seyrettiğim ve beğendiğim forvet şu an için Vedat Muriç. Kendisine karşı oynayıp da zorlandığım forvet diye sorarsanız ise Beşiktaş'tan Burak, onunla zor geçmişti" diye konuştu. "BURALARA GELMEK BENİM İÇİN ÇOK KOLAY OLMADI"Çok çalıştığını ve bunun karşılığını aldığını belirten Mina, "Buralara gelmek benim adıma hiç kolay olmadı, hikayemi çok da paylaşmak istemiyorum ama yiyecek bulamadığım günlerim de oldu. Futbola başladım, antrenman yapacak malzemem olmadı, bunun için çok çalıştım ama sonunda tanrı bana bunun karşılığını verdi. Çalışırsanız, vazgeçmezseniz, çalışmaya devam ederseniz bir şekilde bunun karşılığını alıyorsunuz. Bununla beraber sonra kendimi filmin en sonunda çok büyük takımlarda da gördüm River Plate gibi. Milli takımda oynadım, tanrıdan bu çalışmamın karşılığında çok güzel hediyeler aldım. Şimdi de buradayım ama tekrarlıyorum buralara gelmek benim için çok kolay olmadı, o eski günler de eskide kaldı" dedi."SAHAYA ÇIKTIĞIMDA ŞEHRİN NUMARASI OLAN 44 NUMARA İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"44 numaranın hakkını vermek için elinde geleni yaptığını vurgulayan Mina, "Bu numarayı giymenin sorumlulukları var çünkü 44 şehrin numarası. Taraftarlar beni seviyor biliyorum, ben de onları seviyorum. Hep aklımda bu var, sahaya çıktığımda o numaranın hakkını vermek için elimden geleni yapıyorum" ifadelerini kullandı."GELECEK SENE AVRUPA LİGİ'NDE GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ"Gelecek sene UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini kaydeden Arturo Mina, Böyle bir beklentimiz var, hedefimiz bu. Geçen sene gruplara kalmayı çok istiyorduk ama olmadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Arturo Mina'nın açıklamalarıMina'nın taraftara Türkçe mesajı

Göztepeli Titi: Taraftarlarımızın desteğiyle Göztepe'yi hak ettiği yere getireceğiz"İlhan Palut'un gelişiyle daha iyi sonuçlar almaya başladık""İkinci yarı bizim için çok önemli ve güzel olacak""Hepimiz heyecan içerisinde yeni stadımızda oynayacağımız ilk maçı bekliyoruz""Yeni stadyumda oynayacağımız ilk maç taraftarlarımız için de çok özel olacak""Göztepe formasıyla o statta olmak nasip olduğu için şükrediyorum""Bu formanın ağırlığının farkındayız""Göztepe forması ile kupa kazanmak çok güzel olur""Türkiye'deki hücum oyuncularına maçlarda üstün gelebilmek için çalışıyorum""Türk Milli Takımı'nın gelişimi Türk futbolunu ileriye götürebilir""Futbol benim için ailemi zor günlerden kurtaracak bir imkandı"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ ANTALYA, - Göztepe'nin Brezilyalı oyuncusu Titi, "Taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum; sezonun ikinci yarısında taraftarımız tribünleri doldursun ve yeni stadımıza gelsin. Onların vereceği destekle çok daha güçlü olup Göztepe'yi hak ettiği yerlere getireceğiz" dedi.Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da devam eden Göztepe'de Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Lige zorlu bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Titi, "Tabii zorlu bir başlangıç olacağını biliyorduk çünkü aramıza yeni katılan oyuncular vardı ve oyuncuların uyum süreciyle ilgili bazı zorluklar yaşayabileceğimizi biliyorduk. Ama daha da iyi bir başlangıç olabilirdi" diye konuştu."İLHAN PALUT'UN GELİŞİYLE DAHA İYİ SONUÇLAR ALMAYA BAŞLADIK"Teknik direktör İlhan Palut'un takımın başına geçmesiyle daha iyi sonuçlar almaya başladıklarını söyleyen Titi, "Yeni hocamızın gelmesiyle de takım tekrardan bir takım ruhuna büründü, daha iyi çalışmaya ve daha iyi sonuçlar almaya başladık. Bunun doğrultusunda da daha iyi yerlere gelmeyi başardık" şeklinde konuştu."İKİNCİ YARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE GÜZEL OLACAK"Ligde 19'uncu haftadaki Beşiktaş maçıyla açılacak yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Yaşam Merkezi'nde oynayacakları için heyecanlı olduğunu vurgulayan Titi, "Aslında ikinci yarı bizim için çok önemli ve çok güzel olacak. Yeni stadımız açılıyor, bununla ilgili heyecanlanmamak elde değil. Çok güzel bir atmosfer olacak ve ben de Göztepe tarihindeki bu önemli başlangıçta, önemli bir noktada yer alacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı."İKİNCİ YARIYA EN İYİ ŞEKİLDE ÇIKMAYA ÇALIŞACAĞIZ"İkinci yarıdaki maçlara en iyi şekilde çıkmak istediklerini dile getiren Titi, "Tabii yeni hocayla uyumumuz güzel oldu diyebilirim. Şimdi ikinci yarıya başlayacağız, onun için bu kampımız çok önemli. Antalya'da, bu kampta en iyi şekilde hazırlanıp lig maçlarına en iyi şekilde çıkmaya çalışacağız" dedi."HEPİMİZ HEYECAN İÇERİSİNDE YENİ STADIMIZDA OYNAYACAĞIMIZ İLK MAÇI BEKLİYORUZ"Yeni statlarında çıkacakları ilk maç öncesinde önlerinde müsabakalar olduğunu anlatan Titi, şunları kaydetti: "Aslında o sahada, yeni stadımızda, taraftarımızın önünde futbol oynadığımızı düşünebiliyor ve hissedebiliyorum. Müthiş bir atmosfer olacak. Az önce yemekte arkadaşlarımla konuşuyorduk 'Acaba nasıl bir atmosfer olacak, nasıl bir maç olacak, yeni stadımızı nasıl olacak?' diye. Hepimiz heyecan içerisinde bekliyoruz. Oyuncu arkadaşlarımla maç günüyle ilgili aramızda konuşuyorduk, maçın tarihine, saatine bakıyorduk, bu maç 26'sında saat 16.00'da oynanacak. Tabii o maça kadar daha sürecimiz var ve önümüzde başka maçlar da var; kupa maçımız var, onun öncesinde bir lig maçımız daha var. Öncelikle bu maçlara hazırlanacağız, sonrasında da kendi stadımızda oynayacağımız o büyülü, güzel maça hazırlanmaya başlayacağız.""YENİ STADYUMDA OYNAYACAĞIMIZ İLK MAÇ TARAFTARLARIMIZ İÇİN DE ÇOK ÖZEL OLACAK"Taraftarların da stadyum için çok heyecanlı olduğunu bildiğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Eminim ki taraftarlarımız da aynı duyguları paylaşıyor, aynı heyecan içerisindeler. Gelecekler, onlar için de çok güzel ve özel bir gün olacak, Göztepe için bu tarihi ana onlar da şahit olacak. Umuyoruz ki onlarla beraber çok güzel bir oyun ortaya koyup çok mutlu olacağız" diye konuştu."GÖZTEPE FORMASIYLA O STATTA OLMAK NASİP OLDUĞU İÇİN ŞÜKREDİYORUM"Göztepe taraftarına övgüler yağdıran Titi, "Şöyle söyleyebilirim ki buraya gelmeden önce Göztepe'nin kendi sahasında, Bornova sahasında oynadığı 2 maçını izlemiştim, bir maç seyirciye kapalıydı ve ikinci maçı ise seyircisiyle oynamıştı. Çok heyecanlanmıştım, 'Bir gün bu statta ya Göztepe formasıyla ya da Göztepe'ye karşı bir şekilde bu statta forma giymek istiyorum' demiştim. Çok şükür ki Göztepe formasıyla o statta olmak nasip oldu ve şimdi yeni statta, yeni atmosfer nasıl olacak hiç düşünemiyorum" dedi."BU FORMANIN AĞIRLIĞININ FARKINDAYIZ"Göztepe formasının ağırlığının bilincinde olduklarının altını çizen Titi, "Göztepe'nin tarihi çok önemli. Zorlu zamanları her kulüp, her işletme geçirebilir, bunlar yaşanabilir şeyler. Ama bakarsanız bu tarihi yaşamış olan formayı giymek insana daha farklı bir sorumluluk, keyif, motivasyon katıyor. O yüzden de bu formanın ağırlığının farkındayız" açıklamasında bulundu."GÖZTEPE FORMASI İLE KUPA KAZANMAK ÇOK GÜZEL OLUR"Göztepe forması ile kupa kazanmanın çok sevindirici olacağını dile getiren 31 yaşındaki futbolcu, "Kupa konusunda şöyle diyebilirim ki bu aslında bir süreç. Şu anda Göztepe'nin Süper Lig'deki üçüncü sezonu ve her şey gelişim içerisinde. Yeni sözleşmelerimiz, çalışmalarımız, yeni stadımız; her şey gelişim içinde ve bu gelişim tabii ki başarıya açılan bir yol. Bu başarı yolu neden bir gün kupaya varmasın? Çok sevindirici, güzel olur. Umarım ben de o kupa gününde Göztepe formasını taşıyor olurum" diye konuştu."TÜRKİYE'DEKİ HÜCUM OYUNCULARINA MAÇLARDA ÜSTÜN GELEBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"Ligde çok kaliteli forvetler olduğuna dikkat çeken Titi, şöyle devam etti: "Türkiye'deki hücum oyuncularını çok beğeniyorum ve onlardan daha üstün bir maç çıkarabilmek için çok hazırlanıyorum. Çünkü gerçekten çok kaliteli oyuncular var, her takımda çok iyi santrforlar var ve eğer en ufak bir boşluğunuza, eksik anınıza denk gelirse her an sizden üstün gelip gol atabilecek oyuncular var. O yüzden ben de sürekli maçlarda onlardan üstün olabilmek için çalışıyorum. Birçok isim var; Adem diyebilirim, Kasımpaşa'da beraber oynamıştık, onunla oynamak çok mutluluk vericiydi. Burak ve Koita diyebilirim, Alanya'da oynayan Cisse, hepsi çok kaliteli oyuncular. Takip ediyorum ve son zamanlarda aldıkları güzel sonuçlardan dolayı çok mutluluk ve gurur duyuyorum.""TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN GELİŞİMİ TÜRK FUTBOLUNU İLERİYE GÖTÜREBİLİR"Türkiye Milli Takımı'nın gelişimi hakkında da değerlendirmede bulunan sarı-kırmızılı futbolcu, "Aslında İtalya da şu anda çok iyi bir dönem geçiyor ama Türkiye'ye bakarsanız; yeni oyuncuların katılmasıyla, arada deneyimli oyuncular da var, aralarında sağladıkları uyumla bence şampiyona boyunca çok iyi işler yapabilecek bir takım. ve aynı zamanda Türk Milli Takımı'nın bu gelişimi, yurt dışında ve Türkiye'de oynayan Türk oyuncular için, Türk futbolu anlamında bence Türk futbolunu ileriye götürebilecek bir yapılanma" dedi."FUTBOL BENİM İÇİN AİLEMİ ZOR GÜNLERDEN KURTARACAK BİR İMKANDI"Çocukluğundan beri futbolcu olmak istediğini anlatan deneyimli oyuncu, "Çok küçüklüğümden beri futbolcu olmak istiyordum. Aslına bakarsanız futbolculuk benim için ailemi zorlu günlerden kurtaracak bir imkan olarak da görünüyordu. ve ilk aldığım hediyeyi hatırlıyorum; birçok çocuk hediye olarak bir oyuncak ya da kıyafet kazanır ama bana gelen hediye ise babamdan gelen bir futbol topuydu ki çok basit bir toptu. O gün gerçekten benim futbolcu olmam adına atılmış çok önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı."TARAFTARLARIMIZIN VERDİĞİ DESTEKLE GÖZTEPE'Yİ HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"Taraftarlarına kendilerine destek olmaları çağrısında bulunan Titi, sözlerini şöyle tamamladı: "Göztepe'nin gerçek gücü aslında taraftarlarımız ve bize tribünlerden verdikleri destekler. Taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum; sezonun ikinci yarısında taraftarımız tribünleri doldursun ve yeni stadımıza gelsin. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Titi'nin açıklamalarıTiti'den taraftara Türkçe mesajlar

Caner Osmanpaşa, milli takıma göz kırpıyorSezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Demir Grup Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa, gösterdiği performansla A Milli Takım'a göz kırpıyor.2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takım, kulübü Juventus'un İtalya Serie A'da deplasmanda Roma ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiral'dan gelen haberle yıkıldı. Sol diz ön çapraz bağları kopan Demiral'ın sezonu kapattığı, Avrupa Futbol Şampiyonası'na da yetişmesinin bir hayli zor olduğu belirtildi. 21 yaşındaki milli oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı "Avrupa Şampiyonası'nda görüşmek üzere" paylaşımı dikkat çekse de rehabilitasyon sürecinin ne kadar süreceği şu an belirsizliğini koruyor.CANER OSMANPAŞA MİLLİ TAKIMAMerih Demiral'ın Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetişememe ihtimali doğrultusunda B planını hazır tutan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bu bölge için düşündüğü oyuncuların başında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un ilk yarıdaki çıkışında büyük pay sahibi olan Caner Osmanpaşa geliyor. Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçın tamamında 90 dakika forma giyen oyuncu, ligin en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 31 yaşındaki oyuncu, ligde 17 maçta 16 gol yiyerek Galatasaray'ın ardından Aytemiz Alanyaspor ile birlikte en az gol yiyen Demir Grup Sivasspor'un savunmasında istikrarlı görüntüsü ile Şenol Güneş'in beğenisini topladı. Deneyimli oyuncunun gösterdiği performansı ligin 2'nci yarısında da sergilemesi durumunda, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kaynak: DHA