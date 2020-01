Günün öne çıkan spor haberleri

11.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:31

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ret

- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına", Fenerbahçe'nin de "Takım Harcama Limitine" yaptığı itirazları karara bağladı. Tahkim Kurulu, iki kubülün de itirazını reddetti.

Açıklama şöyle;Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.=============================================================TFF'den "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" açıklaması - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ve Fenerbahçe'nin "Takım Harcama Limitine" yaptığı itirazları reddetmesinin ardından, "TFF Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz" ifadelerini kullandı.Federasyonun yazılı açıklaması şöyle;"Kamuoyunun bildiği üzere, Kulüp lisans talimatında yönetim kurulumuzca Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın görüşü de alınarak 9 Aralık 2019 tarihinde "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" konusunda değişiklik yapılmıştı. Talimat, 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarının yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine ve kurula başvuru halinde, takım harcama limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan faiz oranı yerine, güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına ve Süper Lig'e yükselen kulüplerin hesaplamalarının güncellenmesine olanak tanımıştı.Bilindiği üzere talimatın yayınlanmasının ardından 15 Süper Lig kulübümüzün yazılı talebi sonrasında, 9 Aralık 2019 tarihli talimat Yönetim Kurulumuzca yeniden değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmış ve talimatın ilk hali ile uygulanmasına karar verilmiştir.TFF Yönetim Kurulu'nun talimatı ilk hale döndürmesinin üzerinden çok zaman geçmeden özellikle faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin yeniden bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.TFF talimatlarında yapılan her değişiklik anında TFF.org' da yayınlanmakta olup, kıymetli yöneticilerimiz ve kulüplerimizin profesyonellerinin rahatlıkla ulaşımına açıktır. Buna bir de söz konusu çalışmaların, kulüplerimizin bilgisi ve yazılı talepleri dahilinde yapıldığını eklediğimizde konunun daha iyi anlaşılabileceğini belirtmek isteriz."=============================================================

Göztepeli Napoleoni Taraftar karşısında büyülendim"Yeni stadımızda daha iyi sonuçlar alacağız""Cengiz Ünder ile sürekli irtibattayız""Yeni hocamızla öz güvenimiz arttı""İzmir'de yaşamak bana keyif veriyor""Yeni stadımızı aramızda konuşuyoruz ve hayal ediyoruz""Mossoro ile oynamaktan keyif alıyorum""Geçen sezon elimizdeki şampiyonluğu verdik""Göztepe ile şampiyonluk yaşamak güzel olur""Türkiye - İtalya maçı benim için farklı bir durum""İlk maçı benim golümle kazanmak ekstra mutluluk olur"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, - Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, "Herkesin çok iyi bildiği bir taraftar grubu var. Deplasman takımı olarak buraya geldiğimde taraftardan çok etkilenmiştim, taraftar karşısında büyülenmiştim" dedi.Sarı kırmızılı ekibin hücum oyuncusu Stefano Napoleoni, takımının Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."YENİ STADIMIZDA DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynayacak olan Göztepe'nin daha iyi sonuçlar alacağını belirten Napoleoni, "Aslında çok iyi bir başlangıç yapamadık. Beklemediğimiz puanlar kaybettik. Toparlanmaya başladık ve geçirdiğimiz 6 aylık dönemin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar aldık ve Göztepe'yi biraz daha iyi pozisyonlara taşıdık. Ligin ikinci yarısında daha iyi çalışarak yeni stadımızda taraftarımızın da desteğiyle daha iyi sonuçlar alarak ligi daha iyi bir yerde bitireceğimize eminim" diye konuştu."YENİ HOCAMIZ İLE ÖZ GÜVENİMİZ ARTTI"Tamer Tuna'nın ardından İlhan Palut'un göreve geldiği Göztepe'deki teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Napoleoni, "Yeni hocamızın gelmesiyle takımımızın ihtiyaç duyduğu bir mentalite takıma yerleşti. Daha farklı bir çalışma sistemi takıma yerleşti ve takımın öz güveni arttı. İyi çalıştık ve yeni hocamızla daha farklı bir havaya büründük. Bunun sonrasında da sonuçlar farklı olmaya başladı. Ligin ikinci yarısıyla çalışabileceğimiz, onun oyun mentalitesini kavrayabileceğimiz süremiz olacak, daha çok çalışacağız. Bunun da takıma olumlu döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı."İZMİR'DE YAŞAMAK BANA KEYİF VERİYOR"İzmir'in İstanbul'dan daha sakin bir şehir olduğunu dile getiren İtalyan oyuncu, "İstanbul ve İzmir'de yaşadım. Birbirinden farklı şehirler ama ikisi de çok güzel iki şehir. İstanbul'da kaos ortamı biraz fazla, karışık bir şehir ve bu bana biraz zor gelmişti. İzmir sakinliği ile beni daha çok cezbediyor. Eşimle daha sakin bir hayata alışkın olduğum için İzmir bana daha çok keyif veriyor. Deniz kenarında olması, plajlara sahip olması ve güneşi olan bir şehir olması beni çok etkiyor. İzmir'de yaşadığım için çok mutluyum. İstanbul'da da mutluydum ancak İzmir'de de yaşam bana keyif veriyor. İzmir'in benim için daha farklı bir havası var" dedi."TARAFTAR KARŞISINDA BÜYÜLENDİM"Göztepe taraftarından da övgüyle bahseden Napoleoni, "Herkesin çok iyi bildiği bir taraftar grubu var. Deplasman takımı olarak buraya geldiğimde taraftardan çok etkilenmiştim, taraftar karşısında büyülenmiştim. Bugün ne mutlu ki onların tarafında olarak sahada bulunuyorum" diye konuştu."YENİ STADIMIZI ARAMIZDA KONUŞUYORUZ VE HAYAL EDİYORUZ"Yeni stadın oyuncular arasında da büyük bir heyecanla beklendiğini anlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Sürekli üzerine konuştuğumuz bir konu bu, çünkü bizim için çok güzel olacak. Eski stadımızdan yeni stadımıza taşınmak, taraftarımızla o statta buluşmak ki eminim bütün şehir ve bütün taraftarlar bunu bekliyor, onlarla beraber olacağız ve o atmosferde sahaya çıkacağız. Bu hepimiz için heyecan verici bir şey. Bu nedenle bu konu hep konuştuğumuz ve hayal ettiğimiz bir şey" açıklamasında bulundu."İLK MAÇI BENİM GOLÜMLE KAZANMAK EKSTRA MUTLULUK OLUR"Açılış maçında Beşiktaş ile karşılaşacakları yeni stadyumda ilk golü atmanın mutluluk vereceğini belirten Napoleoni, "Tabii ki ilk golü atmayı isterim ama esas olan ilk maçımızda yeni stadımızda galibiyet almak. Tabii ki bu galibiyette ilk golü atmış olursan ekstra bir mutluluk olur" dedi."KENDİMİ HER ZAMAN EN İYİSİNE HAZIRLIYORUM"Süper Lig'deki maçlarda son dakikada attığı gollerle gündeme gelen Napoleoni, "Türkiye'de bu şekilde denk geldi, son dakikalarda kritik goller atmak bana denk geldi. Her zaman kendimi en iyisine hazırlamaya çalışıyorum. İlk dakikada da olsa son dakikada da olsa takımımı öne geçirebilecek, iyi sonuçlar aldıracak goller için kendimi hazırlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı."MOSSORO İLE OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"Beraber oynadığı oyuncular için de değerlendirmede bulunan Napoleoni, şunları kaydetti: "Son yıllarda birçok hücumcuyla oynadım. Mossoro ile oynamaktan çok keyif alırdım. Ne mutlu ki burada da beraberiz. Adebayor ile oynamak çok keyifliydi. Şu an aynı takımda oynadığım Jerome iyi bir santrfor. Kısa bir süredir beraberiz ve uyum sürecimiz devam ediyor. Yakın zamanda çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Oyuncuların arasındaki iletişimlerinin iyi olması için birlikte oynaması gerekiyor. Türkiye'de birçok iyi hücum oyuncusu var. Daha çok birlikte oynadığım oyunculara bakıyorum ve o yüzden bu isimleri söyledim.""TÜRKİYE - İTALYA MAÇI BENİM İÇİN FARKLI BİR DURUM"Deneyimli oyuncu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışında ülkesi İtalya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğini dile getirdi. Napoleoni, "Benim için farklı bir durum. Bir İtalyan oyuncu olarak İtalya'yı destekliyorum ama Türkiye'yi de gerçekten destekliyorum. Çok farklı bir durum olacak. Arkadaşlarımla konuşuyorum, Türk milli takımından arkadaşlarımla da konuşuyorum. Roma'dan Cengiz Ünder ile sürekli irtibattayız. İlk maçın İtalya ile olacağını onunla paylaşmıştım. İlk maçı izlemek isterim. İtalya maçı için Türkiye A Milli Takımı'ndaki arkadaşlarıma daha çok yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu."GEÇEN SEZON ELİMİZDEKİ ŞAMPİYONLUĞU VERDİK"Geçen sezon forma giydiği Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaştıklarını hatırlatan Napoleoni, şunları söyledi: "O zamanları çok hatırlamak istemiyorum çünkü çok yaklaşmıştık ve elimizdeki şampiyonluğu kaybettik. Bu sene de iyi gidiyorlar ve iddialılar. Başka iddialı takımlar da var; mesela Sivasspor ligin ilk yarısını çok iyi geçirdi ve ilk yarıyı lider kapattı. Türkiye ligi her zaman mücadeleci ve hırslı bir lig. Ligin alt sırasındaki takımlar üst sıradaki takımlardan her zaman puan ya da puanlar çıkarabiliyorlar. Sürprizlere açık olan bir lig.""GÖZTEPE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK GÜZEL OLUR"Göztepe ile şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini vurgulayan İtalyan futbolcu, "Şampiyonluk çok güzel olur. Göztepe'deki taraftarımız diğer takımımda yoktu, o yüzden burada öyle bir mutluluğu yaşayıp taraftarımızı ayakta görmek mutluluk verici bir şey olacaktır" dedi.NAPOLEONİ'DEN TARAFTARA MESAJStefano Napoleoni son olarak DHA mikrofonlarından sarı-kırmızılı taraftarlara Türkçe seslendi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Napoleoni, Göztepelileri yeni statlarına beklediklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Napoleoni'nin açıklamalarıİtalyan oyuncunun Türkçe mesajıDGS KODU: 11.01.2020 - Haber Kodu : 200111049=============================================================

Erzurumspor Teknik Direktörü Sözeri: Ligin ilk yarısını güzel yerde bitirdik, devam etmek önemli"Beşiktaş maçı şölen olacak""Obertan'ın önemli bir kariyeri var""64 puan sizi şampiyon yapar""Türk futbolunun en büyük sorunu alt yapıdır"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA,Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.Sözeri, "Zaten amacımız Erzurumspor'a bir Süper Lig takımı getirmekti, Beşiktaş gibi güzide bir kulübü getirecek ve izleteceğiz. Her bakımdan güzel bir şölen ve maç olacak" dedi."LİGİN İLK YARISINI GÜZEL YERDE BİTİRDİK, DEVAM ETMEK ÖNEMLİ"Ligin ilk yarısında gösterdikleri performansı ikinci yarıda da göstermek istediklerini belirten Sözeri, "Sezon başı tabii Erzurumspor ile başlamadık ama 4 maç oynadık, sonra 5'inci maçta dahil olduk. Erzurum şehrinin, camiasının, taraftarının, yönetimin beklentisi büyük, hedef Süper Lig, olmazsa olmaz. O yüzden yönetim tarafından güzel fedakarlıklar yapılıp Sehic, Obertan, Emrah Başsan, Jasmin Scuk gibi geçen seneden nitelikli, kaliteli oyuncular fedakarlık yapılarak kalmış, bırakılmış. Bu da şunu gösteriyor ki hedef Süper Lig, bu olmazsa olmazımız. O yüzden bakıldığı zaman başlangıçta 4 maçta 4 puan, 12 puanın 4'ü alınmış ve ister istemez camianın beklentisinin altında kalınmış. O yüzden bir teknik adam değişikliği oldu ki hepimiz zaman zaman bunları yaşıyoruz. Biz geldik, öncelikle Muzaffer hocaya da buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta onun da sezon başı bir kamp çalışması, bu takımda 4 maçlık bir emeği var, güzel de bir takım kurmuş. Ona teşekkür etmek istiyoruz. Tabii geldiğimizde 13'üncü sıradaydı, kolay olmadı o süreci yönetmek, hem mental hem teknik anlamda. Oyuncularla hem iletişim, diyalog hem saha içinde taktiksel tekniksek, teori ve pratikle yaptığımız bazı dokunuşların meyvesini verdiğini düşünüyoruz. Şu anda ikinci pozisyondayız, bugün lig bitse Süper Lig'deyiz. O yüzden geldiğimiz nokta iyi, zaten hedefim en az 30-33 puan aralığıydı. Çünkü biz geldik ve 13 maç, 26 puan yaptık, ortalama 2 puan. Ortalama 2 puan zaten genelde sizi bir üst lige çıkarıyor, o yüzden hedeflediğimiz noktadayız. Performansa bakarsak ilk yarıda bazı maçlarda dalgalı performanslar olmadı değil ama genele bakarsak hem bireysel hem de takımsal olarak iyi performans gösterdiğimiz maçlar oldu, oyuncularımın hemen hemen hepsi gayretliydi. Çoğunluk iyi performans gösterdi, şimdi bu noktadayız. Şimdi ana amaç bunu devam ettirmek, sadece burada bitmiyor. Güzel bir yerde bitirdiğimiz ortada ama dediğim gibi bunu devam ettirmek önemli" dedi."BEŞİKTAŞ MAÇI ŞÖLEN OLACAK"Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ile oynanacak maçın önemine değinen Sözeri, "Kadro derinliğimiz aslında fena sayılmaz, iki kulvarda o yüzden gidiyoruz. Kupa ister istemez hedefe giden takımları he antrenman hem de maç trafiği bakımından yoruyor ama bizim kadro derinliğimiz buna müsait. Özellikle oynamayan, az süre alan ve genç oyuncularımız için güzel bir fırsat oldu ve bu fırsatı dediğim oyuncular iyi değerlendirdi ve bu noktadayız. Zaten amacımız Erzurumspor'a bir Süper Lig takımı getirmekti, Beşiktaş gibi güzide bir kulübü getirecek ve izleteceğiz. Her bakımdan güzel bir şölen ve maç olacak. Amacımıza ulaştık, takımımıza, kulübümüze ekonomik katkı anlamında ve taraftarımız Süper Lig'i özlemiştir, 7 ay önce Süper Lig'de idiler. Onlara Süper Lig takımı izletip inşallah da 4-5 ay sonra Süper Lig'i hatırlatıp orada olmak ana amacımız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, iki ayaklı bir maç. VAR Sistemi'nin devreye girmesi de çok önemli, bu anlamda güzel, biliyorsunuz bu turda VAR devreye giriyor. Onun için elimizden gelenin en iyisini yapıp Erzurumspor'u en iyi şekilde temsil edip, reklamını yapmak ve atlayabiliyorsak tur atlamak istiyoruz" diye konuştu."OBERTAN'IN ÖNEMLİ BİR KARİYERİ VAR"Takımdaki önemli oyuncuların sezon başına mental olarak etkilendiğini dile getiren Sözeri, "Sehic daha her ortama uyan karakterde bir oyuncu, Obertan da öyle ama Obertan'ın Manchester United ve Newcastle gibi önemli bir kariyeri var. Emrah Başsan, Jasmin gibi, bu tarz oyuncuların önemli kariyerleri var, ismini sayamayacağım daha bir sürü oyuncum var. Obertan biliyorsunuz ki Süper Lig'de geldi, bu lig Obertan'ı en başlarda mental olarak etkilemiş. Çünkü bu ligin formatı başka, bir alt ligdesiniz, Obertan kariyerli bir oyuncu. O yüzden Obertan ile mental anlamda çok ilgilendik, profesyonelliğin gereği her yere kabul etmek, bu takımın, bu yönetimin çok büyük fedakarlıklar yaparak sizi burada tutmasının nedeni takımı bir üst lige çıkarmak. Sizin buradaki misyonunuz çok farklı diyerek çok dokunuş yaptık, diyalogla birlikte o 5-6 maçtaki Obertan şu an Süper Lig'de her takımda olması gereken bir Obertan oldu, Sehic de öyle ve diğer oyuncularım da. O yüzden bu takımı idare etmek kolay değil, kariyerli ve nitelikli oyuncularla çalışıyoruz: ister istemez zaman zaman şans veremediğimiz oluyor, tabii oyuncu grubu kırılgan oluyor. Onlarla iletişim halinde kalarak, diyaloglarla bunları çözerek, her zaman güvendiğimizi hissettirerek takım halinde güzel bir performans yakaladık ki hemen hemen bütün oyuncularıma şans verdim ben. Şansını iyi kullanan ise devam etti, hakkaniyet, adalet konusunda sıkıntı çıkarmadığımızı düşünüyorum. Onun için de 13'üncülükten 2'nciliğe geldiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu."64 PUAN SİZİ ŞAMPİYON YAPAR"Süper Lig'e çıkma barajının bu sezon daha düşük olacağını belirten Sözer, "Bu sene ilk ikinin çıkma barajının biraz daha düşük olacağını düşünüyorum çünkü lig çok dengeli gidiyor. Mesela geçen sene ben Gençlerbirliği'nde ilk yarı 41 puan yaptık, çok üst düzey bir puandı sonra 68-70'lere doğru çıktı. Ama ben bu sene ilk ikinin de 62-63'lerin içinde olacağını düşünüyorum. Bu da demektir ki 17 maç oynayacağız, 2 puan ortalaması yakalasak 34 puan yapıyor, 64 puan ise sizi şampiyon yapar. Bu ortalamayı yakaladığımız sürece bir üst ligde olacağımızı düşünüyorum" dedi."TÜRK FUTBOLUNUN EN BÜYÜK SORUNU ALT YAPIDIR"Kulüplerin alt yapısından gelen oyunculara daha çok değer vermesi gerektiğini dile getiren Sözeri, "Aslında bu başlı başına ayrı bir konu, altyapıya geleceğiz o zaman. Türk futbolunun en büyük sorunudur, bunu hep konuşuruz ama hiç dokunamadık bu altyapı olayına. Altyapıya önem vermek sadece hoca bulmak değil. Tesisleşme, araştırma, scout ekibi, antrenör ekibi başlı başına bunlar bir detay. Mesela Almanya başarısız olduğu Dünya Kupası'ndan sonra altyapıya 1 milyar Euro ayırmıştı ve ondan 2 sene sonra da Avrupa Şampiyonu olmuştu. Onun için bizim altyapılara oyuncu çıkarabilmek için daha çok dokunmamız lazım. Hep söylüyorum 350-400 binlik nüfuslu İzlanda'dan Dünya Kupası'na gidecek bir takım çıkıyorsa 80 milyonluk Türkiye'den çıkmama şansı yok. Çok yetenekli, çok iyi oyuncularımız var ama bunlar heba olup gidiyor. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Ozan Kabak gibi şanslı olan oyuncular bir şekilde bir yere geliyor ve Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi hocalar onları elinden tutup piyasaya çıkarıyor. Bizim de öyle çıkardığımız oyuncular var Ümraniye'den Emircan gibi ama sınırlı oluyor, bunu çoğaltmak elimizde. Altyapıya dokunmak derken nitelikli antrenörler, onların maaşları, oyuncularla birebir ilgilenme, oyunculara tesisler ve okullar yapma, bu tesiste yatıp okuluna gitmek gibi bir sürü parametre var Türk futbolunda gençlerin yetişmesi için. İster istemez tabii 2-3 tane oyuncu çıkınca Avrupa kulüpleri çok akıllı, çok güzel yatırımlar yapıyorlar. 2-3 milyon Euro'ya alıp 10-15 milyon Euro'ya satıyorlar, ihraç ediyoruz aslında ama bence daha fazla yapmamız lazım, bunun da altyapıya dokunmaktan geçtiğini düşünüyorum" dedi."ŞENOL GÜNEŞ'İ KUTLAMAK LAZIM"Türkiye A Milli Takımı'nın başarısına da değinen Sözeri, "Şenol Hoca'yı buradan öncelikle kutlamak lazım. Bu ülkede çok güzel gençlerin olduğunu ve bu gençlerin her şeyi yapabileceğini kimsenin onlar için çok ümidi yokken tüm Türkiye'ye ve dünyaya aldığı sonuçlarla gösterdi. Fransa gibi bir takımdan 4 puan almak, içeride yenip dışarıda berabere kalmak gibi. Belki bunlar tesadüf gibi görünüyor ama tesadüf değil, oyuncuya güven, gençleri piyasaya çıkarma. Şenol hocayı ve oyuncuları kutlamak lazım. Artık kulüp havasından çıkıp, eskiden vardı ama eskiden çok sahaya bunu sahaya yansıtamıyorduk. Ruh dediğimiz şey, al bayrağımız için mücadele dediğimiz şey gerçekten oyuncuların para pul düşünmeden bayrak, vatan, Türkiye halkı için çok güzel mücadele ettiler, bunu da sahada çok net gösterdiler. O yüzden ben çok umutluyum, orada da çok başarılı sonuçlar alacaklar. Bu soru geçen sene de bana soruldu, ben şunu söyledim 'belki oradan başarısız da dönebiliriz ama asla vazgeçmememiz lazım'. Gençlere güvenmeyi adet haline getirmemiz lazım ki ışık, gelecek onlarda. Ben o gençlerin hep arkasında duralım ve yeni gençleri kazandıralım mantığındayım. Bunu söylerken 'siz ne kadar yapıyorsunuz, takımlarınızda ne kadar genç çıkarıyorsunuz?' derseniz hedefe oynayan takımlarda gençleri oynatmak da kolay değil, mesela bizim gibi ya da bir üst ligde Galatasaray, Fenerbahçe gibi. Yarışmacı takımlarda gençleri oynatmanın doğru zamanını bulmak lazım, 3-0 mağlupken bir genci maçı kurtarsın diye ortaya atarsan maçı da o genci de kaybedersin. Ama 3-0 galipken bir genç oyuncuyu sahaya çıkarırsan belki daha öz güvenli olur, belki gole katkı yapacak, kazanırsın. Gençleri doğru zamanda doğru yerlerde oynatmak lazım, Şenol hocayı bu açıdan takdir ediyoruz, gerçekten zamanlama, iletişim ve diyalog her şey. Güzel bir keyif yaşattılar, öncelikle oynadıkları oyundan keyif aldılar ve insanlara da keyif verdiler. Ben son İzlanda maçını canlı izledim, milli maçlara insanlar gitmeyi tercih etmiyordu ama şimdi gittim dolu tribünlerin önünde oynadık. Demek ki insanlar artık mücadele ruhunu görüyorlar ve onu da sahaya yansıtıyorlar, inşallah Avrupa Şampiyonası'ndan da çok güzel sonuçlar alıp dönecekler. Güzel sonuçlar almasalar da canları sağ olsun, böyle mücadele etsinler bizim için o yeter" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Erkan Sözeri'nin açıklamalarıDGS KODU: 11.01.2020 - Haber Kodu : 200111045DGS KODU: 11.01.2020 - Haber Kodu : 200111046=============================================================

Çaykur Rizespor'da çifte imzaSportif Direktör Yılmaz Bal: Süreçler devre arasında çok zor ilerliyor"Podolski hiçbir zaman gündemimizde olmadı""Melnjak kesinlikle takımda kalacak"Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN/ Belek(Antalya), - Çaykur Rizespor Kulübü, forvet oyuncusu Milan Skoda ve orta saha oyuncusu Denys Harmash ile sözleşme imzaladı.İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Çaykur Rizespor, 2 oyuncuyu kadrosuna kattı. Slavia Prag'dan Milan Skoda'yı 1,5 yıllık bonservisi ile, Dinamo Kiev'den de Denys Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma dahil etti.Belek'te konakladıkları otelde düzenlenen imza törenine Milan Skoda ve Denys Harmash ile sportif direktör Yılmaz Bal katıldı.YILMAZ BAL: SÜREÇLER DEVRE ARASINDA ÇOK ZOR İLERLİYORÇaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, "2 yeni oyuncu aramıza katıldı. Süreçler devre arasında çok zor ilerliyor. Oynayan oyuncuyu almak devre arasında çok zor. Çok büyük uğraşlar neticesinde Harmash'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Yüksek ücretli kontratını bırakıp aramıza katıldığı için teşekkür ederim. Milan Skoda ise kendini kanıtlamış usta bir forvet. Sağ olsun bizleri tercih etti. Bir an önce antrenmana katılmak istiyor. 2 oyuncumuz da isteyerek ve severek aramıza katıldı. İsmail hocamızın doğrultusunda aramızda katıldılar" dedi."PODOLSKİ HİÇBİR ZAMAN GÜNDEMİMİZDE OLMADI"Yılmaz Bal, Podolski iddialarının sorulması üzerine de, "Podolski geçmişinde çok iyi oyuncu. Gündemimizde hiç olmadı. Kendisi de açıklama yaptı. 'Rize'nin enteresanı çay' demişti, ben de kendisine Karadeniz'imizin daha enteresanı olan Sargan balığını tavsiye ediyorum'. Podolski hiçbir zaman gündemimizde olmadı" diye konuştu."MELNJAK KESİNLİKLE TAKIMDA KALACAK"Takıma 2 ya da 3 oyuncu takviyesi daha yapacaklarını vurgulayan Yılmaz Bal, Dario Melnjak ile ilgili olarak ise, "Kesinlikle takımda kalacak. Yaptığı çıkışı da biliyorsunuz milli takıma seçildi. Devre arasında hiç bir oyuncuyu bırakmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yılmaz Bal'ın açıklamaları-Milan Skoda'nın açıklamaları-Denys Harmash'ın açıklamaları-İmza töreni-Genel detaylarDGS KODU: 11.01.2020 - Haber Kodu : 200111079=============================================================

Bursaspor, Serdar Özkan ile anlaştıGürkan DURAL/BURSA, - Bursaspor, Serdar Özkan ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.Serdar Özkan yaptığı açıklamada, "Bursaspor çok büyük bir camia ve etkileyici bir taraftar kitlesine sahip. Sezon başından bu yana yaşanan zorlukları aşmak için bende gövdemi taşın altına koyacağım. Şampiyonluk yaşadığımız, ait olduğumuz lige hep birlikte geri döneceğiz. Bu süreçte kenetlenmemiz gerekiyor. Taraftarımızın desteğine ve yapıcı tavırlarına ihtiyacımız var. Heyecanla iç sahada oynayacağımız ilk maçı bekliyorum. Umarım sezon sonunda hep birlikte sloganımız olan Yeniden Zirveye'yi gerçekleştirmiş olacağız. Takım arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum ve iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Beni Bursaspor camiasına kazandıran sayın Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Uzun yıllar formasını giydiğim Antalyaspor camiasına da başarılar dilerim" dedi.Serdar Özkan'ın bugün İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak hazırlık maçında da süre alması bekleniyor.



