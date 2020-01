Günün öne çıkan spor haberleri

10.01.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:22

Ahmet Nur Çebi: Düdük çaldı, maç başladı, herkes çıkıp kendini aklasın

"Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik"

"Yöneticiler içinde olmadıkları, atmadıkları imzalardan sorumlu tutulamazlar""Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmaz""Benim tercihim Erdal Torunoğulları'dır""Hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız""Federasyon kararının tarafımıza iletilmesini bekliyoruz""Federasyondan bir cevap alana kadar Cenk başka bir yere giderse çok üzülürüz"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Benim de içinde olduğum dönemin incelenmesinden memnun olacağım. İbra edilmedikleri için üzülmeye gerek yok. Çekinecek bir şey yok. Düdük çaldı, maç başladı, çıkıp herkes kendini aklasın" dedi.Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı ekibin Antalya'da gerçekleştirdiği devre arası kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak konuşmasına başlayan Çebi, "Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin genel kurulunda bir önceki başkanın ibra edilmemesi var. Onunla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Beşiktaş önemli bir kurum. 116 yılı geçirmiş bir kulüp. Ayakta kalması, sağlıklı yürümesi hem spor kamuoyu hem de Beşiktaşlılar açısından çok önemli. Bir önceki dönemde 10 milyon TL kar eden bir kulübün, bir sonraki dönemde 307 milyon zarar etmiş olmasının ibra edilmemesi gerektiğini biliyoruz. Bir yerler yönetiyorsanız basiretli olmanız gerekiyor. Beşiktaş'ın ortağı olduğu Futbol A.Ş.'nin yapmış olduğu zararın irdelenmesi gerektiği yönünde bir karar alındı. Daha sonra da bilindiği üzere Futbol A.Ş.'nin kurulunda oy birliğiyle ibra edilmeme kararı çıktı. Biz camiayı yönetiyoruz. Onların talepleri doğrultusunda burayı yönetmemiz gerekiyor. Onların da ibra edilmemesi konusunda baskı ve talebi olduğunu söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı."İÇİNDE OLMADIKLARI, ATMADIKLARI İMZALARDAN SORUMLU TUTULAMAZLAR"Sadece eski başkan Fikret Orman'ın ibra edilmemesine de açıklık getiren Ahmet Nur Çebi, "Bahsi geçen tarihler arasında yönetim kuruluna baktığımızda; Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin ana kalemini futbolcu, transfer ücretleri kar ve zararları oluşturuyor. Bunların hiçbirinin Futbol A.Ş. yönetiminin önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Alınan kararların da çok önem ifade etmeyen kararlar olduğunu gördük. Buradan yola çıkarak; içinde olmadıkları, atmadıkları imzalardan sorumlu tutulamazlar. Görülen şu ki, Futbol A.Ş.'yi taahhüt altına sokan edimlerde başkanın imzasının olduğunu, onun bu konuda hesap vermesi gerektiğini ifade ettik. İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Başkan da çıkar kendini aklayabilir. Kendisinin de bu hususta gereğin yapacağına inanıyorum" diye konuştu."BEŞİKTAŞ İÇİN KENDİMİZİ FEDA ETMEYE GELDİK"Beşiktaş için kendilerini feda etmeye geldiklerini belirten Çebi, "Hukuki süreç başlamıştır. İbra edilseniz de edilmeseniz de bu süreç var. Diğer konuda mevcut yeni yönetim kurulunun tartışıldığını görüyorum. Kendimin neden orada olmadığı sorularını medyada görüyorum. Buna da açıklık getireyim. Tek başına burayı idare etmek kolay değil. Yoğunluk olursa hata yaparsınız. Ben kuvvetler ayrılığından yanayım. Özellikle muhalefet olmalı. Ben Beşiktaş'ın başında olacağım, hem çalacağım hem oynayacağım. Ben hesap sorabilir miyim, orada benim isteklerim varsa oradaki kişi dur diyebilmeli. Teamüllere aykırı gelebilir ama yasal bir tutumdur. Buraya seçilen arkadaşlarımızın 3 tanesi benim yol arkadaşlarım, futboldan sorumlu arkadaşlarım. Bunlardan birinin başkanlık yapmasının sakıncası olduğunu düşünmüyorum. Bugün bunu tartışanlar, sorumluluktan mı kaçıyorsunuz diyenlere; 'Ben Beşiktaş başkanıyım ve bütün borçlarından sorumluyum'. Futbol A.Ş.'nin içinde olmadığım zaman sorumluluk almadığım anlamına gelmez. Beşiktaş'ın vergi ve SGK borçları Futbol A.Ş.'den daha fazla. 6 ayda bir bunları halletmeniz gerekiyor. Oradaki borç ve sıkıntı Beşiktaş Kulübü'nün borcunun yanında solda sıfır kalır. Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik. Hiçbir şeyden kaçtığımız yok. Kuvvetler ayrılığı; birilerinin benim kararlarıma muhalefet edebilmesi, benim de onlardan hesap sorabilmem, benim yöneticilik tarzımdır. Futbol A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olmayan arkadaşlar, geçmişte transfer komitesi başkanlığı yaptı. Futbol ile ilgili kararlarda başkandan her türlü imzayı aldılar. Neden o sorgular yapılmadı. Asıl bunu sorgulamak gerekiyor. Beşiktaş'ın ağır bir yükü var. Maddi manevi, idari her türlü sorununu çözmek için yola devam ediyorum. Sabır gösterildiği takdirde kısa süre özlenen Beşiktaş'a kavuşacağız. Çok güzel bir Beşiktaş ile kendilerini bir araya getireceğiz" şeklinde konuştu."HUKUKEN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ"İbra edilmeme konusuyla ilgili mahkemenin vereceği kararın önemli olduğuna dikkat çeken Çebi, "Mahkemenin vereceği sonuç önemlidir. Dava açma hakkı bütün Beşiktaş genel kurulu üyelerinin hakkıdır. Her hissedar dava açma hakkına sahiptir. Biz hukuken ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi."FEDERASYONUN KARARININ TARAFIMIZA İLETİLMESİNİ BEKLİYORUZ"Fenerbahçe derbisinde sonra VAR kayıtlarıyla ilgili Futbol Federasyonu'na yaptıkları başvuruyla ilgili de konuşan Çebi, "VAR ile ilgili müracaatlarımızı yaptık. Biz de herkes gibi biliyoruz; futbol ile ilgili kararların mahkeme edileceği yer Tahkim Kurulu'dur. Ancak tahkime gidebilmeniz için önce müracaatınızı federasyona yapacaksınız. Tahkim, 'Oradan cevap aldıktan sonra gelebilirsin' diyor. Biz o yolu aşamıyoruz. Tahkim hakkımızın elimizden alınmaması gerekiyor. Yönetim kurulunun kararının tarafımıza belirtilmesini bekliyoruz. Biz de alacağımız cevaba göre tahkim hakkımızı kullanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu."BEŞİKTAŞ'TA KİMSENİN PARASI KALMAZ"Beşiktaş'ta hiçbir oyuncunun parasının kalmayacağının altını çizen Başkan Çebi, şu ifadeleri kullandı: "7 seneden beri bu iş çözülerek geldi. Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmaz. Zaten fair-play ile ilgili bunları yapma zorunluluğumuz var. Bunlar çözülmüş olsa zaten bambaşka bir dünya olur. Ama bu çözülmeyeceği anlamına gelmez.""BENİM TERCİHİM ERDAL TORUNOĞULLARI'DIR"Futbol A.Ş.'nin başına geçmesi için Erdal Torunoğulları'nı işaret eden Ahmet Nur Çebi, "Kendi aralarında toplanıp karar verecekler. Benim tercihim Erdal Torunoğulları'dır. Beşiktaş'a uzun süre hizmet etti. Ben de buradan öneride bulunmuş olayım ama kararı kendileri alacaklardır" dedi."HERKES İÇİNE GİRECECEĞİ CEKETİ GİYMELİ"Geçen sene 307 milyon zarar olmasa, devre arasında transfer yapmış olacaklarını vurgulayan Çebi, "Bir yeri yönetiyorsanız basiretli olmak zorundasınız. Gelişigüzel hareket edemezsiniz. Önümüzü görmek, planlanmak gerekiyor. TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezaları biliyoruz, ağır cezalar. Ben burada kumar oynayıp, Beşiktaş'ı sıkıntıya atacak bir durumda kendimi görmüyorum. Kurallara uymak zorundayız. Limitleri aştığım halde alacağı puan silme cezaları, benim Beşiktaş'a layık gördüğüm şeyler değil. Kurallara uymak zorundayız. Ben önümdeki rakamlara ve kurallara göre kulübü yönetmeye çalışıyorum. Bizim bu konuda müracaatımız var. Sizin bize tanıdığınız limitlerde o tarihlerde faizler yüzde 20'lerdeyse ve şimdi 15'lere, 13'lere düştüyse o hakkı bize vermenizi istiyoruz. Faiz indirimlerinin gündeme alınacağı ifade edildi. Daha sonra ikisi birden kaldırıldı. ya hep ya hiç diye bir şey olmaz. Kulüpler zor durumda. TFF'nin aldığı karar saygı duyuyorum. Herkes içine gireceği ceketi giymeli. Biz bu konuda müracaat ettik. 'Değerlendiriyoruz' diyorlar. 31'inde transfer bitecek. Bizim için zor durum. Beşiktaş'ın bu hale gelmesinden kaynaklanan sorunlar. 307 milyon zarar yazılmamış olsaydı, takımın ihtiyacı olan transferleri yapmış olacaktık. Bu bizim için ızdırap, ilgili kişilerin gelip, hesap vermeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu."GİDECEK HİÇBİR OYUNCUMUZ YOK"Hiçbir oyuncu için şu anda kendilerine bir talep gelmediğini söyleyen Çebi, şunları kaydetti: "Abdullah hoca ile konuştum. İhtiyacımız olan 1-2 bölge olduğunu ifade etti. Kendisi de sınırlamaların aşılamamasından dolayı oluşan sorunu anlayışla karşıladı. Beşiktaş'ın sorunu hepimizin sorunu. Bunu kabul ediyoruz. Faizlerden doğan hakkı kazanabilirsek 1-2 transfer yapmak için hazırız. Gidecek olan hiçbir arkadaşımız yok. Bize herhangi bir talep gelmedi. Şu anda bize gelen bir talep yok. Olsa değerlendiririz ama şu anda öyle bir şey yok.""FEDERASYONDAN BİR CEVAP ALANA KADAR CENK BAŞKA BİR YERE GİDERSE ÇOK ÜZÜLÜRÜZ"Transferde adı Beşiktaş ile anılan eski oyuncuları Cenk Tosun hakkında da açıklamalarda bulunan Çebi, "Cenk Tosun gündeme geldi. Beşiktaş'ın sevdiği bir futbolcudur. Beşiktaş'a ekonomik katkı sağlayarak giden oyuncudur. Katkıları için teşekkür ediyorum. Onun satışında da ben vardım. Ancak sorunlar, netleşmemesi federasyonun ağır hareket etmesinden kaynaklanıyor. Biz Cenk'e bir cevap vermedik. Federasyondan bir cevap alana kadar Cenk başka bir yere giderse çok üzülürüz. Faizler düşerse çok çok rahatlarız. En azından 1-2 oyuncu gelecek. 25-30 milyon TL olacağını düşünüyorum. O da 6 ay için iyi bir rakam. Önümüzü açar" dedi."KARAR 31'İNDE AÇIKLANIRSA ART NİYET ARARIM"Federasyondan faiz indirimleriyle ilgili gelecek cevabın geç kalmaması gerektiğini belirten Ahmet Nur Çebi, "Bunu nasıl yaptınız, diye tepki gösteririz. Ben sadece kumar oynayamıyorum. Beşiktaş adına bu riski alamıyorum. Kendi şirketim adına olsa alırım ama Beşiktaş için bunu yapamam. Umarım 16, 17'sinde cevap almış oluruz. Ayın 30'unda alınacak bir kararda, diğer tarafa el altından, siz yürüyün, demiş olursunuz. 31'inde bana bunu açıklarsanız art niyet ararım tabii ki" şeklinde konuştu."FİKRET ORMAN'I, AHMET NUR ÇEBİ'Yİ BİR KENARA BIRAKALIM"Eski başkan Fikret Orman'ın ibra edilmemesiyle ilgili yaptığı açıklama kendisine sorulan Çebi, "Ağabey dediği için teşekkür ederim. Bu şahsi bir konu değil, burası Beşiktaş. Ben ilkeler ve vicdanımla burayı yönetmeye çalışıyorum. Şahsileştirmemiz gereken bir konu değil. Kendisine de rica ediyorum, şahsileştirmeyelim. Fikret Orman'ı, Ahmet Nur Çebi'yi bir kenara bırakalım. Ben yönetmek için geldim, burada duygulara yer yok. Bana 'ağabey' demesi özel bir konudur" ifadelerini kullandı."BEŞİKTAŞ İÇİN KAVGA EDEREK DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"Yapılan kavgaların Beşiktaş'ın lehine olduğuna dikkat çeken Çebi, "Yüz yüze iletişim doğru, ama Beşiktaş'ta bir kamuoyu var. Bunların kamuya açıklanmasını ifade edeyim. Biz şeffaf, açık, katılımcı olacağız. Paylaşımcılığı tercih ettiğimiz de ortada. Kendileri, tam yaptık, diyorlar, ama ben eksikleri olduğunu düşünüyorum. Ben 2'nci başkanken bana raporların ulaşmadığını söylediğimde başkana verdiğini söylemişti. Ben aynı zamanda genel sekreter, 2'nci başkana verilmesi gerektiğini söyledim. Eksik yapılan bu icraatın Beşiktaş'a faydası olmadığını düşünüyorum. Bir şeyi yazıp çizmek yeterli değildir. Feyyaz Bey'in şu fikrine katılmıyoruz. Oturacağız, yüz yüze konuşacağız. Bana, sizinle birlikte hareket edeceğiz, dedi, bu beni çok sevindirdi. Gelin Beşiktaş'ı omuz omuza idare edelim. Şu anda yaşanan olaylarda rahatsız olamasınlar. Bu tartışmalara Beşiktaş'ın lehine devam edeceğiz. Bunların üstünü örtüp, birbirimiz nazik davranma zamanlarını geçtik. Biz bir savaşın içindeyiz. Sadece Beşiktaş için kavga ederek yolumuza devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu."HENÜZ İNDİRİM İSTEMEDİK"Siyah-beyazlı oyunculardan ücret konusunda henüz indirim istemediklerini kaydeden Ahmet Nur Çebi, "Futbolculardan henüz böyle bir talepte bulunmadım. Öğleden sonra bazılarıyla görüşeceğiz. Yeni indirim olsa bile yüzde 66'lık vergiye tekabül edecek. Adamdan yüzde 30 indirim alıp, devlete yüzde 40 vergi ödeyeceğiz. İlgili bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım cevabı olumlu olur" dedi."DÜDÜK ÇALDI, MAÇ BAŞLADI, HERKES ÇIKIP KENDİNİ AKLASIN"Kendisinin de içinde olduğu dönemin incelenmesinden memnun olacağını ifade eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti: "Denetleme kurulunu dışarıda işi gücü olan inşalar oluşturuluyor. Bu denetleme bu kadar kolay bir iş değil. Biz kurula haklı olabilirsiniz dedik, önünüze konan rakamlara göre raporları sunuyorsunuz. Müsaade ederseniz biz size bir ekip oluşturalım. Siz de onlarla beraber çalışın. Denetlemenin doğru olup olmadığını denetleyin. Daha sonra da Beşiktaş genel kuruluna arz edin. Bu konuda mutabakata varıldı. Bir firma ile görüşmelerde sona geldik. Benim de içinde olduğum dönemin incelenmesinden memnun olacağım. İbra edilmedikleri için üzülmeye gerek yok. Çekinecek bir şey yok. Düdük çaldı, maç başladı, çıkıp herkes kendini aklasın."

Bakan Kasapoğlu, Gazeteciler Günü'nde muhabir oldu, sokağa çıktıANKARA, - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde mikrofonu aldı, sokağa çıkıp vatandaşlarla röportaj yaptı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde eline mikrofonu alarak Ankara'nın en işlek meydanlarından Kızılay'da muhabirlik yaptı. Bakan Kasapoğlu'nu elinde mikrofonla gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlara spor yapıp yapmadıkları, hangi takımı destekledikleri gibi sorular yönelten Bakan Kasapoğlu, bakanlığın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" gibi projeleri hakkında da bilgi verdi. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca yapılan tesislerin 7 gün 24 saat açık olduğunu hatırlatarak, tüm vatandaşları bu tesislerde spor yapmaya davet etti.MUHABİRLERE BAKAN KASAPOĞLU SÜRPRİZİKızılay'da sokak röportajı yapan bazı TV muhabirleriyle de karşılaşan Bakan Kasapoğlu, bu kez mikrofonunu onlara yöneltti. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bakan Kasapoğlu, röportajlarını yaptığı anons ile sonlandırdı.

Ankaragücü'nün Hırvat oyuncusu Ante Kulusic: Burak Yılmaz ile sürekli bir savaş içerisindeyiz"Her maça bir savaşmış gibi çıkacağız""Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmedi""Taraftarları çok seviyorum"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ Belek(Antalya), - MKE Ankaragücü'nün Hırvat futbolcusu Ante Kulusic, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde de her zaman elimden geleni yapacağım" dedi.İkinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Ankaragücü'nde başarılı savunma oyuncusu Ante Kulusic, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Ligin ikinci yarısı için fazla zamanları olmadıklarını bildiklerini kaydeden Ante Kulusic, "Konyaspor maçına çok az bir zamanımız var ama ligin ikinci yarısı için hazır olacağımızı düşünüyorum. Çünkü burada çok iyi çalışıyoruz" ifadelerini kullandı."HER MAÇA BİR SAVAŞMIŞ GİBİ ÇIKACAĞIZ"Türkiye'de ligin ikinci yarılarının daha da zor geçtiğini dile getiren Kulusic, "Takım olarak bunun bilincindeyiz. Bizim için her maç bir final olacaktır. Her maça bir savaşmış gibi çıkacağız, inşallah sonunda da iyi çalışarak ligde kalmayı başarırız" diye konuştu."LİGİN İLK YARISI BİZİM İÇİN İYİ GEÇMEDİ"Ankaragücü için ligin ilk yarısının iyi geçmediğini vurgulayan Kulusic, "Ben de bu durumdan mutlu değilim. Son 3 maçtaki performansımız bizim için yeterli olamayacaktır, çünkü ikinci yarılar daha zor olur ve önümüzde 3 tane zorlu maç var. Eğer ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapabilirsek kendi işimizi kolaylaştırabiliriz" şeklinde konuştu."TARAFTARLARI ÇOK SEVİYORUM"Kulusic, Ankaragücü taraftarlarını çok sevdiğini ve her maç kendilerini desteklediklerini söyleyerek, "Taraftarları çok seviyorum, her zaman destek oluyorlar. Özellikle evimizde oynadığımız maçları çok seviyorum çünkü taraftarlarımızı arkamıza aldığımızda büyük bir destek, büyük bir coşku oluyor bizim için. Özellikle de saygı duyuyorum. Ankara'yı ve Ankaragücü'nü çok seviyorum. Soyunma odasında da iyi bir atmosferimiz, arkadaşlığımız var. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Burada bulunduğum süre içerisinde de her zaman elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı."BURAK YILMAZ İLE SÜREKLİ BİR SAVAŞ İÇERİSİNDE OLUYORUZ"Büyük maçlarda biraz zorlandıklarını dile getiren Ante Kulusic, konuşmasını şöyle tamamladı;"Benim zorlandığım forvetlerden birisi Burak Yılmaz. Gerçekten O'na büyük bir saygı duyuyorum. Sürekli mücadele içerisinde oluyoruz karşılıklı oynadığımız zaman. Sürekli bir savaş içerisinde oluyoruz, bundan sonra da öyle olacak."

Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan: Anadolu'dan şampiyon çıkmasını isterim"İsmimin büyük ve Avrupa'daki takımlarla anılması mutluluk veriyor""Süper Lig'de tüm oyuncular kaliteli ve değerli""Grup maçlarında hiçbir takımın yenilmez olmadığını gösterdik""Çaykur Rizespor'un daha yukarılarda olması için çalışıyoruz""Sezon başında aramızdan ayrılacak oyuncuların olacağını biliyorduk""Türk kaleciler kendini Avrupa'da göstermeli""Şu andaki altyapı oyuncuları bilinçli yetişiyor""Yabancı kuralı sayesinde birçok oyuncu Avrupa'ya gitti"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - Çaykur Rizespor'un milli file bekçisi Gökhan Akkan, hedefinde Avrupa'da forma giymek olduğunu belirterek, "Kendimi oraya göre yetiştirip orayı hedefleyerek oynuyorum. Avrupa'da oynamak için yaşım müsait. Bu kısmettir, ne zaman ne olacağı belli olmaz" dedi.Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor'da milli kaleci Gökhan Akkan, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Geçen seneki performansları ile bu sezonki performanslarını kıyaslayan Gökhan Akkan, "Geçen sezon 12 puan ile çok düşük bir puanla ligi bitirmiştik. Bu sene lige başlarken de bunun bilincindeydik. Bunun tekrarlanmaması için uğraşıyoruz. Bu neticede de 20 puan topladık. Bu bizim için yeterli değil. Geçen seneye bakarsak kötü bir puan değil" şeklinde konuştu."ANADOLU'DAN ŞAMPİYON ÇIKMASINI İSTERİM"Ligin bu sene enteresan gittiğini vurgulayan Akkan, "Bu sene enteresan bir lig oluyor. Örneğin; Sivasspor, ilk yarıyı lider bitirdiler. Diğer İstanbul takımlarına baktığımız zaman zorlandığını gördük, herkesin kafa kafaya oynadığını ve ligde kolay bir maç olmadığını gördük. Ben Anadolu'dan bir şampiyon çıkmasını isterim. Bunu zaman gösterecek, uzun bir maraton, nasıl olur nasıl biter hep beraber göreceğiz" diye konuştu."İSMİMİN BÜYÜK VE AVRUPA'DAKİ TAKIMLARLA ANILMASI MUTLULUK VERİYOR"Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Gökhan Akkan, "İsmail hoca cana yakın bir insan. Okan hoca da çok cana yakındı. İsmail hoca da düzgün bir karakter, oyuncu diyaloğu çok iyidir. Hoca bakımından bir sıkıntımız yok. İsmail hoca ile de uyumumuz çok iyi oldu ve neticesinde aldığımız puanlar ortada" dedi. Adının büyük takımlar ve Avrupa ekipleriyle anılması konusunda ise 25 yaşındaki kaleci, "Tabii ki bu bize mutluluk veriyor. Çünkü transferde büyük takımlar ve Avrupa'daki takımlarla anılması, bu bir şeyleri doğru yaptığın anlamına gelir. Biz de biliriz ki doğru yoldayız ve bu bizi mutlu eder" ifadelerini kullandı."AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYORUM"Hedefinde Avrupa'da oynamak olduğunu söyleyen genç file bekçisi, "Ben de olursa Avrupa olmasını istiyorum. Kendimi oraya göre yetiştirip orayı hedefleyerek oynuyorum. Avrupa'da oynamak için yaşım müsait. Bu kısmettir, ne zaman ne olacağı belli olmaz. Avrupa diye hedefleriz, olmayabilir de. Olmazsa da futbola küsecek halimiz yok. Hedeflerimiz doğrultusunda tabii ki Avrupa'da oynamak istiyorum. İnşallah nasip olur" dedi."MURİÇ'İ YAKINDAN TANIYORUM, İYİ BİR GOLCÜ"Gol krallığı yarışındaki isimlerin oldukça kaliteli olduğunu belirten Akkan, "Oyuncuları bireysel olarak 'bu iyidir, bu kötüdür' diye değerlendirmek haddime değil. Süper Lig'de oynayacak oyuncular kendini kanıtlamış, bir yerlerden gelmiş önemli oyuncular. Biz şu oyuncu kötü filan dersek haddimizi aşmış oluruz. Vedat ile çok yakından oynadığım için biliyorum, iyi bir golcü. Alanyaspor'da Papiss Cisse var. Burak Yılmaz çok iyi bir golcü. Buna benzer sayamadıklarımız olur, Adis Jahovic var. Bu seneki gol sayılarında da denge olduğu için tüm oyuncular kaliteli ve değerli" şeklinde konuştu."GRUP MAÇLARINDA HİÇBİR TAKIMIN YENİLMEZ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"Milli takımda çok iyi bir birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Gökhan Akkan, "Grup maçlarından beri takımın içerisinde olduğum ve beni milli takımın bir parçası yaptığı için Şenol Güneş hocama çok teşekkür ederim. Şenol hoca içerideki birlik beraberliği çok iyi sağladığı için biz grup maçlarında gösterdik ki hiçbir takım yenilmez değildir. Biz Fransa'yı yendik, son maçımızda İzlanda ile berabere kaldık. Çok güzel maçlar oynayarak bir yerlere geldik. Bu birlik ve beraberlik sayesinde gerçekleşti. Biz orada kenetlendikçe tabiri caizse tüm Türkiye kenetlendi. Bu da bize başarıyı getirdi. İnşallah şampiyonada da aynı şekilde devam ederiz" diye konuştu."ÇAYKUR RİZESPOR'UN DAHA YUKARILARDA OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"Ekonomik olarak kulübün bir sıkıntısı olmadığını kaydeden Akkan, "Ekonomik olarak kulübümüzün büyük bir sıkıntısı yok. Anadolu kulüplerinde parmakla gösterilen kulüplerden bir tanesiyiz. Çaykur Rizespor neden ligde yukarılarda, Avrupa yarışında olmasın? Başkanımız, sportif direktörümüz, hocamız ve biz de bunun bilincindeyiz ve bunun için çalışıyoruz ki Rizespor daha yükseklerde, yukarılarda olsun" açıklamasında bulundu."SEZON BAŞINDA ARAMIZDAN AYRILACAK OYUNCULARIN OLACAĞINI BİLİYORDUK"Şu anda takım olarak ortada bir başarısızlık olmadığını vurgulayan milli kaleci, "Geçen sene sezon başı bitirdiğimizde çok düşük bir puanda ve zorlu bir puandaydık ve buna istinaden yapılmış transferler vardı. Bunların çoğu kiralık ve kısa vadeli sözleşmeleri olan oyunculardı. Sezon başladığında sezona girince kiralık oyuncuların takımlara döneceğini ve başka bir planlama yapabileceğini tahmin ediyorduk. O yüzden yeni bir takım kurduk, gidenlerin tabii ki bir etkisi oldu çünkü kaliteli oyunculardı, gelen oyuncular da kaliteli. Baktığımız zaman ortada bir başarısızlık yok, bu takım da iyi bir takım" dedi."TÜRK KALECİLER KENDİNİ AVRUPA'DA GÖSTERMELİ"Türk kaleciler arasında çok güzel bir rekabetin olduğunu söyleyen Gökhan Akkan, "Kalecilik, geçmişe baktığımızda, bundan 5-10 seneye döndüğümüzde, çok tartışmaya açık bir mevkiydi. Şu an çok güzel bir jenerasyon yakalandı, çok güzel bir rekabet var. Rekabet her zaman başarıyı getirir. Rekabetin olması çok hoşuma gidiyor. Türk kaleciler artık kendini Avrupa'da da göstermeli. Kaleciler genç yaşta oynamaya başladılar, bu çok güzel bir şey. İnşallah nasip olursa Avrupa'ya gidip orada da oynamamız lazım" şeklinde konuştu."ŞU ANDAKİ ALTYAPI OYUNCULARI BİLİNÇLİ YETİŞİYOR"Altyapıdaki oyuncuların bilinçli bir şekilde yetiştiğini ifade eden Akkan, "Şu an altyapıdan yetişen oyuncular çok bilinçli bir şekilde yetişiyor. Önlerinde örnekler çoğaldıkça, onların çalışma azmi, hırsı daha da çok artıyor. Altyapıdaki oyuncular önlerindeki kalecilerin başarılarını görüyor. İster istemez düşünüyor ve onlar gibi olmak istiyor. Onlar gibi olmak için çabaladıkça bu da ülkemiz için çok güzel bir duruma dönüşüyor" diye konuştu."YABANCI KURALI SAYESİNDE BİRÇOK OYUNCU AVRUPA'YA GİTTİ"Yabancı kuralı hakkında değerlendirmede bulunan Gökhan Akkan, "Oyuncu kaliteli ise kim olursa oynar; Türk, yabancı fark etmez. Pasaport değil, oyuncu oynuyor. Oyuncu kaliteli olduğu zaman Türk oyuncu da oynuyor. Nitekim bu kural sayesinde çok oyuncumuz Avrupa'ya gitti, umarım daha da devam eder" ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi: Amacımız ligde hatırı sayılır bir kulüp olmak"Hedef ilk 10""Fenerbahçe'yi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz""Süper Lig'de 3 yerli oyuncu oynatma mecburiyeti olsun""1-2 nokta transfer olabilir""Taraftara aidiyet kazandırmak için projeler başlattık""VAR'ın uygulanmasında birtakım sıkıntılar var""Şenol hocamızı tebrik ediyorum"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ ANTALYA, - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Amacımız bir yandan ligde hatırı sayılır, istikrarlı bir kulüp olabilmek, diğer taraftan da bir futbolcu fabrikası olmak" dedi.Süper Lig ekibi Gaziantep FK ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, Başkan Mehmet Büyükekşi kulübün hedefleri ve gelecek planlarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."HEDEF İLK 10"Gaziantep şehrinin Süper Lig'de temsil edilmesinin önemini belirten Büyükekşi, "2020 yılının tüm futbol camiasına başarı getirmesini diliyorum. Tüm futbolculara özellikle Fair-Play'in ön planda olduğu, iyi, sakatlığın olmadığı, başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Gaziantep futbol takımı geçen sene ilk defa Süper Lig'e çıktı ve bu Gaziantep için gerçekten önemli bir başarıydı. Çünkü Gaziantep yıllarca Süper Lig'de temsil edilmiş bir şehir ama yeni takım ilk kez Süper Lig'e çıktı. Koymuş olduğumuz bir hedef vardı, ilk 10 içerisinde olma hedefi, bunu birçok defa tekrarlamıştım zaten. Şu an devre arasındayız, baktığımız zaman 9'uncu durumdayız fakat barajla bu durumdayız, 8'inci ve 9'uncu 24 puana sahip. Hedeflerimizin içerisindeyiz, takımımızdan, hocamızdan ve futbolcularımızdan memnunuz. Memnun olmadığımız tek şey, ilk devre birtakım şanssızlıklar yaşamamız ve çok fazla oyuncumuzun sakatlanması. Bunların bazıları geri döndü ama bazıları maalesef dönemedi. Başta santrforumuz Muğdat Çelik, hiç maç yapmadı, ikinci dönem de sakatlıktan dolayı yapamayacak. Aynı şekilde orta saha oyuncumuz Tetteh dizinden ameliyat oldu, 8 maç oynayabildi. Büyük ihtimal ikinci devre de oynayamayacak çünkü geçirdiği ameliyat çok önemliydi. Bunun dışında sonuçlara baktığımızda memnunuz, iç saha maçlarında biraz daha başarıya ihtiyacımız var. İkinci devre de bunu yapmayı ümit ediyoruz" dedi."FENERBAHÇE'Yİ YENİP YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"Süper Lig'in ikinci yarısına Fenerbahçe maçı ile başlayacaklarını hatırlatan Büyükekşi, "Bizim hedefimizde bir değişiklik yok, yine diyoruz ki ilk 10 içerisinde olalım. Aslında Fenerbahçe ile bahsettiğiniz gibi yeni bir takım olmamız, 14 tane oyuncu transfer etmemiz, diğer taraftan transferlerin gecikmesi ve takımın birlikte kamp yapamaması; ilk maçımızda tabii ki büyük sıkıntılar yarattı ama çok şükür sonra takım toparlandı ve belli bir seviyeye geldi. Şu an takımımız Antalya'da kampta, burada bütün takım beraber kamp yapma fırsatını yakalamış durumda. Bu kampın daha da faydalı olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçında da hedef kendi sahamızda rövanşı alabilmek. İlk yarıda hatırlarsanız Beşiktaş'ı yenmiştik, bu sefer de Fenerbahçe'yi yenip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu."AMACIMIZ LİGDE HATIRI SAYILIR BİR KULÜP OLMAK"Gaziantep Futbol Kulübü'nün sistemli bir şekilde ilerlemesi için planlama yaptıklarını dile getiren Büyükekşi, şunları kaydetti: "Özellikle bu yıl baktığımızda, gerçekten Anadolu takımları 4 büyük takıma karşı daha başarılı. Hem deplasmanda hem de kendi sahasındaki maçlara baktığımızda büyük bir farklılık var. Bunun da özellikle ileriki yıllarda Gaziantep Futbol Kulübü'nü de etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü baktığımızda bugün Sivasspor bu kadar büyük takımın olduğu yerde aradan sıyrılıp büyük bir puan farkıyla da 37 puanla lider. Geçtiğimiz yıllarda Başakşehir aynı şekilde, son üç yılda hep ilk üçte bitirdi. Bu da bize şunu gösteriyor; demek ki istikrarlı, doğru bir yönetim ve doğru bir futbol anlayışıyla başarı da arkasından geliyor. Biz de o yüzden kısa, orta ve uzun vadede hedefler koyuyoruz. Kısa vadede özellikle bu sene takımımızı ilk 10 içerisini sokabilmek, şu andaki yerimiz oldukça önemli, sezonu da bu şekilde bitirme amacındayız. Orta vadeli hedeflerimize baktığımızda ise altyapıya önem vermek istiyoruz. Özellikle 16-20 yaş arası Gaziantep ve Gaziantep çevresinden, daha sonra Türkiye'den gerek amatörlerde gerek gençlerde yetenekleri bulup Gaziantep Futbol Kulübü'nde onların yetenekleri üzerine birtakım artı değerler koymayı hedefliyoruz. Bir pilot takım almayı da hedefliyoruz.. Böylelikle üçüncü ligde oynayacak bir pilot takımla zaman içerisinde, Gaziantep şehri bunu geçtiğimiz 20 yılda başardı, Gaziantep'ten birçok futbolcu yeşerdi, çıktı ve büyük takımlara gitti. Şu an biliyorsunuz yurt dışına giden çok Türk futbolcu var, yurt dışına gönderme hedefimiz de var. Amacımız bir yandan ligde hatırı sayılır, istikrarlı bir kulüp olabilmek, diğer taraftan da bir futbolcu fabrikası olmak. Şu anda gerek Salzburg gerek Leipzig takımları bu konuda son derece başarılı işler yapıyorlar, biz de aynı şeyi hedefliyoruz. Hem kulübün bütçesini belli seviyelerde tutup, biliyorsunuz şu anda özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya sokmuş olduğu harcama limitleri, takımların bütçesinin denk olması da son derece önemli çünkü önümüzdeki yıllarda baktığımızda eğer takımlar bütçesini denk getiremezse puan silmeye kadar giden büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirler. Şu anda baktığımızda büyük takımların hepsi çok büyük borç rakamlarıyla karşı karşıyalar. Bizim bu konudaki şansımız borumuzun olmaması. Borcumuzun olmamasını fırsat bilip bundan sonra da herhangi bir bankaya veya şahıslara veya kurumlara borçlu olmadan bu takımın kendi bütçe rakamları içerisinde en güzel şekilde hayatını devam ettirmesini sağlamak.""SÜPER LİG'DE 3 YERLİ OYUNCU OYNATMA MECBURİYETİ OLSUN"Yerli oyuncuların daha çok forma giymesiyle altyapıya daha çok değer verileceğini söyleyen Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, "Geçmişte bunu Bursaspor başardı. Şöyle bir şey vardı; 100 metreyi 10 saniye altında bir tane atlet koşabilmiş, yıllarca hiç kimse koşamamış. Fakat belli bir süre sonra bir atlet koşunca aynı yıl 3-4 atlet daha koşuyor. Bursaspor bunu başardı, diğer takımların da başaramaması gibi bir şey söz konusu değil, başarabilir. Aslında baktığımızda bu konuda da birtakım tedbirler alınması lazım, özellikle yerli oyuncu konusunda. Benim şöyle bir önerim var; Süper Lig'de takımlara yabancı oyuncu kısıtlaması getirmek yerine en az 3 tane yerli oyuncu oynatma mecburiyeti olsun. Bunun da 2 tanesi altyapıdan yetiştirilme zorunluluğu olsun. Biliyorsunuz şu anda var ama onlar hep yedek kulübesinde bekliyorlar. Onların takımda oynama mecburiyeti olsun 3 oyuncunun ama istediği kadar yabancı oyuncu alabilsin, problem yok. Sadece sahada oynayan 3 Türk oyuncu mecburiyeti olsun. Böylelikle bütün takımlar altyapıya öncelik verir, takımların bütçesi de aşağıya gider. Belki oraya da üst limit getirilmesi lazım, oraya da bir fikrim var. Özelikle 4 büyük takım hariç, 500 bin Euro limiti koymak lazım çünkü futbolculara yeni gelen vergiler takımların maliyetini yüzde 60-70 artırıyor. O yüzden bunları da göz önüne aldığımızda biz Süper Lig takımları olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım, ek bütçeyle hareket etmemiz lazım, bu yüzden de çok yüksek transfer paraları ödemememiz lazım. Eğer bunu başarabilirsek Türkiye'de futbolun gelişmesi adına da büyük katkı sağlanır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı."1-2 NOKTA TRANSFER OLABİLİR"Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Büyükekşi, "Ara transferde biliyorsunuz hem süre çok az hem de takımlar oyuncularını satmak istemiyorlar. Birçoğunun ya sözleşmesinin bitmesine 6 ay var, çok para verseniz olmuyor, az para verseniz oyuncu gelmiyor. Bizim 1-2 oyuncuya ihtiyacımız var, hocamız bir pivot santrfor istiyor, belki orta sahaya bir oyuncu istiyoruz. Olursa arıyoruz ama olmazsa da takımımızla devam edeceğiz. Olabilirse bir pivot santrfor arayışındayız, görüşmelerimiz var ama netleşen bir şey yok. Hedef en iyi şekilde bitirebilmek ama bizim adımlarımız daha çok bundan sonraki yıl, 2020-21 sezonu için olacak. Şu an için sadece 1-2 tane nokta transfer olabilir" şeklinde konuştu."TARAFTARA AİDİYET KAZANDIRMAK İÇİN PROJELER BAŞLATTIK"Taraftarın takımla daha çok özdeşleşmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Başkan Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi: "Zaten bununla ilgili ilk atağımız takımın ismini değiştirmek oldu. Biliyorsunuz daha önce Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ydü. Gazişehir'i Gaziantep yaparak şehrin ismiyle takımın ismini aynı yaptık, özdeşleştirdik. Kampanyamızın ismi 'Gaziantep Tek Yürek, Kırmızı Siyaha Tam Destek'. Kampanyamız üç aşamalı. Birinci aşaması 8827'ye 'destek' mesajı atıp takıma 10 TL'lik destek sağlamak, aslında burada rakam olarak baktığımızda 10 TL'nin hiçbir önemi yok. Ama takıma aidiyet kazandırmak ve taraftarı o konuda motive etmek, 'çorbada benim de tuzum olsun' diyebilmek için bunu başlattık. İkincisi forma satışıydı, ki şu anda bununla ilgili Gaziantep'te 1200 kişinin katıldığı bir gece yaptık, oldukça başarılı geçti ve 240 bin forma sattık. Bu forma satışımız gerçekten önemli, ayrıca şu anda internet sitemizden forma satışımız devam ediyor. Üçüncü de direkt nakdi yardımlarla ilgili Ziraat Bankası'nda, İş Bankası'nda ve Denizbank'ta kulüp adına açılmış hesaplar var. Yurt içi için TL, yurt dışı için Dolar ve Euro hesapları mevcut. Üç şekilde de kampanyamız devam diyor. Bu konuda aslında şu çok önemliydi; az önce sizin de bahsettiğiniz gibi şehrin takıma destek olmasıydı. Bunun da çıktısı seyirci, futbol takımlarının 12'nci gücü seyirci, 11 oyuncu ve seyirci ise 12'nci. Orada istediğimiz yerde değiliz. Bu takım 1'inci ligdeyken 2 bin seyirciye oynuyordu, sezon başında 5 bindi, şu anda 8-10 bin ortalamayla gidiyor. Büyük maçlarda Beşiktaş maçında 15 bin, Galatasaray maçında 17 bin seyirciye gittik ama bunlar bizim için yeterli değil çünkü 33 bin 500 kişilik bir stadımız var. Hedefimiz en az 20 bine çıkmak ve daha sonra da bunu artırabilmek. Bununla ilgili projelerimiz var, şu anda bir proje üzerinde çalışıyoruz. Biz, Gaziantep şehrine değer yaratmak istiyoruz. Katma değer konusunda çalışmalarım geçmişte Türkiye ile ilgili oldu şimdi ise Gaziantep ile ilgili olacak. Projemizin ismi 'Gaziantep Futbol Kulübü İnovasyon Gelişimcilik ve Sportif Faaliyetler Platformu' adı altında bir çalışma başlatacağız ve 15-30 yaş gençleri burada bir araya toplayıp onlarla birtakım çalışmalar yapıp, bir aidiyet yaratmak istiyoruz. Bunu başarabilirsek bu konuda önemli bir gerçekleşmenin hem takım taraftarlığını hem de şehirdeki gençlere katkı sağlayacağını düşünüyoruz.""VAR'IN UYGULANMASINDA BİRTAKIM SIKINTILAR VAR"Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ile ilgili olarak ise Büyükekşi, şu değerlendirmede bulundu: "VAR aslında sistem olarak oldukça güzel, birtakım haksızlıkların önüne geçecek bir uygulama. Fakat uygulamanın operasyonunda şu ara birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Örnek vermek gerekirse; bizim 2 golümüz oldu ve sayılmadı ama tüm spor yorumcuları dahil hiç kimse neden sayılmadığını anlamadı, biz de anlamadık ve VAR'a da gidilmedi ama iki sefer oyuncumuz VAR ile kırmızı kart gördü. Sanki bazı yerlerde devreye sokuldu, bazı yerlerde sokulmadı. Birçok takımın da uygulamayla ilgili şikayeti var, uygulama konusunda hem kamuoyunun hem de kulüplerin aydınlatılması lazım. Uygulamalar arasında farklılıklar var, bu da kafada birtakım endişeler yaratıyor, bunların ortadan kaldırılması lazım. Sonuçta futbol; birincisi göze hoş gelen ve insanların seyir zevkiyle ilgili olan bir şey, ikincisi de bu durum maçlarda çok fazla duraklamaya neden oluyor, bunun da ortadan kaldırılması lazım. Maçlar 8-10-12 dakika uzamaya başladı, aradaki duraklamalar futbolcunun soğumasına ve motivasyon kaybına sebep oluyor. Bunun da ortadan kaldırılması lazım.""ŞENOL HOCAMIZI TEBRİK EDİYORUM"Milli takımın son derece başarılı olduğunu da söyleyen Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yeni bir takım kuruldu, Şenol hocamız da son derece başarılı, tebrik ediyorum Şenol Güneş hocamızı. Ondan önce rahmetli Hasan Doğan benim çok yakın arkadaşımdı, Hasan Doğan döneminde bir Avrupa 3'üncülüğümüz var biliyorsunuz, o zaman bütün maçları rahmetli Hasan Bey ile beraber takip etmiştik, oradaydık ve ailecek çok büyük sevinçler yaşadık. Oradaki ilk maçımız çok şanssızdı, sonraki maçlarımız son derece başarılıydı. Yine Şenol hocamızla Dünya Kupası'nda yaşadığımız çok büyük bir başarı var, inşallah onu tekrar ederiz diye ümit ediyoruz. Maçların iki tanesinin de Bakü'de olması bana göre bizim için çok büyük bir avantaj. Orada çok büyük bir taraftar desteğimizin olacağını düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçireceğimize inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Konyasporlu Nejc Skubic: Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı"Aykut Kocaman benim için en iyi hoca""İnanın bu durumdan çıkacağız""Ligde talihsiz sonuçlar aldık""Takımıma güveniyorum""1-2 maç yenildikten sonra özgüvenimizi kaybettik""Birini seç derlerse o Ömer Ali olur""İlk seçeneğim her zaman Konyaspor"Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ - Namık Kemal KILINÇ/ ANTALYA, - İttifak Holding Konyaspor'un Slovenyalı sağ beki Nejc Skubic, "Transfer teklifleri geçmişte kaldı. Yaklaşık 3 yıl kadar önce. Şu an ne ben ne de bir başkası transferden bahsedecek durumda değiliz. Takımı bırakmak ya da ayrılmaktan bahsetmeyeceğim. Şu an bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı. Bana soracak olursanız kariyerimin sonuna kadar burada kalmayı tercih ederim" dedi.Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'un 30 yaşındaki oyuncusu Nejc Skubic, yeşil-beyazlı takımın Antalya'da devam eden devre arası kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Hazırlıkların iyi gittiğini ve bunun meyvelerini lig maçlarında alacaklarını belirten Nejc Skubic, "Ligde talihsiz sonuçlar alıp, kayıplar yaşadık. Bu da bizim özgüvenimize etki etti. Ancak bunlar geride kaldı. Şimdi pozitif olma zamanı, iyi hazırlanma, iyi çalışma zamanı. Kampa dönecek olursak, takım olarak gerçekten iyi çalışıyoruz. Sıkı antrenmanlar yapıyoruz. Bunun da olumlu sonuçlarını umarım ligde göreceğiz" diye konuştu."TAKIM ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM"Ligin ikinci yarısı öncesi takım arkadaşlarına güvendiğini dile getiren Skubic, "Her şeyden önce iyi ve sıkı çalışmanız gerekiyor. Her zaman mesleğinize karşı dürüst olmanız gerekiyor. Uzun süre performansınızı korumanız gerekiyor. Bu şekilde de sakatlıksız oynayabilirsiniz. Başarının anahtarı da budur diyebilirim; dürüstlük ve sıkı çalışma. Son dönemlerdeki performansımızdan ve takımın bulunduğu konumdan mutlu değilim. Bunun için kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Bunu sadece ben ya da o değil, herkesin yapması, kendimizi daha fazla zorlamamız gerekiyor. Taraftarlarımızın yüzünü güldürebilmemiz için bunu yapmamız lazım. Ben takımıma güveniyorum. İyi oyunculardan oluşan iyi bir takımız. Önümüzde 17 lig maçımız var, eğer bu dediklerimi yaparsak ben başarıyı yakalayacağımıza, taraftarımızı mutlu edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı."1-2 MAÇ KAYBETTİKTEN SONRA GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"Ligin ilk yarısında geçirdikleri kötü dönemle ilgili de konuşan Slovenyalı sağ bek, "1-2 maç kaybettikten sonra güvenimizi kaybettik. Burada her şeyin aleyhimize olduğu kısır bir döngünün içine girdik. İyi maçlarımız da oldu, kötü oynadığımız maçlar da oldu. Ancak son 3-4 haftada bu durumu değiştirdik. Daha iyi oynamaya başladık, daha fazla enerji ortaya koyduk. Sahada daha çok kavga etmeye başladık. Ama hayat devam ediyor. Ben puanların geleceğine inanıyorum. Psikolojinin düzelmesi gerekiyor. Özgüvenimizin düzelmesi gerekiyor. Geleceğe bakmalıyız. İyi hazırlanırsak, Ankaragücü karşısında daha farklı bir yüzümüzü gösterebiliriz" dedi."SON 8-9 MAÇTA SAVUNMAYA BİRAZ DAHA ÖZEN GÖSTERDİM"Geçtiğimiz sezonlara göre savunmaya daha çok önem vermesiyle ilgili soruyu ise Skubic şöyle yanıtladı: "Tabii ki işin savunma kısmına önem vermem gerekiyor. Ancak bu benim hücum özelliğimi kaybettiğim anlamına gelmiyor. Son 8-9 maçta biraz daha savunmaya özen göstermiş olabilirim. Ancak önemli olan benim her seferinde atağa çıkmam değil, hep birlikte bir arada kalmamız. İlk 7 haftada neden sadece 1 kere kaybettik. Savunmada kompakt oyun olduğu için. Savunma gerçekten çok önemlidir. Çünkü 0-0'ı koruduğunuz sürece öne geçmesi şansınız vardır. 20 kere ileri çıkmamın önemi yok. Takım olarak hareket etmemiz daha önemli.""BİRİNİ SEÇ DERLERSE O ÖMER ALİ OLUR"Saha içi ve dışında Ömer Ali Şahiner ile çok iyi anlaştığını söyleyen Skubic, şunları kaydetti: "Ömer Ali ile daha rahatım diyebilirim. Çünkü 4 senedir beraberiz ve kardeş gibiyiz. Hem saha içinde hem dışında çok iyi iletişimimiz var. Ancak oyun açısından bakacak olursak isim çok önemli değil. Benim işim kim gelirse gelsin ona yardımcı olmak, onunla iyi iletişim kurmak. Hep birlikte kalmamız gerekiyor. İletişim kurmamız, birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Takıma puanı da bunlar getiriyor. Bana bir seçim yap derlerse tabii ki Ömer Ali'yi seçerim. Ama dediğim gibi isim fark etmez. Saha içinde 11'e 11 oynuyoruz. Herkes işini yapar.""BİR ARADA KALMA, SAVAŞMA VE BU DURUMU DÜZELTME ZAMANI"Daha önce Avrupa'dan transfer teklifi aldığını ancak gitmediğini söyleyen Skubic, "Transfer teklifleri geçmişte kaldı. Yaklaşık 3 yıl kadar önce. Şu an ne ben ne de bir başkası transferden bahsedecek durumda değiliz. Takımı bırakmak ya da ayrılmaktan bahsetmeyeceğim. Şu an bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı. Bana soracak olursanız ben kariyerimin sonuna kadar burada kalmayı tercih ederim. Daha önce söylediğim gibi burası benim ikinci evim. Özellikle de bu ara daha çok tercih ederim. Zor zamanlardan geçiyoruz ve bu zor zamanlarda Konyaspor'a sahip çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."İLK SEÇENEĞİM HER ZAMAN KONYASPOR"İlk seçeneğinin her zaman Konyaspor olduğunu vurgulayan Skubic, "Tabii ki her zaman ilk seçeneğim Konya ve Konyaspor olacaktır. Bunun dışında herhangi bir şey düşünmüyorum bile. Her zaman maçlarda ve antrenmanlarda maksimumumu vermeye çalıştım. Ben profesyonel bir oyuncuyum ve insanlara gösterdiğim yüzüm de bu" dedi."AYKUT KOCAMAN BENİM İÇİN EN İYİ HOCA"Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında da konuşan Skubic, şu ifadeleri kullandı: "Benim için en iyi hoca diyebilirim. Ben buraya Slovenya'dan geldim. Bana güvendi ve 11'de oynattı. Ben de oynarken hem Aykut hoca hem de bütün Konya için kalbimi vererek oynadım. Hoca olarak çok iyi bir hoca, aynı zamanda çok da iyi bir insan. Bu da en değerlisi, en önemlisi. Sadece kendisi değil, aynı zamanda ekibi de çok değerli. Bütün rakiplerimiz için, frikikler, kornerler için çalışmalar, hazırlıklar yapılıyor. Aykut hoca ile çalıştığım için hem mutluyum hem de onurluyum.""İNANIN BU DURUMDAN ÇIKACAĞIZ"Son olarak Konyaspor taraftarından kendilerine inanmasını isteyen Nejc Skubic, sözlerini şöyle noktaladı: "İnanın bu durumdan çıkacağız. İnanın, inanın sezonu daha yukarılarda, daha iyi durumda bitireceğiz."

Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılamaİbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ ANTALYA, - Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bu sabah uçakla Antalya'ya geldi. Sarı kırmızılıları havalimanında yaklaşık 200 taraftarı coşkuyla karşıladı.İstanbul'da ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Galatasaray, çalışmaların ikinci bölümü için bu sabah uçakla Antalya'ya geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında yaklaşık 200 taraftar karşıladı. Taraftarlar kafileye marşlar ve tezahüratlarla destek verdi.FATİH TERİM'E ÇİÇEK VERDİLERFutbolculara ve teknik heyete büyük ilgi gösteren taraftarlar, "İmparator" tezahüratlarıyla da teknik direktör Fatih Terim'e çiçek takdim etti. Terim ve futbolcular kendilerini karşılamaya gelenlere teşekkür etti."ZORLU'DA NE KONUŞULDU?"Sarı kırmızılı taraftarlar, takım otobüsü hareket ederken, uzun süre kamuoyunda tartışılan "Zorlu zirvesi" ile ilgili dev bir pankart açtı. Taraftarlar, "Zaferlerin büyüklüğü mücadelenin Zorluğu ile ölçülür" yazılı pankart açarak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp ve Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Koç'un İstanbul'daki Zorlu Center'da yaptığı görüşmeye gönderme yaptı. Taraftarın hedefinde ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç vardı. Koç aleyhine tezahürat yapan taraftarlar, "Zorlu Center'da ne konuşuldu?" diye bağırdı.İLK HAZIRLIK MAÇI ALTAY'LAGalatasaray, 14 Ocak Salı gününe kadar kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Sarı-kırmızılılar kamp çalışmaları kapsamında bugün TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay ile karşılaşacak. Mücadele, sarı-kırmızılıların kamp yapacağı Sueno Hotels Golf Belek'e ait tesislerde saat 16.00'da başlayacak.Terim'in öğrencileri ikinci hazırlık maçını ise TFF 1'inci Lig takımlarından Adana Demirspor'a karşı oynayacak. Belek'teki müsabaka, yarın saat 18.00'de oynanacak.Antalya'daki kamp hazırlıkları sonrası hava yoluyla Salı günü Trabzon'a gidecek olan Galatasaray, ardından kara yoluyla Rize'ye geçecek. Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Çaykur Rizespor ile 15 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda oynayacağı maç için bu kentte kampa girecek.Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönerek Süper Lig'in 18'inci haftasında Yukatel Denizlispor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda konuk edeceği maçın hazırlıklarına başlayacak.ONYEKURU KADRODA YOKGalatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kiraladığı 22 yaşındaki Nijeryalı forvet Henry Onyekuru, geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampı kadrosuna alınmadı.Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina."

Brezilyalı Jailson: Şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum"Hocamın nerede ne zaman ihtiyacı olursa hazırım""Rodrigues mükemmel bir futbolcu""Gustavo çok tecrübeli bir oyuncu""Konsantre olup işimizi yapacağız ki taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu verelim""Burada kalmak istiyorum asla gitmek istemem"Mustafa AKIN/ Belek, - Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, "Kontratımın sonuna kadar kalmak istiyorum. Burada bir şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum" dedi.İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Jailson basın toplantısı düzenledi. Konakladıkları otelde konuşan Jailson, devre arası kampının çok önemli olduğunu belirterek, "Bir dönem daha fazla çalışmak için, hocamızın bizden istediklerini getirebilmek için kamp önemli. Bizim en büyük hedefimiz; ikinci yarıya daha güçlü şekilde hazırlanıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak" ifadelerini kullandı."HOCAMIN NEREDE NE ZAMAN İHTİYACI OLURSA HAZIRIM"Jailson, stoper ve orta sahada görev alması ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Ben esasen orta saha oyuncusuyum. Ama hocamın nerede ne zaman ihtiyacı olursa hazırım. Savunma pozisyonuna her geçen gün daha çok adapte oluyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. Konsantre bir şekilde çalışıyorum. Gol için çok mutluyum, bizim için çok önemliydi. Şampiyonluk yolunda alınabilecek her galibiyet bizim için çok önemli. Her idmandan sonra takım olarak bitiricilik çalışmaları yapıyorum" diye cevap verdi."RODRİGUES MÜKEMMEL BİR FUTBOLCU"Brezilyalı futbolcu, "Rodrigues mi sen mi daha hızlısın?" sorusuna ise, "Sanırım cevabım hayır. O gerçekten mükemmel bir futbolcu, çok hızlı. Hız konusunda onunla yarışamam" dedi."GUSTAVO ÇOK TECRÜBELİ BİR OYUNCU"Sarı-lacivertli ekibe sezon başında dahil olan Gustavo hakkında da konuşan Jailson, "Milli takımda oynadığı zamanlardan beri takip ettiğim bir oyuncuydu. Bayern, Marsilya kariyeri elde etti. Çok tecrübeli bir oyuncu. Onunla aynı formayı giymek benim için bir onur. Ben de gerçekten minnettarım, çok mutluyum. Bana gerçekten yardım ediyor. Futbolumu geliştirmek için sürekli konuşuyor" şeklinde konuştu."KONSANTRE OLUP İŞİMİZİ YAPACAĞIZ Kİ TARAFTARIMIZA HAK ETTİĞİ ŞAMPİYONLUĞU VERELİM"Jailson, Süper Lig'de ikinci devrenin nasıl geçeceğinin sorulması üzerine ise şu ifadeleri kullandı: "Türkiye liginin rekabetinin ne seviyede olduğunu biliyoruz. 4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Konsantre olup işimizi yapacağız ki taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu verelim.""BURADA KALMAK İSTİYORUM, ASLA GİTMEK İSTEMEM"Transfer döneminde kendisiyle ilgilenen kulüpler olduğunun hatırlatılması üzerine Jailson, "Öncelikle bu tarz kararları menajerime bırakıyorum. Ben burada kalmak istiyorum, asla gitmek istemem. Ailem ve ben burada mutluyuz. Kontratımın sonuna kadar kalmak istiyorum. Burada bir şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek istiyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Jailson'un açıklamaları

Kaynak: DHA