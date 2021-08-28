Günün maçları! Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2021 bugün maç var mı? Hatayspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Günün maçları! Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2021 bugün maç var mı? Hatayspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Günün maçları! Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2021 bugün maç var mı? Hatayspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Yeni sezonda günün maçları neler merak ediliyor. Lig maçları tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçları halen devam etmektedir. Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2021 bugün maç var mı? İşte, günün maçları! Hatayspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Menemenspor Ümraniyespor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor Eyüpspor maçı hangi kanalda?

Liglerin başlamasıyla maçlar tüm hızıyla devam ediyor. Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2021 bugün maç var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte, günün maçları!

GÜNÜN MAÇLARI

  1. 14.30 Manchester City-Arsenal S Sport 1
  2. 17.00 Norwich City-Leicester CityS Sport
  3. 18.00 Celta Vigo-Athletic BilbaoSpor Smart
  4. 19.15 Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK beIN Sports 2
  5. 19.15 Medipol Başakşehir-KayserisporbeIN Sports 1
  6. 19.15 Keçiörengücü-Adanaspor TRT Avaz
  7. 19.15 Kocaelispor-Samsunspor TRT Spor
  8. 19.30 Liverpool-ChelseaS Sport 1
  9. 19.30 Atalanta-BolognaS Sport 2
  10. 20.00 Porto-AroucaS Sport 2
  11. 20.30 Elche-Sevilla Spor Smart
  12. 20.30 Real Sociedad-LevanteSpor Smart 2
  13. 21.45 Hatayspor-AlanyasporbeIN Sports 2
  14. 21.45 Beşiktaş-Fatih KaragümrükbeIN Sports 2
  15. 21.45 Menemenspor-ÜmraniyesporTRT Avaz
  16. 21.45 Bursaspor-EyüpsporTRT Spor
  17. 21.45 Juventus-EmpoliS Sport 2
  18. 22.30 Famalicao-Sporting LisbonS Sport 2
  19. 23.00 Real Betis-Real MadridSpor Smart
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Günün maçları! Bugün hangi maçlar var? 28 Ağustos 2021 bugün maç var mı? Hatayspor Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? - Haberler
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