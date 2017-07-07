Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.503 -0,15
BIST ANKARA 122.241 -0,10
BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.503 -0,15
BIST ANKARA 122.241 -0,10
BIST ANTALYA 54.437 0,52
BIST BALIKESİR 87.918 -0,24
BIST BURSA 184.207 -0,50
BIST DENIZLI 77.847 1,14
BIST ISTANBUL 93.422 -0,12
BIST IZMIR 131.210 -0,24
BIST KAYSERI 270.093 -0,64
BIST KOCAELI 181.459 -0,25
BIST KONYA 57.374 -0,32
BIST TEKIRDAĞ 166.621 1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)