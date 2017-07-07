Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.503 -0,15
BIST ANKARA 122.241 -0,10
BIST ANTALYA 54.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|126.503
|-0,15
|BIST ANKARA
|122.241
|-0,10
|BIST ANTALYA
|54.437
|0,52
|BIST BALIKESİR
|87.918
|-0,24
|BIST BURSA
|184.207
|-0,50
|BIST DENIZLI
|77.847
|1,14
|BIST ISTANBUL
|93.422
|-0,12
|BIST IZMIR
|131.210
|-0,24
|BIST KAYSERI
|270.093
|-0,64
|BIST KOCAELI
|181.459
|-0,25
|BIST KONYA
|57.374
|-0,32
|BIST TEKIRDAĞ
|166.621
|1,13