Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.952 0,07
BIST ANKARA 122.773 0,25
BIST ANTALYA 54.

Günün İlk Yarısında Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 126.952 0,07
BIST ANKARA 122.773 0,25
BIST ANTALYA 54.005 -0,43
BIST BALIKESİR 88.559 0,83
BIST BURSA 186.063 0,55
BIST DENIZLI 77.902 -1,30
BIST ISTANBUL 94.074 0,42
BIST IZMIR 132.411 0,54
BIST KAYSERI 275.972 1,79
BIST KOCAELI 183.246 0,42
BIST KONYA 57.915 0,39
BIST TEKIRDAĞ 165.645 0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)