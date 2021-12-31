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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.889-0,69BIST ANKARA2.6060,51BIST ANTALYA3.7813,42BIST BALIKESİR2.6441,39BIST BURSA5.2931,57BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA21.889-0,69
BIST ANKARA2.6060,51
BIST ANTALYA3.7813,42
BIST BALIKESİR2.6441,39
BIST BURSA5.2931,57
BIST DENIZLI1.7320,04
BIST ISTANBUL2.0571,66
BIST IZMIR3.8721,36
BIST KAYSERI10.3490,46
BIST KOCAELI5.3911,25
BIST KONYA2.2431,13
BIST TEKIRDAĞ11.2300,64
BIST AYDIN1.1010,81
BIST MANISA1.3810,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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