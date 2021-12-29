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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA21.4700,13BIST ANKARA2.6160,77BIST ANTALYA3.6060,16BIST BALIKESİR2.5320,14BIST BURSA5.0633,23BIST DENIZLI1.7230,02BIST ISTANBUL2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA21.4700,13
BIST ANKARA2.6160,77
BIST ANTALYA3.6060,16
BIST BALIKESİR2.5320,14
BIST BURSA5.0633,23
BIST DENIZLI1.7230,02
BIST ISTANBUL2.0461,48
BIST IZMIR3.8610,21
BIST KAYSERI10.4570,14
BIST KOCAELI5.3731,69
BIST KONYA2.2450,21
BIST TEKIRDAĞ11.3601,06
BIST AYDIN1.110-0,33
BIST MANISA1.3620,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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