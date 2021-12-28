Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA21.0480,58BIST ANKARA2.637-0,06BIST ANTALYA3.615-0,86BIST BALIKESİR2.5834,28BIST BURSA5.0180,73BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|21.048
|0,58
|BIST ANKARA
|2.637
|-0,06
|BIST ANTALYA
|3.615
|-0,86
|BIST BALIKESİR
|2.583
|4,28
|BIST BURSA
|5.018
|0,73
|BIST DENIZLI
|1.732
|-0,76
|BIST ISTANBUL
|2.059
|0,37
|BIST IZMIR
|3.895
|0,00
|BIST KAYSERI
|10.676
|-0,62
|BIST KOCAELI
|5.402
|0,31
|BIST KONYA
|2.268
|0,14
|BIST TEKIRDAĞ
|11.492
|-0,21
|BIST AYDIN
|1.113
|-1,50
|BIST MANISA
|1.387
|-0,95
AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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