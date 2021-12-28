Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim BIST ADANA 21.048 0,58 BIST ANKARA 2.637 -0,06 BIST ANTALYA 3.615 -0,86 BIST BALIKESİR 2.583 4,28 BIST BURSA 5.018 0,73 BIST DENIZLI 1.732 -0,76 BIST ISTANBUL 2.059 0,37 BIST IZMIR 3.895 0,00 BIST KAYSERI 10.676 -0,62 BIST KOCAELI 5.402 0,31 BIST KONYA 2.268 0,14 BIST TEKIRDAĞ 11.492 -0,21 BIST AYDIN 1.113 -1,50 BIST MANISA 1.387 -0,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi