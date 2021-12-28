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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA21.0480,58BIST ANKARA2.637-0,06BIST ANTALYA3.615-0,86BIST BALIKESİR2.5834,28BIST BURSA5.0180,73BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA21.0480,58
BIST ANKARA2.637-0,06
BIST ANTALYA3.615-0,86
BIST BALIKESİR2.5834,28
BIST BURSA5.0180,73
BIST DENIZLI1.732-0,76
BIST ISTANBUL2.0590,37
BIST IZMIR3.8950,00
BIST KAYSERI10.676-0,62
BIST KOCAELI5.4020,31
BIST KONYA2.2680,14
BIST TEKIRDAĞ11.492-0,21
BIST AYDIN1.113-1,50
BIST MANISA1.387-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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