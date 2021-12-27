Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA20.7146,29BIST ANKARA2.6551,64BIST ANTALYA3.6761,43BIST BALIKESİR2.4501,29BIST BURSA4.9632,29BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|20.714
|6,29
|BIST ANKARA
|2.655
|1,64
|BIST ANTALYA
|3.676
|1,43
|BIST BALIKESİR
|2.450
|1,29
|BIST BURSA
|4.963
|2,29
|BIST DENIZLI
|1.749
|0,42
|BIST ISTANBUL
|2.081
|0,94
|BIST IZMIR
|3.926
|1,02
|BIST KAYSERI
|10.842
|1,01
|BIST KOCAELI
|5.483
|2,50
|BIST KONYA
|2.277
|0,79
|BIST TEKIRDAĞ
|11.414
|1,30
|BIST AYDIN
|1.135
|2,22
|BIST MANISA
|1.413
|0,63
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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