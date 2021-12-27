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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA20.7146,29BIST ANKARA2.6551,64BIST ANTALYA3.6761,43BIST BALIKESİR2.4501,29BIST BURSA4.9632,29BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA20.7146,29
BIST ANKARA2.6551,64
BIST ANTALYA3.6761,43
BIST BALIKESİR2.4501,29
BIST BURSA4.9632,29
BIST DENIZLI1.7490,42
BIST ISTANBUL2.0810,94
BIST IZMIR3.9261,02
BIST KAYSERI10.8421,01
BIST KOCAELI5.4832,50
BIST KONYA2.2770,79
BIST TEKIRDAĞ11.4141,30
BIST AYDIN1.1352,22
BIST MANISA1.4130,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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