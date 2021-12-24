Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.3523,03BIST ANKARA2.5201,05BIST ANTALYA3.666-0,76BIST BALIKESİR2.4011,76BIST BURSA4.7763,31BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.352
|3,03
|BIST ANKARA
|2.520
|1,05
|BIST ANTALYA
|3.666
|-0,76
|BIST BALIKESİR
|2.401
|1,76
|BIST BURSA
|4.776
|3,31
|BIST DENIZLI
|1.732
|0,43
|BIST ISTANBUL
|2.007
|1,98
|BIST IZMIR
|3.789
|1,02
|BIST KAYSERI
|10.630
|0,40
|BIST KOCAELI
|5.134
|3,14
|BIST KONYA
|2.237
|1,17
|BIST TEKIRDAĞ
|11.170
|1,41
|BIST AYDIN
|1.091
|0,82
|BIST MANISA
|1.360
|0,92
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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