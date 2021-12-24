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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.3523,03BIST ANKARA2.5201,05BIST ANTALYA3.666-0,76BIST BALIKESİR2.4011,76BIST BURSA4.7763,31BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.3523,03
BIST ANKARA2.5201,05
BIST ANTALYA3.666-0,76
BIST BALIKESİR2.4011,76
BIST BURSA4.7763,31
BIST DENIZLI1.7320,43
BIST ISTANBUL2.0071,98
BIST IZMIR3.7891,02
BIST KAYSERI10.6300,40
BIST KOCAELI5.1343,14
BIST KONYA2.2371,17
BIST TEKIRDAĞ11.1701,41
BIST AYDIN1.0910,82
BIST MANISA1.3600,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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