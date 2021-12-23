Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 18.161 0,33 BIST ANKARA 2.509 1,33 BIST ANTALYA 3.815 -0,69 BIST BALIKESİR 2.380 -0,83 BIST BURSA 4.763 -0,22 BIST DENIZLI 1.744 0,21 BIST ISTANBUL 1.980 1,41 BIST IZMIR 3.774 0,26 BIST KAYSERI 10.507 0,69 BIST KOCAELI 5.050 -1,13 BIST KONYA 2.238 1,03 BIST TEKIRDAĞ 11.184 -0,28 BIST AYDIN 1.098 -0,05 BIST MANISA 1.358 0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi