Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.1610,33BIST ANKARA2.5091,33BIST ANTALYA3.815-0,69BIST BALIKESİR2.380-0,83BIST BURSA4.763-0,22BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|18.161
|0,33
|BIST ANKARA
|2.509
|1,33
|BIST ANTALYA
|3.815
|-0,69
|BIST BALIKESİR
|2.380
|-0,83
|BIST BURSA
|4.763
|-0,22
|BIST DENIZLI
|1.744
|0,21
|BIST ISTANBUL
|1.980
|1,41
|BIST IZMIR
|3.774
|0,26
|BIST KAYSERI
|10.507
|0,69
|BIST KOCAELI
|5.050
|-1,13
|BIST KONYA
|2.238
|1,03
|BIST TEKIRDAĞ
|11.184
|-0,28
|BIST AYDIN
|1.098
|-0,05
|BIST MANISA
|1.358
|0,06
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500