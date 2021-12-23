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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.1610,33BIST ANKARA2.5091,33BIST ANTALYA3.815-0,69BIST BALIKESİR2.380-0,83BIST BURSA4.763-0,22BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.1610,33
BIST ANKARA2.5091,33
BIST ANTALYA3.815-0,69
BIST BALIKESİR2.380-0,83
BIST BURSA4.763-0,22
BIST DENIZLI1.7440,21
BIST ISTANBUL1.9801,41
BIST IZMIR3.7740,26
BIST KAYSERI10.5070,69
BIST KOCAELI5.050-1,13
BIST KONYA2.2381,03
BIST TEKIRDAĞ11.184-0,28
BIST AYDIN1.098-0,05
BIST MANISA1.3580,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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