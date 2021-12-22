Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.2380,71BIST ANKARA2.568-0,50BIST ANTALYA4.0023,42BIST BALIKESİR2.4230,98BIST BURSA4.9800,25BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.2380,71
BIST ANKARA2.568-0,50
BIST ANTALYA4.0023,42
BIST BALIKESİR2.4230,98
BIST BURSA4.9800,25
BIST DENIZLI1.7530,72
BIST ISTANBUL2.027-2,03
BIST IZMIR3.923-1,73
BIST KAYSERI10.6651,27
BIST KOCAELI5.288-3,11
BIST KONYA2.2430,65
BIST TEKIRDAĞ11.390-3,42
BIST AYDIN1.1191,01
BIST MANISA1.391-0,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title