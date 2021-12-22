Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 19.238 0,71 BIST ANKARA 2.568 -0,50 BIST ANTALYA 4.002 3,42 BIST BALIKESİR 2.423 0,98 BIST BURSA 4.980 0,25 BIST DENIZLI 1.753 0,72 BIST ISTANBUL 2.027 -2,03 BIST IZMIR 3.923 -1,73 BIST KAYSERI 10.665 1,27 BIST KOCAELI 5.288 -3,11 BIST KONYA 2.243 0,65 BIST TEKIRDAĞ 11.390 -3,42 BIST AYDIN 1.119 1,01 BIST MANISA 1.391 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi