Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.921-4,91BIST ANKARA2.659-4,87BIST ANTALYA3.8483,09BIST BALIKESİR2.432-2,58BIST BURSA5.024-4,69BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.921-4,91
BIST ANKARA2.659-4,87
BIST ANTALYA3.8483,09
BIST BALIKESİR2.432-2,58
BIST BURSA5.024-4,69
BIST DENIZLI1.7550,17
BIST ISTANBUL2.099-6,97
BIST IZMIR4.061-5,36
BIST KAYSERI10.588-0,24
BIST KOCAELI5.547-7,28
BIST KONYA2.2700,56
BIST TEKIRDAĞ11.767-7,07
BIST AYDIN1.136-0,17
BIST MANISA1.451-3,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

Son dakika: Kayıplar artınca iki kez işlemler durduruldu! Borsa günü 1,35 puan düşüşle kapattı

 BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta 'yukarı adım kuralı' uygulanacak

BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title