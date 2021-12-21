Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.921-4,91BIST ANKARA2.659-4,87BIST ANTALYA3.8483,09BIST BALIKESİR2.432-2,58BIST BURSA5.024-4,69BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.921
|-4,91
|BIST ANKARA
|2.659
|-4,87
|BIST ANTALYA
|3.848
|3,09
|BIST BALIKESİR
|2.432
|-2,58
|BIST BURSA
|5.024
|-4,69
|BIST DENIZLI
|1.755
|0,17
|BIST ISTANBUL
|2.099
|-6,97
|BIST IZMIR
|4.061
|-5,36
|BIST KAYSERI
|10.588
|-0,24
|BIST KOCAELI
|5.547
|-7,28
|BIST KONYA
|2.270
|0,56
|BIST TEKIRDAĞ
|11.767
|-7,07
|BIST AYDIN
|1.136
|-0,17
|BIST MANISA
|1.451
|-3,40
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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