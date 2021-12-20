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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.8653,23BIST ANKARA2.8601,01BIST ANTALYA3.6824,17BIST BALIKESİR2.5081,67BIST BURSA5.574-0,55BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA21.8653,23
BIST ANKARA2.8601,01
BIST ANTALYA3.6824,17
BIST BALIKESİR2.5081,67
BIST BURSA5.574-0,55
BIST DENIZLI1.8130,12
BIST ISTANBUL2.2940,72
BIST IZMIR4.4261,02
BIST KAYSERI11.105-1,20
BIST KOCAELI6.0771,58
BIST KONYA2.3230,71
BIST TEKIRDAĞ12.9092,49
BIST AYDIN1.1790,29
BIST MANISA1.5350,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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