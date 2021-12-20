Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 21.865 3,23 BIST ANKARA 2.860 1,01 BIST ANTALYA 3.682 4,17 BIST BALIKESİR 2.508 1,67 BIST BURSA 5.574 -0,55 BIST DENIZLI 1.813 0,12 BIST ISTANBUL 2.294 0,72 BIST IZMIR 4.426 1,02 BIST KAYSERI 11.105 -1,20 BIST KOCAELI 6.077 1,58 BIST KONYA 2.323 0,71 BIST TEKIRDAĞ 12.909 2,49 BIST AYDIN 1.179 0,29 BIST MANISA 1.535 0,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) BIST-50 endeksindeki paylarda, bugün açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanacak AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi