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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA24.3865,11BIST ANKARA3.2364,52BIST ANTALYA3.8654,18BIST BALIKESİR2.6123,15BIST BURSA6.3522,64BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA24.3865,11
BIST ANKARA3.2364,52
BIST ANTALYA3.8654,18
BIST BALIKESİR2.6123,15
BIST BURSA6.3522,64
BIST DENIZLI2.0001,70
BIST ISTANBUL2.5904,39
BIST IZMIR5.0164,94
BIST KAYSERI12.6262,13
BIST KOCAELI6.8904,33
BIST KONYA2.5792,75
BIST TEKIRDAĞ13.4494,45
BIST AYDIN1.3352,79
BIST MANISA1.7484,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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