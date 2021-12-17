Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA24.3865,11BIST ANKARA3.2364,52BIST ANTALYA3.8654,18BIST BALIKESİR2.6123,15BIST BURSA6.3522,64BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|24.386
|5,11
|BIST ANKARA
|3.236
|4,52
|BIST ANTALYA
|3.865
|4,18
|BIST BALIKESİR
|2.612
|3,15
|BIST BURSA
|6.352
|2,64
|BIST DENIZLI
|2.000
|1,70
|BIST ISTANBUL
|2.590
|4,39
|BIST IZMIR
|5.016
|4,94
|BIST KAYSERI
|12.626
|2,13
|BIST KOCAELI
|6.890
|4,33
|BIST KONYA
|2.579
|2,75
|BIST TEKIRDAĞ
|13.449
|4,45
|BIST AYDIN
|1.335
|2,79
|BIST MANISA
|1.748
|4,95
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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