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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA22.5956,53BIST ANKARA2.9830,87BIST ANTALYA3.5661,53BIST BALIKESİR2.4642,50BIST BURSA6.1211,95BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA22.5956,53
BIST ANKARA2.9830,87
BIST ANTALYA3.5661,53
BIST BALIKESİR2.4642,50
BIST BURSA6.1211,95
BIST DENIZLI1.9260,22
BIST ISTANBUL2.3730,75
BIST IZMIR4.657-0,13
BIST KAYSERI12.1781,23
BIST KOCAELI6.3000,56
BIST KONYA2.465-0,04
BIST TEKIRDAĞ12.5830,24
BIST AYDIN1.2730,77
BIST MANISA1.576-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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