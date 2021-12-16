Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA22.5956,53BIST ANKARA2.9830,87BIST ANTALYA3.5661,53BIST BALIKESİR2.4642,50BIST BURSA6.1211,95BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|22.595
|6,53
|BIST ANKARA
|2.983
|0,87
|BIST ANTALYA
|3.566
|1,53
|BIST BALIKESİR
|2.464
|2,50
|BIST BURSA
|6.121
|1,95
|BIST DENIZLI
|1.926
|0,22
|BIST ISTANBUL
|2.373
|0,75
|BIST IZMIR
|4.657
|-0,13
|BIST KAYSERI
|12.178
|1,23
|BIST KOCAELI
|6.300
|0,56
|BIST KONYA
|2.465
|-0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|12.583
|0,24
|BIST AYDIN
|1.273
|0,77
|BIST MANISA
|1.576
|-0,15
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500