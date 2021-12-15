Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.343-1,22BIST ANKARA3.005-0,85BIST ANTALYA3.4734,60BIST BALIKESİR2.398-0,25BIST BURSA6.127-0,76BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA21.343-1,22
BIST ANKARA3.005-0,85
BIST ANTALYA3.4734,60
BIST BALIKESİR2.398-0,25
BIST BURSA6.127-0,76
BIST DENIZLI1.967-1,45
BIST ISTANBUL2.3530,63
BIST IZMIR4.7011,03
BIST KAYSERI12.254-2,35
BIST KOCAELI6.283-0,11
BIST KONYA2.508-1,10
BIST TEKIRDAĞ12.671-0,47
BIST AYDIN1.269-3,67
BIST MANISA1.594-1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title