Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 21.343 -1,22 BIST ANKARA 3.005 -0,85 BIST ANTALYA 3.473 4,60 BIST BALIKESİR 2.398 -0,25 BIST BURSA 6.127 -0,76 BIST DENIZLI 1.967 -1,45 BIST ISTANBUL 2.353 0,63 BIST IZMIR 4.701 1,03 BIST KAYSERI 12.254 -2,35 BIST KOCAELI 6.283 -0,11 BIST KONYA 2.508 -1,10 BIST TEKIRDAĞ 12.671 -0,47 BIST AYDIN 1.269 -3,67 BIST MANISA 1.594 -1,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi