Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.343-1,22BIST ANKARA3.005-0,85BIST ANTALYA3.4734,60BIST BALIKESİR2.398-0,25BIST BURSA6.127-0,76BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.343
|-1,22
|BIST ANKARA
|3.005
|-0,85
|BIST ANTALYA
|3.473
|4,60
|BIST BALIKESİR
|2.398
|-0,25
|BIST BURSA
|6.127
|-0,76
|BIST DENIZLI
|1.967
|-1,45
|BIST ISTANBUL
|2.353
|0,63
|BIST IZMIR
|4.701
|1,03
|BIST KAYSERI
|12.254
|-2,35
|BIST KOCAELI
|6.283
|-0,11
|BIST KONYA
|2.508
|-1,10
|BIST TEKIRDAĞ
|12.671
|-0,47
|BIST AYDIN
|1.269
|-3,67
|BIST MANISA
|1.594
|-1,14
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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