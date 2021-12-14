Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 21.050 5,41 BIST ANKARA 3.018 0,65 BIST ANTALYA 3.278 -1,67 BIST BALIKESİR 2.406 0,42 BIST BURSA 6.122 0,79 BIST DENIZLI 2.022 -0,42 BIST ISTANBUL 2.318 1,05 BIST IZMIR 4.637 0,47 BIST KAYSERI 12.622 0,02 BIST KOCAELI 6.220 1,05 BIST KONYA 2.552 1,06 BIST TEKIRDAĞ 12.330 -0,92 BIST AYDIN 1.324 -1,25 BIST MANISA 1.606 0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi