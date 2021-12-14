Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA21.0505,41BIST ANKARA3.0180,65BIST ANTALYA3.278-1,67BIST BALIKESİR2.4060,42BIST BURSA6.1220,79BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|21.050
|5,41
|BIST ANKARA
|3.018
|0,65
|BIST ANTALYA
|3.278
|-1,67
|BIST BALIKESİR
|2.406
|0,42
|BIST BURSA
|6.122
|0,79
|BIST DENIZLI
|2.022
|-0,42
|BIST ISTANBUL
|2.318
|1,05
|BIST IZMIR
|4.637
|0,47
|BIST KAYSERI
|12.622
|0,02
|BIST KOCAELI
|6.220
|1,05
|BIST KONYA
|2.552
|1,06
|BIST TEKIRDAĞ
|12.330
|-0,92
|BIST AYDIN
|1.324
|-1,25
|BIST MANISA
|1.606
|0,13
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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