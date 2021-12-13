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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA20.0993,99BIST ANKARA2.9802,65BIST ANTALYA3.342-0,85BIST BALIKESİR2.4240,47BIST BURSA6.1471,47BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA20.0993,99
BIST ANKARA2.9802,65
BIST ANTALYA3.342-0,85
BIST BALIKESİR2.4240,47
BIST BURSA6.1471,47
BIST DENIZLI2.0220,84
BIST ISTANBUL2.3102,67
BIST IZMIR4.5772,51
BIST KAYSERI12.6740,02
BIST KOCAELI6.1064,41
BIST KONYA2.5472,33
BIST TEKIRDAĞ12.5201,44
BIST AYDIN1.3544,31
BIST MANISA1.6132,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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