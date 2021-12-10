Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 19.545 -1,47 BIST ANKARA 2.916 -0,62 BIST ANTALYA 3.286 0,15 BIST BALIKESİR 2.390 -0,18 BIST BURSA 6.067 -1,64 BIST DENIZLI 2.020 0,73 BIST ISTANBUL 2.247 -0,04 BIST IZMIR 4.453 1,07 BIST KAYSERI 12.578 -0,33 BIST KOCAELI 5.838 1,15 BIST KONYA 2.485 -0,77 BIST TEKIRDAĞ 12.381 0,42 BIST AYDIN 1.304 0,25 BIST MANISA 1.574 1,57 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi