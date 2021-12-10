Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.545-1,47BIST ANKARA2.916-0,62BIST ANTALYA3.2860,15BIST BALIKESİR2.390-0,18BIST BURSA6.067-1,64BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.545
|-1,47
|BIST ANKARA
|2.916
|-0,62
|BIST ANTALYA
|3.286
|0,15
|BIST BALIKESİR
|2.390
|-0,18
|BIST BURSA
|6.067
|-1,64
|BIST DENIZLI
|2.020
|0,73
|BIST ISTANBUL
|2.247
|-0,04
|BIST IZMIR
|4.453
|1,07
|BIST KAYSERI
|12.578
|-0,33
|BIST KOCAELI
|5.838
|1,15
|BIST KONYA
|2.485
|-0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|12.381
|0,42
|BIST AYDIN
|1.304
|0,25
|BIST MANISA
|1.574
|1,57
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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