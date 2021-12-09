Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.9583,66BIST ANKARA2.9371,87BIST ANTALYA3.3911,91BIST BALIKESİR2.3901,35BIST BURSA6.2412,07BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|19.958
|3,66
|BIST ANKARA
|2.937
|1,87
|BIST ANTALYA
|3.391
|1,91
|BIST BALIKESİR
|2.390
|1,35
|BIST BURSA
|6.241
|2,07
|BIST DENIZLI
|2.032
|0,93
|BIST ISTANBUL
|2.254
|1,70
|BIST IZMIR
|4.436
|1,43
|BIST KAYSERI
|12.770
|1,26
|BIST KOCAELI
|5.792
|1,41
|BIST KONYA
|2.482
|0,82
|BIST TEKIRDAĞ
|12.515
|2,10
|BIST AYDIN
|1.302
|-0,74
|BIST MANISA
|1.557
|1,93
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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