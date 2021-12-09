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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA19.9583,66BIST ANKARA2.9371,87BIST ANTALYA3.3911,91BIST BALIKESİR2.3901,35BIST BURSA6.2412,07BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA19.9583,66
BIST ANKARA2.9371,87
BIST ANTALYA3.3911,91
BIST BALIKESİR2.3901,35
BIST BURSA6.2412,07
BIST DENIZLI2.0320,93
BIST ISTANBUL2.2541,70
BIST IZMIR4.4361,43
BIST KAYSERI12.7701,26
BIST KOCAELI5.7921,41
BIST KONYA2.4820,82
BIST TEKIRDAĞ12.5152,10
BIST AYDIN1.302-0,74
BIST MANISA1.5571,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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