Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 19.247 -0,47 BIST ANKARA 2.882 0,92 BIST ANTALYA 3.407 2,09 BIST BALIKESİR 2.354 1,06 BIST BURSA 6.147 1,33 BIST DENIZLI 1.994 -0,64 BIST ISTANBUL 2.198 1,01 BIST IZMIR 4.373 0,57 BIST KAYSERI 12.498 0,65 BIST KOCAELI 5.663 0,37 BIST KONYA 2.447 -1,39 BIST TEKIRDAĞ 12.270 1,45 BIST AYDIN 1.301 -0,83 BIST MANISA 1.532 0,68 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi