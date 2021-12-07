Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 18.885 1,13 BIST ANKARA 2.831 1,24 BIST ANTALYA 3.299 5,42 BIST BALIKESİR 2.330 1,66 BIST BURSA 6.019 0,60 BIST DENIZLI 2.027 -0,14 BIST ISTANBUL 2.151 1,53 BIST IZMIR 4.303 0,10 BIST KAYSERI 12.440 0,73 BIST KOCAELI 5.580 0,82 BIST KONYA 2.489 1,10 BIST TEKIRDAĞ 12.085 -0,42 BIST AYDIN 1.306 3,15 BIST MANISA 1.520 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi