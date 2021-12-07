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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.8851,13BIST ANKARA2.8311,24BIST ANTALYA3.2995,42BIST BALIKESİR2.3301,66BIST BURSA6.0190,60BIST DENIZLI2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.8851,13
BIST ANKARA2.8311,24
BIST ANTALYA3.2995,42
BIST BALIKESİR2.3301,66
BIST BURSA6.0190,60
BIST DENIZLI2.027-0,14
BIST ISTANBUL2.1511,53
BIST IZMIR4.3030,10
BIST KAYSERI12.4400,73
BIST KOCAELI5.5800,82
BIST KONYA2.4891,10
BIST TEKIRDAĞ12.085-0,42
BIST AYDIN1.3063,15
BIST MANISA1.5200,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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