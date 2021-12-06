Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 18.433 -2,66 BIST ANKARA 2.772 -0,25 BIST ANTALYA 3.131 5,36 BIST BALIKESİR 2.259 0,10 BIST BURSA 5.971 -0,21 BIST DENIZLI 1.994 1,52 BIST ISTANBUL 2.105 0,13 BIST IZMIR 4.282 2,11 BIST KAYSERI 12.365 0,30 BIST KOCAELI 5.546 -0,38 BIST KONYA 2.427 0,41 BIST TEKIRDAĞ 12.077 -0,58 BIST AYDIN 1.276 2,34 BIST MANISA 1.509 -0,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi