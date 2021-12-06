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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.433-2,66BIST ANKARA2.772-0,25BIST ANTALYA3.1315,36BIST BALIKESİR2.2590,10BIST BURSA5.971-0,21BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.433-2,66
BIST ANKARA2.772-0,25
BIST ANTALYA3.1315,36
BIST BALIKESİR2.2590,10
BIST BURSA5.971-0,21
BIST DENIZLI1.9941,52
BIST ISTANBUL2.1050,13
BIST IZMIR4.2822,11
BIST KAYSERI12.3650,30
BIST KOCAELI5.546-0,38
BIST KONYA2.4270,41
BIST TEKIRDAĞ12.077-0,58
BIST AYDIN1.2762,34
BIST MANISA1.509-0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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