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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.981-0,28BIST ANKARA2.7681,47BIST ANTALYA2.9355,59BIST BALIKESİR2.2430,29BIST BURSA6.0080,42BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.981-0,28
BIST ANKARA2.7681,47
BIST ANTALYA2.9355,59
BIST BALIKESİR2.2430,29
BIST BURSA6.0080,42
BIST DENIZLI1.9701,22
BIST ISTANBUL2.0962,10
BIST IZMIR4.1571,42
BIST KAYSERI12.4122,70
BIST KOCAELI5.5620,76
BIST KONYA2.4042,17
BIST TEKIRDAĞ11.981-0,11
BIST AYDIN1.2473,22
BIST MANISA1.5290,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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