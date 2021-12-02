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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA18.8570,98BIST ANKARA2.7271,38BIST ANTALYA2.7210,22BIST BALIKESİR2.2311,65BIST BURSA6.0222,17BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA18.8570,98
BIST ANKARA2.7271,38
BIST ANTALYA2.7210,22
BIST BALIKESİR2.2311,65
BIST BURSA6.0222,17
BIST DENIZLI1.8851,33
BIST ISTANBUL2.0420,42
BIST IZMIR4.0921,11
BIST KAYSERI12.0274,05
BIST KOCAELI5.5451,55
BIST KONYA2.3430,21
BIST TEKIRDAĞ11.899-0,41
BIST AYDIN1.210-0,14
BIST MANISA1.5280,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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