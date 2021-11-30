Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA17.603-0,18BIST ANKARA2.6960,84BIST ANTALYA2.632-0,32BIST BALIKESİR2.1330,45BIST BURSA5.7170,70BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|17.603
|-0,18
|BIST ANKARA
|2.696
|0,84
|BIST ANTALYA
|2.632
|-0,32
|BIST BALIKESİR
|2.133
|0,45
|BIST BURSA
|5.717
|0,70
|BIST DENIZLI
|1.828
|0,45
|BIST ISTANBUL
|1.963
|-0,22
|BIST IZMIR
|3.987
|2,09
|BIST KAYSERI
|11.384
|0,25
|BIST KOCAELI
|5.350
|0,90
|BIST KONYA
|2.282
|-0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|11.961
|-1,24
|BIST AYDIN
|1.167
|-0,27
|BIST MANISA
|1.499
|-4,32
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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