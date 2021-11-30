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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA17.603-0,18BIST ANKARA2.6960,84BIST ANTALYA2.632-0,32BIST BALIKESİR2.1330,45BIST BURSA5.7170,70BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA17.603-0,18
BIST ANKARA2.6960,84
BIST ANTALYA2.632-0,32
BIST BALIKESİR2.1330,45
BIST BURSA5.7170,70
BIST DENIZLI1.8280,45
BIST ISTANBUL1.963-0,22
BIST IZMIR3.9872,09
BIST KAYSERI11.3840,25
BIST KOCAELI5.3500,90
BIST KONYA2.282-0,72
BIST TEKIRDAĞ11.961-1,24
BIST AYDIN1.167-0,27
BIST MANISA1.499-4,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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