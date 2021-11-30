Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 17.603 -0,18 BIST ANKARA 2.696 0,84 BIST ANTALYA 2.632 -0,32 BIST BALIKESİR 2.133 0,45 BIST BURSA 5.717 0,70 BIST DENIZLI 1.828 0,45 BIST ISTANBUL 1.963 -0,22 BIST IZMIR 3.987 2,09 BIST KAYSERI 11.384 0,25 BIST KOCAELI 5.350 0,90 BIST KONYA 2.282 -0,72 BIST TEKIRDAĞ 11.961 -1,24 BIST AYDIN 1.167 -0,27 BIST MANISA 1.499 -4,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Altının kilogramı 730 bin liraya yükseldi AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi