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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.6922,52BIST ANKARA2.5991,93BIST ANTALYA2.6470,03BIST BALIKESİR2.097-0,03BIST BURSA5.7222,36BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA16.6922,52
BIST ANKARA2.5991,93
BIST ANTALYA2.6470,03
BIST BALIKESİR2.097-0,03
BIST BURSA5.7222,36
BIST DENIZLI1.8220,11
BIST ISTANBUL1.9380,01
BIST IZMIR3.8740,71
BIST KAYSERI11.3241,38
BIST KOCAELI5.2071,06
BIST KONYA2.3211,65
BIST TEKIRDAĞ12.1702,42
BIST AYDIN1.1661,76
BIST MANISA1.5320,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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